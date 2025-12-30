Thứ Ba, 30/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cơ cấu danh mục, DBT muốn bán hết hơn 19% vốn tại Dược phẩm Trung ương Codupha

Hà Anh

30/12/2025, 08:11

HĐQT DBT thông qua việc bán toàn bộ 3,47 triệu cp, chiếm 19,06% vốn tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM) từ ngày 06/01 đến ngày 04/02/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu CDP trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CDP trên TradingView.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Theo đó, HĐQT DBT thông qua việc bán toàn bộ 3,47 triệu cổ phiếu, chiếm 19,06% vốn tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM) từ ngày 06/01 đến ngày 04/02/2026.

DBT cho biết lý do giao dịch nhằm cơ cấu lại tài sản. Nếu thành công, DBT sẽ không còn là cổ đông của CDP sau giao dịch. Hiện giá cổ phiếu dừng ở mốc 12.100 đồng/cp, tạm tính mức giá này DBT thu về gần 42 tỷ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 ngày 27/11 của CDP đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Sơn với lý do ông Sơn nghỉ hưu. Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT CDP đối vói bà Phạm Thị Mai Hương.

Qua đó, danh sách HĐQT CDP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Bùi Hữu Hiều - Chủ tịch HĐQT; 4 thành viên HĐQT gồm: ông Phạm Thứ Triệu; bà Hà Lan Lan; bà Lữ Thị Khánh Trân và bà Phạm Thị Mai Hương.

Kết thúc quý 3/2025, CDP ghi nhận lãi tăng 47,90% so với cùng kỳ từ hơn 6 tỷ lên hơn 9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 115% so với cùng kỳ, lãi goopx cũng tăng hơn 6%; doanh thu hoạt động tài chính tăng 73,30% do với cùng kỳ do công ty doanh số hàng mua vào được hưởng của Nhà cung cấp và lãi trả chậm của khách hàng thanh toán không đúng hợp đúng đã ký...Lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt hơn 25,6 tỷ (cùng kỳ lãi 16,3 tỷ đồng).

VnEconomy