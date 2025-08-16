Bloomberg: Chính phủ Mỹ muốn nắm cổ phần trong Intel

Theo nguồn tin của hãng tin Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với Intel về việc nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip này. Đây là động thái cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng xóa bỏ ranh giới giữa chính phủ và các ngành công nghiệp trong nước...

Một thỏa thuận như vậy sẽ giúp Intel đẩy nhanh kế hoạch xây dựng nhà máy tại bang Ohio. Trước đó, dù từng khẳng định sẽ xây dựng nhà máy này trở thành trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới, Intel liên tục trì hoãn kế hoạch xây dựng.

Hiện chưa rõ tỷ lệ cổ phần Intel mà Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ. Các cuộc thảo luận về việc này diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi ông Trump cáo buộc ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, “xung đột lợi ích lớn” vì có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ông từ chức.

Theo nguồn tin, ý tưởng về việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần trong Intel xuất phát từ một cuộc gặp diễn ra tuần này giữa ông Trump và ông Tan. Nhà Trắng sẽ trả tiền để mua lại cổ phần này. Dù vậy, một nguồn tin khác cho biết kế hoạch vẫn chưa chắc chắn và các cuộc thảo luận vẫn có thể chấm dứt mà không có thỏa thuận nào.

Tin tức về việc này đã giúp giá cổ phiếu Intel tăng gần 9% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/8) và tiếp tục tăng thêm 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Công ty này hiện có vốn hóa thị trường khoảng 104,4 tỷ USD.

Trả lời câu hỏi về thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết thông tin đều chỉ là suy đoán trừ phi Chính phủ công bố chính thức.

Trong khi đó, người phát ngôn của Intel khẳng định “công ty cam kết hỗ trợ các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm củng cố vị trí dẫn đầu về sản xuất và công nghệ của Mỹ”.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với chính quyền Tổng thống Trump để thúc đẩy các ưu tiên chung này, nhưng chúng tôi sẽ không bình luận về các tin đồn”, đại diện của Intel cho biết trong một thông cáo.

Theo các nhà phân tích, bất kỳ một thỏa thuận nào với chính phủ cũng sẽ giúp ích cho tình hình tài chính của Intel trong bối cảnh công ty này đang phải cắt giảm chi tiêu và sa thải nhân sự. Ngoài ra, việc đạt thỏa thuận với nhà chức trách có thể giúp ông Tan tiếp tục giữ vị trí điều hành công ty.

Đây là động thái can thiệp trực tiếp mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump vào các ngành công nghiệp then chốt của Mỹ. Trước đó, Nhà Trắng cũng đạt thỏa thuận nhận 15% doanh thu chip tại Trung Quốc của hai nhà chế tạo chip Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD). Đổi lại, hai công ty này được phép bán chip sang thị trường Trung Quốc. Chính phủ Mỹ hiện cũng nắm “cổ phần vàng” tại United States Steel sau thương vụ công ty Nhật Nippon Steel mua lại công ty này.

Ý tưởng nắm giữ cổ phần tại Intel cũng tương tự như thông báo chưa từng có tiền lệ của Bộ Quốc phòngMỹ tháng trước về việc sẽ mua 400 triệu USD cổ phần ưu tại tại MP Materials – một nhà sản xuất đất hiếm ít tên tuổi của Mỹ. Thỏa thuận này đưa Lầu Năm Góc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Động thái này làm đảo lộn quan niệm thông thường của các nhà đầu tư, nhà phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành và thậm chí cả các quan chức chính phủ lâu năm về mối quan hệ giữ khu vực tư nhân và Chính phủ.

Theo các nhà phân tích, ông Trump và chính quyền của ông đang tăng cường can thiệp vào khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là những ngành được xem là quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Trở lại với Intel, dù đi tiên phong trong ngành chip nhưng những năm gần đây công ty này đối mặt nhiều khó khăn do mất thị phần và lợi thế về công nghệ. Người tiền nhiệm của ông Tan, Pat Gelsinger, từng tuyên bố nhà máy ở Ohio là một phần trong kế hoạch đưa công ty trở lại thời hoàng kim.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính đã phủ bóng đen lên dự án này. Đầu năm nay, kế hoạch xây dựng nhà máy bị hoãn tới những năm 2030. Hồi tháng 7. Công ty cho biết có thể sẽ trì hoãn lâu hơn nữa. Kể từ khi lên nắm quyền tại Intel vào tháng 3, ông Tan chủ yếu tập trung vào việc ổn định tình hình tài chính của công ty.

Intel từng là một trong những công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ Đạo luật CHIPS và Khoa học năm 2022 của cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng chương trình này đang có nhiều thay đổi dưới thời ông Trump.

Đầu năm nay, các quan chức trong Chính phủ Mỹ đề xuất ý tưởng để công ty sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vận hành các nhà máy của Intel trong một dự án liên doanh.

Tuy nhiên, CEO của TSMC, ông C. C. Wei, cho biết công ty Đài Loan dự định vẫn tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng.