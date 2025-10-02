Mực nước nhiều sông ở Ninh Bình vượt báo động cấp 3, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Nguyễn Thuấn
02/10/2025, 08:40
Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình, lúc 13 giờ ngày 1/10, mực nước trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,74 mét, cao hơn báo động cấp 3 là 0,74 mét; tại trạm Gián Khẩu là 4,11 mét, vượt báo động cấp 3 là 0,41 mét. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,69 mét, cao hơn 0,69 mét; tại trạm Ninh Bình là 3,71 mét, vượt 0,21 mét. Riêng sông Đào tại Nam Định ghi nhận mức 4,22 mét, chỉ còn thấp hơn báo động cấp 3 là 0,08 mét. Trong khi đó, trên sông Ninh Cơ, trạm Trực Phương đã vượt báo động cấp 3 tới 0,64 mét.
Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên ngưỡng báo động cấp 3; tại Gián Khẩu có khả năng đạt đỉnh vào tối và đêm 1/10. Trên sông Đáy, mực nước tiếp tục lên, trong đó trạm Phủ Lý dự báo đạt đỉnh vào đêm, còn trạm Ninh Bình vào chiều tối cùng ngày. Sông Đào tại Nam Định có khả năng vượt báo động cấp 3, còn sông Ninh Cơ tiếp tục biến động theo thủy triều và xả lũ từ thượng nguồn.
Nước lũ dâng cao không chỉ uy hiếp an toàn đê điều, mà còn gây sạt lở, ngập úng tại nhiều vùng ven sông, bãi nổi, vùng trũng thấp. Nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
Từ ngày 28/9, nước lũ trên sông Hoàng Long đã khiến toàn bộ thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn bị cô lập. Đến trưa 1/10, gần 3.000 người dân nơi đây vẫn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt khi phương tiện ra vào duy nhất chỉ còn là thuyền máy hoặc thuyền chèo.
Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, cho hay, mưa lớn kéo dài từ ngày 28 đến 30/9 cộng với nước lũ từ thượng nguồn đã khiến sông Hoàng Long dâng nhanh, có thời điểm trưa 30/9 tại Bến Đế đạt tới 4,8 mét. Để ứng phó, chính quyền xã đã vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, kê cao tài sản trong nhà, đồng thời huy động lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn bị xuồng máy, áo phao, thuốc men để hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt. Các trạm bơm Hoàng Quyển, Gia Viễn cũng được huy động vận hành liên tục nhằm tiêu thoát nước.
Trên toàn địa bàn Ninh Bình, hiện có hơn 5.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của mưa lũ, tập trung tại nhiều xã của Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư và một số phường nội thành Ninh Bình. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp, từ gia cố đê kè, vận chuyển vật tư cứu hộ, đến đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, với mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại và bảo đảm an toàn cho nhân dân.
21:05, 01/10/2025
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Chiều 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, đề xuất các quy định bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, nhằm góp phần hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống cho người cao tuổi...
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: