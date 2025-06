Cảng Sài Gòn lên kế hoạch bán hơn 5 triệu cổ phiếu MSB

HĐQT CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM) công bố thông tin phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Theo đó, SGP sẽ chào bán toàn bộ 5.151.861 cổ phiếu MSB đang nắm giữ, chiếm 0,2% trong vòng 90 ngày kể từ ngày HĐQT thông qua phương án. Phương thức chào bán là giao dịch khớp lệnh định kỳ/liên tục thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Chốt phiên giao dịch ngày 18/6, giá cổ phiếu MSB giảm nhẹ 0,82% xuống 12.1200 đồng/cp, ước tính SGP có thể thu về gần 63 tỷ đồng.

Trước đó, SGP cũng đã công bố phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-SPAM trong năm 2025. Theo đó, SGP sẽ thực hiện việc thoái vốn trên theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Chào bán toàn bộ phần vốn góp cho thành viên góp vốn còn lại. Trường hợp thành viên góp vốn còn lại không mua toàn bộ trong thời hạn 30 ngày thì sẽ chuyển sang giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Bán đấu giá thông qua tổ chức đấu giá tài sản, phương thức là trả giá lên và nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ.

Đáng chú ý, trên BCTC quý 1/2025, khoản đầu tư của SGP vào MSB ghi nhận giá là gần 23 tỷ đồng, còn giá gốc khoản đầu tư vào SP-SPAM được ghi nhận hơn 2 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2025, SGP ghi nhận lãi hợp nhất sau thuế đạt 109,607 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ so với cùng kỳ là do doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đạt 263 tỷ. Tuy nhiên, nhờ lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng mạnh đồng thời tiết giảm chi phí quản lý giúp Công ty lãi ròng gần 111 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Cụ thể, lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng gần 50 tỷ đồng, nhờ lãi sau thuế của Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA tăng hơn 28 tỷ đồng, Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế CSG-SSA (SSIT) tăng gần 21 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý được tiết giảm gần 10 tỷ đồng, nhờ chi phí nhân viên quản lý giảm.

Năm 2025, SGP đặt kế hoạch lãi trước thuế 316 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Như vậy, SGP đã thực hiện khoảng 39% kế hoạch năm.

Đối với MSB, MSB cho biết đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu mới, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nguồn vốn. Theo công bố, vào ngày 11/6/2025, MSB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã MSB12505 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 11/6/2028. Tính từ cuối tháng 4 đến nay, tổng giá trị trái phiếu mà ngân hàng huy động được đã đạt 7.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MSB cho biết đã thực hiện mua lại trước hạn hai lô trái phiếu cũ là MSBL2427004 và MSB2427003, với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng và các lô trái phiếu này được ngân hàng mua lại trong tháng 5 và đầu tháng 6, sớm hơn 2 năm so với thời điểm đáo hạn ban đầu.

Kết thúc quý 1/2025, tăng trưởng tín dụng của MSB đạt gần 9%, tiền gửi khách hàng đạt 163 nghìn tỷ đồng (+6% YTD); Tỷ lệ CASA giảm nhẹ còn 24%, chủ yếu do lượng tiền gửi có kỳ hạn (FD) tăng nhanh hơn CASA; NIM bình quân duy trì ở mức ổn định khoảng 3.5%, và tỷ trọng thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt 23%.

Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt khoảng 1,630 tỷ (+6.5% YoY), hoàn thành khoảng 20% kế hoạch năm; Chi phí trích lập dự phòng trong quý 1/2025 ghi nhận thấp hơn so với quý 1 năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận quý này chưa đạt mức kỳ vọng do hạch toán nhiều chi phí liên quan đến chuyển đổi số vào chi phí hoạt động (OPEX).

Năm 2025, cổ đông MSB dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 20%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xây dựng cơ sở hạ tầng (nhà thầu phụ, vật liệu xây dựng), tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và SME.

Huy động vốn tăng 15% YoY lên 202 nghìn tỷ (bao gồm thị trường 1 và trái phiếu huy động); Nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng (+16% YoY); Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 là 20% bằng cổ phiếu. Dự kiến sau khi phát hành để trả cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 31,200 tỷ đồng.

Theo BSC, kết quả kinh doanh quý 1/2025 và kế hoạch năm 2025 của MSB tương đối khả quan, và phù hợp với dự báo của BSC. Về định giá, MSB đang giao dịch tại P/B = 0.8x, thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình 5 năm, và thấp hơn 25% so với mức định giá trung bình ngành. BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" với MSB, với giá mục tiêu 1 năm là 14.000 đồng/cp, tương ứng với upside 23% so với giá đóng cửa ngày 23/4.