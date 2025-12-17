Thứ Tư, 17/12/2025

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Nhật Dương

17/12/2025, 14:28

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phân cấp Sở Nội vụ thực hiện thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định pháp quy số 81/2025/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 về việc phân cấp Sở Nội vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn TP. Hà Nội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phân cấp Sở Nội vụ thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, Sở Nội vụ thực hiện thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh đặt ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, gồm: Giải quyết các thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và ở ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hoặc người sử dụng lao động không có trụ sở chính nhưng có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại Hà Nội và ở ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, thì việc thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Theo phân cấp, Sở Nội vụ cũng nhận thông báo của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 9 và khoản 5 Điều 22 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất gửi Bộ Nội vụ về tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại TP. Hà Nội.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm về việc tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, triển khai công tác tập huấn kỹ năng, kiến thức để thực hiện nội dung phân cấp hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đồng bộ, hiệu quả.

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình, và phối hợp với Sở Nội vụ về việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

