"Shark" Thủy và đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận và Đưa hối lộ

Theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là "shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

CHIẾM ĐOẠT HƠN 7.677 TỶ ĐỒNG CỦA 10.063 BỊ HẠI

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Các bị can thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo doanh thu khống để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Ngoài ra, các bị can lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận hợp tác chiến lược… Nội dung hợp đồng là bị can Thủy đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền, nghĩa vụ cổ đông cho bị can Thủy.

Mặt khác, các nhân viên kinh doanh công ty giới thiệu khách hàng được hưởng “hoa hồng” 5% số tiền đầu tư mua cổ phần. Các bị can đưa ra các thông tin gian dối để huy động vốn về công ty như lãi suất được hưởng sau 1 năm là 15-20%/năm; khách hàng được đảm bảo bằng cổ phần…

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng với số tiền thu về hơn 7.765 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

NHIỀU BỊ CAN GIỮ VAI TRÒ ĐỒNG PHẠM, GIÚP SỨC CHO "SHARK" THỦY

Trong vụ án này có 4 bị can bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho bị can Thủy chiếm đoạt số tiền trên.

Theo đó, bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Còn bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bị can Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) bị xác định đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty Egame) tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của "shark Thủy".

Liên quan đến vụ án này, có 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, bị can Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước. Thế nhưng, các bị can này vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần, giúp sức cho bị canThủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Cũng theo cáo trạng, bị can Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup. Bị can Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất các hóa đơn giá trị gia tăng khống để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018- 2/2020, bị can Liên đã nhận hối lộ hơn 20,4 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của "shark" Thủy.