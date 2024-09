Một tập đoàn mạch in Trung Quốc đầu tư dự án 260 triệu USD vào Bắc Ninh

Dự kiến, dự án sẽ vận hành thử nghiệm trong tháng 7-9/2026. Khi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2026, dự án có kế hoạch tuyển dụng khoảng 2.300 lao động, bao gồm cả cán bộ nhân viên và chuyên gia.

Dự án nằm trong Khu công nghiệp thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II, với diện tích sử dụng đất là 103.626 m². Hiện hai bên đã ký thỏa thuận thuê đất.

Trong đó, Victory Giant Technology sẽ ưu tiên lao động tại địa phương, được đào tạo phù hợp với ngành nghề dự án, công nhân tốt nghiệp các trường cao đẳng, các trường đại học kỹ thuật, kinh tế, công nhân kỹ thuật.

Lễ ký thỏa thuận thuê đất giữa VSIP và Victory Giant Technology ngày 19/3 tại Quảng Đông, Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (đứng thứ 4 từ trái sang).

Theo một báo cáo gần đây về dự án, thi công xây dựng dự án dự kiến từ quý 1/2025 đến quý 1/2026. Việc lắp đặt máy móc thiết bị và thực hiện các thủ tục môi trường sẽ từ tháng 4 tới tháng 7/2026.

Victory Giant Technology được thành lập tháng 7/2006 là đơn vị chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh bảng mạch in có độ chính xác cao. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Máy tính, hàng không vũ trụ, điện tử ôtô, thông tin liên lạc, điện tử tiêu dùng, điều khiển công nghiệp...

Victory Giant Technology là một trong những thành viên chủ chốt, thiết lập tiêu chuẩn của Hiệp hội Mạch in Trung Quốc (CPCA). Tập đoàn hiện có quan hệ đối tác ổn định, lâu dài với hơn 160 công ty hàng đầu trên thế giới. Hiện tập đoàn có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ kỹ thuật cấp tỉnh với hơn 900 nhân viên R&D chuyên nghiệp có 292 bằng sáng chế hợp lệ trong lĩnh vực bảng mạch.

Bảng mạch in hay bo mạch in (printed circuit board - PCB) là thành phần quan trọng của thiết bị điện tử, được sử dụng để kết nối các linh kiện điện tử với nhau thành một mạch điện tử hoàn chỉnh nhờ các đường dẫn điện được "in" trên một tấm vật liệu cách điện.