Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Nguyễn Thuấn

18/08/2025, 13:00

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều xã, phường đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng...

Tuyến Quốc lộ 16, tại Nghệ An sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Xuân Tiến
Tuyến Quốc lộ 16, tại Nghệ An sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Xuân Tiến

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ ngày 17/8 đến 9 giờ ngày 18/8, nhiều địa phương xuất hiện lượng mưa lớn. Cụ thể, Thanh Hóa có Ngọc Lặc 108,8mm, Lang Chánh 91mm; Nghệ An có Yên Thượng 203,4mm, Chợ Tràng 185,2mm; Hà Tĩnh có Sơn Hồng2 đạt 119mm, Sơn Lam 107,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa trên 85%, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt và lũ quét trên diện rộng.

Trong 3 - 6 giờ tới, dự báo khu vực tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-30mm, nơi cao trên 60mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở mức 1, áp dụng cho nhiều xã, phường thuộc ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Danh sách cảnh báo tại Thanh Hóa gồm Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng, Thanh Kỳ, Văn Nho, Xuân Bình, Yên Nhân...; tại Nghệ An có Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Vĩnh Tường, Môn Sơn, Xuân Lâm, Tiên Đồng...; còn Hà Tĩnh là Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Vũ Quang cùng nhiều phường như Bắc Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Hải Ninh, Hoành Sơn…

Lũ quét, sạt lở đất nếu xảy ra có thể uy hiếp trực tiếp đến tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông cục bộ, phá hủy hạ tầng dân sinh và sản xuất, tác động nặng nề đến đời sống, kinh tế địa phương. Trung tâm Khí tượng kiến nghị các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để kịp thời ứng phó.

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 16 và 17/8 khiến Quốc lộ 16 qua xã Nhôn Mai tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết tại các bản Xói Voi, Huồi Tố 1 và Na Lợt đã xảy ra sạt lở lớn, đất đá, bùn nhão tràn xuống mặt đường, ta-luy âm đổ sập hàng chục mét khiến phương tiện không thể qua lại. Tuyến Quốc lộ 16 từ Mỹ Lý vào Nhôn Mai cũng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt trượt mới, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi có mưa lớn.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, sau đợt lũ cuối tháng 7, toàn tuyến Quốc lộ 16 xuất hiện hàng trăm điểm sạt trượt, nhiều đoạn nứt toác, nghiêng lún. Công tác khắc phục mới chỉ san gạt tạm để thông một làn xe, nguy cơ sạt lở vẫn ở mức rất cao. Quốc lộ 16 là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã miền núi với quốc lộ 48 và quốc lộ 7. Việc tiếp tục bị chia cắt càng làm công tác khắc phục, ổn định đời sống người dân thêm khó khăn.

Không chỉ vùng núi, tại nhiều phường ở khu vực đô thị Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập sâu trên hàng loạt tuyến phố như: Lê Nin, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Bội Châu, Trường Chinh… Nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa đường, người dân phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ di chuyển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn với lượng phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 300mm. Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa 30-60mm, nơi cao trên 150mm.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to 15-30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất trên 100mm/3h, kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 20/8, mưa lớn trên diện rộng mới có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo mưa lũ Hà Tĩnh nghệ an Thanh Hoá

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều xã, phường đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng...

