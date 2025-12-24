Thứ Tư, 24/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Thu Hằng

24/12/2025, 15:04

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu 2/1 để đi làm bù sang ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy, ngày 10/1. Việc hoán đổi này để cán bộ, công chức, người lao động được kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ ngày 24/12 đã đưa ra đề xuất mới về phương án nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026. 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 tại công văn số 12642/VPCP-KGVX ngày 23/12/2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức.

Cụ thể, đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 2/1, và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 10/1.

Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 Dương lịch, đến hết Chủ Nhật ngày 4/1.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức. 

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch).

Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

VnEconomy