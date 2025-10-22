Thứ Năm, 23/10/2025

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Tùng Thư

22/10/2025, 19:00

Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), đánh dấu phiên bơm ròng lớn thứ ba trong năm 2025. Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày thường "ế" đã ghi nhận sự tham gia của 9 tổ chức tín dụng, phản ánh nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài bắt đầu tăng lên trong hệ thống…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 22/10/2025, tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba thị trường chính thức, ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 25.099 VND/USD. Giá mua vào và bán ra tại Cục Quản lý ngoại hối lần lượt là 23.895 và 26.303 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá được niêm yết phổ biến ở mức 26.123 – 26.353 VND/USD (mua vào – bán ra), gần như không thay đổi so với phiên liền trước.   

Từ ngày 1 đến 22/10/2025, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang, giữ mức bán ra ổn định quanh 26.353 VND/USD, tương ứng mức giảm nhẹ 0,35% so với đầu tháng. Ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do lên tới 27.380 VND/USD, tương ứng mức tăng 2,87%.

Tỷ giá liên ngân hàng ổn định quanh mốc 26.353 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước đó. Lũy kế từ đầu năm, tỷ giá USD/VND đã tăng 3,41%.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá tiếp tục neo cao tại vùng 27.300 – 27.380 VND/USD, chênh lệch với thị trường chính thức hơn 1.000 đồng mỗi USD.

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất liên ngân hàng VND trong ngày 22/10 đồng loạt tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng đạt 6,28%/năm, lần lượt tăng 1,18 và 0,98 điểm phần trăm so với phiên liền trước. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cũng tăng nhẹ, lần lượt +0,56 điểm phần trăm và +0,24 điểm phần trăm, lên mức 6,04% và 5,8%/năm.

Ngược lại, lãi suất liên ngân hàng USD không ghi nhận biến động, duy trì ổn định trong vùng 4,1% – 4,2% cho tất cả các kỳ hạn ngắn.

Lãi suất liên ngân hàng ngày 22/10 (%/năm, VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.
Lãi suất liên ngân hàng ngày 22/10 (%/năm, VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Trong ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Tổng cộng 55.000 tỷ đồng đã được bơm vào hệ thống thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), với lãi suất trúng thầu cố định 4%/năm.

Cụ thể: kỳ hạn 7 ngày 3.000 tỷ đồng, toàn bộ 3 thành viên trúng thầu; 14 ngày 22.000 tỷ đồng, 13 thành viên tham gia đều trúng thầu; 28 ngày 15.000 tỷ đồng, 11/11 thành viên trúng thầu; 91 ngày 15.000 tỷ đồng, 9/9 thành viên trúng thầu. 

Trong khi đó, 9.000 tỷ đồng từ các hợp đồng reverse repo đáo hạn cùng ngày đã được rút khỏi hệ thống. Như vậy, lượng thanh khoản ròng được bơm vào thị trường là 46.000 tỷ đồng, góp phần ổn định lãi suất và hỗ trợ hoạt động tín dụng trong ngắn hạn.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

13:38, 22/10/2025

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

10:56, 03/10/2025

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

Lãi suất tiết kiệm nhích lên ở các kỳ hạn ngắn

17:39, 01/10/2025

Lãi suất tiết kiệm nhích lên ở các kỳ hạn ngắn

lãi suất liên ngân hàng ngân hàng nhà nước thanh khoản tỷ giá USD/VND

