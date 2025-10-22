Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Tùng Thư
22/10/2025, 19:00
Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), đánh dấu phiên bơm ròng lớn thứ ba trong năm 2025. Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày thường "ế" đã ghi nhận sự tham gia của 9 tổ chức tín dụng, phản ánh nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài bắt đầu tăng lên trong hệ thống…
Ngày 22/10/2025, tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba thị trường chính thức, ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 25.099 VND/USD. Giá mua vào và bán ra tại Cục Quản lý ngoại hối lần lượt là 23.895 và 26.303 VND/USD.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá được niêm yết phổ biến ở mức 26.123 – 26.353 VND/USD (mua vào – bán ra), gần như không thay đổi so với phiên liền trước.
Từ ngày 1 đến 22/10/2025, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang, giữ mức bán ra ổn định quanh 26.353 VND/USD, tương ứng mức giảm nhẹ 0,35% so với đầu tháng. Ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do lên tới 27.380 VND/USD, tương ứng mức tăng 2,87%.
Tỷ giá liên ngân hàng ổn định quanh mốc 26.353 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước đó. Lũy kế từ đầu năm, tỷ giá USD/VND đã tăng 3,41%.
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá tiếp tục neo cao tại vùng 27.300 – 27.380 VND/USD, chênh lệch với thị trường chính thức hơn 1.000 đồng mỗi USD.
Trên thị trường tiền tệ, lãi suất liên ngân hàng VND trong ngày 22/10 đồng loạt tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng đạt 6,28%/năm, lần lượt tăng 1,18 và 0,98 điểm phần trăm so với phiên liền trước. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cũng tăng nhẹ, lần lượt +0,56 điểm phần trăm và +0,24 điểm phần trăm, lên mức 6,04% và 5,8%/năm.
Ngược lại, lãi suất liên ngân hàng USD không ghi nhận biến động, duy trì ổn định trong vùng 4,1% – 4,2% cho tất cả các kỳ hạn ngắn.
Trong ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Tổng cộng 55.000 tỷ đồng đã được bơm vào hệ thống thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), với lãi suất trúng thầu cố định 4%/năm.
Cụ thể: kỳ hạn 7 ngày 3.000 tỷ đồng, toàn bộ 3 thành viên trúng thầu; 14 ngày 22.000 tỷ đồng, 13 thành viên tham gia đều trúng thầu; 28 ngày 15.000 tỷ đồng, 11/11 thành viên trúng thầu; 91 ngày 15.000 tỷ đồng, 9/9 thành viên trúng thầu.
Trong khi đó, 9.000 tỷ đồng từ các hợp đồng reverse repo đáo hạn cùng ngày đã được rút khỏi hệ thống. Như vậy, lượng thanh khoản ròng được bơm vào thị trường là 46.000 tỷ đồng, góp phần ổn định lãi suất và hỗ trợ hoạt động tín dụng trong ngắn hạn.
10:56, 03/10/2025
Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tiếp tục khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới…
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: