Cơ cấu danh mục, DBT muốn bán hết hơn 19% vốn tại Dược phẩm Trung ương Codupha

Thứ Ba, 30/12/2025
Hà Anh
30/12/2025, 08:11
HĐQT DBT thông qua việc bán toàn bộ 3,47 triệu cp, chiếm 19,06% vốn tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM) từ ngày 06/01 đến ngày 04/02/2026.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
Theo đó, HĐQT DBT thông qua việc bán toàn bộ 3,47 triệu cổ phiếu, chiếm 19,06% vốn tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM) từ ngày 06/01 đến ngày 04/02/2026.
DBT cho biết lý do giao dịch nhằm cơ cấu lại tài sản. Nếu thành công, DBT sẽ không còn là cổ đông của CDP sau giao dịch. Hiện giá cổ phiếu dừng ở mốc 12.100 đồng/cp, tạm tính mức giá này DBT thu về gần 42 tỷ.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 ngày 27/11 của CDP đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Sơn với lý do ông Sơn nghỉ hưu. Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT CDP đối vói bà Phạm Thị Mai Hương.
Qua đó, danh sách HĐQT CDP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Bùi Hữu Hiều - Chủ tịch HĐQT; 4 thành viên HĐQT gồm: ông Phạm Thứ Triệu; bà Hà Lan Lan; bà Lữ Thị Khánh Trân và bà Phạm Thị Mai Hương.
Kết thúc quý 3/2025, CDP ghi nhận lãi tăng 47,90% so với cùng kỳ từ hơn 6 tỷ lên hơn 9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 115% so với cùng kỳ, lãi goopx cũng tăng hơn 6%; doanh thu hoạt động tài chính tăng 73,30% do với cùng kỳ do công ty doanh số hàng mua vào được hưởng của Nhà cung cấp và lãi trả chậm của khách hàng thanh toán không đúng hợp đúng đã ký...Lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt hơn 25,6 tỷ (cùng kỳ lãi 16,3 tỷ đồng).
CTCP Địa ốc Ngân Hiệp thông báo đã mua thành công 30.036.800 cổ phiếu SEA, còn Đầu tư REDWOOD đã mua 10.544.900 cổ phiếu. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 23/12/2025.
HĐQT QCG vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng dự kiến trong quý 1/2026.
Ngày 22/12, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua 350,000 cổ phiếu TAL và nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 32 triệu cổ phiếu, chiếm 8,93% lên 32,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn tại TAL
Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: