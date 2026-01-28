MTTQ Việt Nam phản biện xã hội đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi)

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 28/01/2026
Như Nguyệt
28/01/2026, 10:10
Góp ý về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), các ý kiến nhấn mạnh việc sửa đổi luật phải hướng đến mục tiêu tạo sự thuận lợi nhất cho người dân trong lĩnh vực hộ tịch; từ đó khắc phục những khó khăn, tồn tại hiện nay.
Chiều 27/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng phản biện xã hội đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Chủ trì Hội nghị có GS.TS Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại hội nghị, GS.TS Trần Ngọc Đường cho biết Luật Hộ tịch hiện hành còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay, liên quan đến các thủ tục về khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký thường trú... còn tập trung chủ yếu vào vai trò của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hơn là trao quyền chủ động cho công dân.
Theo GS. TS Trần Ngọc Đường, Luật Hộ tịch hiện hành cũng chưa có các quy định phù hợp chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu quốc gia. Hình thức giấy tờ, văn bản vẫn còn phổ biến, chưa được thay thế hoàn toàn bằng hồ sơ điện tử.
Đối với nội dung của dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), GS.TS Trần Ngọc Đường cho rằng trong tình hình mới hiện nay, việc phân định rõ ràng quyền và trách nhiệm giữa 2 cấp của chính quyền địa phương trong công tác hộ tịch là một đòi hỏi cấp bách. Việc phân quyền nhiều hơn cho cấp xã là cần thiết. Tuy nhiên cần tính toán đến vấn đề năng lực và trình độ để phân quyền hợp lý và hiệu quả.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng cần chú trọng phản biện xã hội liên quan đến quyền trẻ em trong vấn đề hộ tịch.
Các quy định liên quan đến việc khai sinh cho trẻ em tại dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) cần hướng tới nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Cơ quan soạn thảo cần có những quy định đảm bảo trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản này.
Theo PGS.TS Bùi Xuân Đức - Ủy viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc sửa đổi Luật Hộ tịch là cần thiết nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của lĩnh vực hộ tịch trong thời gian qua.
Do đó, việc phản biện xã hội phải hướng đến quan điểm về chuẩn hóa các quy định về hộ tịch, cách hiểu đúng về hộ tịch, chuẩn hóa vấn đề về tên, tuổi, giới tính, tránh những bất cập trong thực tiễn hiện nay.
Ở góc độ Mặt trận, TS Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng việc sửa đổi Luật Hộ tịch phải hướng đến mục tiêu tạo sự thuận lợi nhất cho người dân trong lĩnh vực hộ tịch; từ đó khắc phục những khó khăn, tồn tại hiện nay.
Việc phản biện xã hội đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) cần quan tâm nhấn mạnh đầy đủ mục tiêu bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, quyền tiếp cận thông tin hộ tịch của cá nhân; cơ chế bảo đảm quyền, lợi ích của nhóm người yếu thế trong việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hộ tịch; quy định về điều khoản chuyển tiếp về xử lý mâu thuẫn giữa sổ hộ tịch giấy và dữ liệu điện tử.
Dự thảo Luật Hộ tịch gồm 6 chương, 56 điều; bãi bỏ 34 điều, sửa đổi 31 điều trên tổng số 77 điều của Luật Hộ tịch năm 2014 trên cơ sở 5 chính sách.
Bao gồm: việc phân quyền trong đăng ký hộ tịch cho chính quyền cơ sở; phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch gắn với chuyển đổi số; điều chỉnh quy định về phạm vi, nội dung đăng ký hộ tịch theo hướng bảo đảm quyền nhân thân, phù hợp với quy định pháp luật liên quan; chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức hộ tịch.
Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đại hội được khẳng định là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược rõ ràng và cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; lựa chọn những “đầu việc quốc gia” để đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 27/1, tại Kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô. Quy hoạch xác lập tầm nhìn phát triển 100 năm, tái cấu trúc không gian theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, hướng tới xây dựng Hà Nội “Văn hiến – văn minh – hiện đại”, phát triển xanh, bền vững và có sức lan tỏa vùng.
Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than; thăm, động viên cán bộ, người lao động trực tiếp sản xuất. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng đối với giai cấp công nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Ngày 27/1, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 31, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, phát triển đô thị, nhà ở, quy hoạch Thủ đô, cơ chế đặc thù và công tác nhân sự, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
