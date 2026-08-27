Mua căn hộ trong một khu đô thị đã hình thành: Giá trị khác biệt nằm ở đâu?

Khi lựa chọn một căn hộ, người mua thực chất đang lựa chọn nhiều hơn một không gian để ở. Đó còn là lựa chọn về môi trường sống, chất lượng vận hành và những giá trị sẽ đồng hành cùng tài sản trong dài hạn. Vì vậy, uy tín và năng lực của chủ đầu tư là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu, đặc biệt với những dự án phát triển theo mô hình khu đô thị quy mô lớn.
Được đầu tư và trực tiếp quản lý bởi tập đoàn bất động sản ParkCity Group, ParkCity Hanoi được phát triển theo mô hình khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, với định hướng tạo lập một môi trường sống cân bằng giữa nhà ở, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng, tương tự như dự án tiêu biểu của tập đoàn là Desa ParkCity tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị tại Malaysia và Việt Nam, tầm nhìn và triết lý phát triển đô thị của ParkCity Group được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, trải rộng từ quy hoạch tổng thể, phát triển cộng đồng đến kiến trúc, cảnh quan và chất lượng các dự án nhà ở thấp tầng, cao tầng, trong đó gần đây nhất có thể kể tới “cú đúp” Giải Vàng hạng mục nhà ở thấp tầng cho The Mansions ParkCity Hanoi và hạng mục nhà ở cao tầng cho Park Regent Desa ParkCity (Malaysia) tại giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu thế giới FIABCI Prix d’Excellence Award 2026.
Khi ParkCity Hanoi khởi công vào năm 2010, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn chủ yếu phát triển theo mô hình các dự án đơn lẻ, tập trung vào từng tòa nhà hoặc từng phân khu riêng biệt. Khái niệm về hệ sinh thái đô thị tích hợp, nơi cư dân có thể sống, học tập, giải trí và tận hưởng hệ tiện ích hoàn chỉnh, khi đó vẫn còn khá mới mẻ.
Tuy nhiên, thay vì lựa chọn hướng phát triển ngắn hạn, ParkCity Hanoi theo đuổi chiến lược quy hoạch dài hạn, với việc kiến tạo các không gian sống được quy hoạch bài bản, nơi con người, thiên nhiên và các tiện ích hàng ngày được kết nối hài hòa. Cách tiếp cận này dần trở thành dấu ấn riêng của ParkCity Hanoi khi khu đô thị đã hoàn thiện một hệ sinh thái sống đồng bộ, với các tiện ích được đầu tư bài bản và vận hành ổn định.
Từ Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), trung tâm thương mại và giải trí The LINC, khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi đến hệ thống công viên, hồ cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng đa năng, mọi nhu cầu thiết yếu cho một cuộc sống chất lượng đều được tích hợp ngay trong nội khu.
Đó cũng là lý do các phân khu nhà ở thấp tầng như The Mansions, Le Jardin… hay phân khu nhà ở cao tầng như Park Kiara và Parc Régent tại ParkCity Hanoi luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục thanh khoản trên thị trường. Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp và mức giá cho thuê các sản phẩm nhà ở tại ParkCity Hanoi đều duy trì mặt bằng cao hơn đáng kể so với các dự án lân cận, minh chứng cho sức hấp dẫn không thể chối cãi của thương hiệu ParkCity ở mọi loại hình bất động sản.
Tiếp nối hành trình phát triển đó, ParkCity Hanoi vừa giới thiệu Le Parc Place, tổ hợp chung cư cao cấp mới nằm kề bên công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 ha của khu đô thị.
Nằm tại vị trí đẹp, giao điểm giữa đại lộ ParkCity và đường hoa phong linh nổi tiếng, Le Parc Place sở hữu lợi thế hiếm có với tầm nhìn trực diện và rộng mở ra hồ nước và công viên trung tâm. Lấy cảm hứng từ phong cách Pháp đương đại, sức hút của Le Parc Place còn nằm ở hệ tiện ích đa tầng, kết hợp hài hòa giữa tính riêng tư và sự cộng hưởng quy mô.
Ngay trong nội khu, cư dân được tận hưởng chuỗi trải nghiệm "resort trên không" tại tầng 5 và tầng 15, vận hành theo mô hình tiện ích đa lớp khép kín. Hệ tiện ích tại Le Parc Place được phát triển toàn diện theo định hướng phục vụ cư dân đa thế hệ với hồ bơi lớn, jacuzzi ngoài trời, sân pickleball tiêu chuẩn, phòng golf giả lập, gym, yoga & dance, vườn BBQ cùng nhiều không gian thư giãn đẳng cấp như lounge rượu và xì gà, không gian đọc sách …
Le Parc Place sở hữu các căn hộ đa dạng diện tích, từ 107 m2 đến hơn 500 m2, được thiết kế đa mặt thoáng với trần cao 2,8–3,4 m. Hệ kính hộp Low-E hai lớp không chỉ gia tăng khả năng cách âm mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cách nhiệt, tối ưu ánh sáng tự nhiên. Dự án cũng tích hợp công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt tại thang máy và khu vực chung, video intercom cùng tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp.
Sở hữu vị trí đắc địa, từ Le Parc Place có thể dễ dàng kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu như các trục đường Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo kéo dài và các tuyến vành đai quan trọng. Bên cạnh đó, dự án cũng tiếp cận trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và BRT Yên Nghĩa - Kim Mã, giúp thuận tiện di chuyển bằng giao thông công cộng tới các khu vực trung tâm, sân bay hay các tỉnh lân cận.
Được phân phối chính thức bởi các đại lý uy tín, Le Parc Place không chỉ mở ra chuẩn sống khác biệt mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị và dòng tiền cho thuê hấp dẫn tại phía Tây Hà Nội.
Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ:
Phòng bán hàng, Khu đô thị ParkCity Hanoi, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội
Website: https://leparcplace.com.vn
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