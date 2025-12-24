Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 24/12/2025
Thu Hằng
24/12/2025, 15:04
Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu 2/1 để đi làm bù sang ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy, ngày 10/1. Việc hoán đổi này để cán bộ, công chức, người lao động được kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục...
Bộ Nội vụ ngày 24/12 đã đưa ra đề xuất mới về phương án nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 tại công văn số 12642/VPCP-KGVX ngày 23/12/2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức.
Cụ thể, đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 2/1, và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 10/1.
Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 Dương lịch, đến hết Chủ Nhật ngày 4/1.
Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.
Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.
Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch).
Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.
Khảo sát mới đây cho thấy bức tranh thưởng Tết tại Nghệ An có độ “vênh” khá lớn giữa các khối doanh nghiệp. Trong khi có nơi mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lao động, không ít doanh nghiệp chỉ dừng ở vài trăm nghìn đồng/người…
Từ ngày 1/1/2026, Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của người lao động...
Người hưởng trợ cấp hằng tháng không phải tự đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng để họ được đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh...
Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi, người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ…
Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù, phải chấp hành hình phạt tù là 7 năm 6 tháng tù.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: