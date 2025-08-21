MSB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng. Thời gian hoàn tất niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến trong quý 4/2025.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/9 tới.

Theo đó, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán đến 31/12/2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng. Thời gian hoàn tất niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến trong quý 4/2025.

Chốt phiên ngày 21/8, giá cổ phiếu tăng 6,73% lên 17.450 đồng/cổ phiếu và mức giá này tăng gần 50% so với đầu năm.

Trong 6 tháng năm 2025, MSB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 6.793 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 3.173 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Một là, thu nhập lãi thuần đạt 5.089 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước nhờ tín dụng tăng trưởng tốt và NIM duy trì đi ngang so với quý 1;

Hai là, thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi đạt 1.705 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước, với đóng góp chủ yếu từ thu phí dịch vụ đạt 909 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, các hoạt động thu nhập ngoài lãi khác đều ghi nhận giảm sút. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận 501 tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước và đầu tư chứng khoán đạt 66 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập khác ghi nhận 228 tỷ đồng, giảm 61,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chi phí hoạt động đạt 2.538 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ CIR đạt 36,9%, mức cao do MSB vẫn đang trong giai đoạn tăng cường đầu tư xây dựng số hóa và core-banking, mục tiêu đến năm 2027 sau khi kết thúc đưa vào vận hành sẽ đưa CIR xuống mức 30-34%.

Cuối tháng 7 vừa qua MSB đã được nới room tín dụng từ mức 14,3% đầu năm lên 15,8%. Hiện tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,1%, đặc biệt 2 phân khúc chiến lược là bán lẻ và doanh nghiệp SME đã ghi nhận mức tăng khả quan từ quý 2. Do đó, VCBS duy trì dự báo tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 21,2% cho năm 2025.

VCBS cũng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 của MSB đạt 8.198 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương EPS đạt 2.522 đồng/cổ phiếu và BVPS đạt 16.863 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, VCBS đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cơ hội đầu tư vào cổ phiếu MSB với mức giá mục tiêu là 19.623 đồng/cổ phiếu.