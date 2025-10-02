Mực nước nhiều sông ở Ninh Bình vượt báo động cấp 3, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình, lúc 13 giờ ngày 1/10, mực nước trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,74 mét, cao hơn báo động cấp 3 là 0,74 mét; tại trạm Gián Khẩu là 4,11 mét, vượt báo động cấp 3 là 0,41 mét. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,69 mét, cao hơn 0,69 mét; tại trạm Ninh Bình là 3,71 mét, vượt 0,21 mét. Riêng sông Đào tại Nam Định ghi nhận mức 4,22 mét, chỉ còn thấp hơn báo động cấp 3 là 0,08 mét. Trong khi đó, trên sông Ninh Cơ, trạm Trực Phương đã vượt báo động cấp 3 tới 0,64 mét.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên ngưỡng báo động cấp 3; tại Gián Khẩu có khả năng đạt đỉnh vào tối và đêm 1/10. Trên sông Đáy, mực nước tiếp tục lên, trong đó trạm Phủ Lý dự báo đạt đỉnh vào đêm, còn trạm Ninh Bình vào chiều tối cùng ngày. Sông Đào tại Nam Định có khả năng vượt báo động cấp 3, còn sông Ninh Cơ tiếp tục biến động theo thủy triều và xả lũ từ thượng nguồn.

Lũ trên sông Hoàng Long

Nước lũ dâng cao không chỉ uy hiếp an toàn đê điều, mà còn gây sạt lở, ngập úng tại nhiều vùng ven sông, bãi nổi, vùng trũng thấp. Nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ ngày 28/9, nước lũ trên sông Hoàng Long đã khiến toàn bộ thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn bị cô lập. Đến trưa 1/10, gần 3.000 người dân nơi đây vẫn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt khi phương tiện ra vào duy nhất chỉ còn là thuyền máy hoặc thuyền chèo.

Toàn cảnh thôn Kênh Gà trong biển nước. Ảnh: Anh Tú

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, cho hay, mưa lớn kéo dài từ ngày 28 đến 30/9 cộng với nước lũ từ thượng nguồn đã khiến sông Hoàng Long dâng nhanh, có thời điểm trưa 30/9 tại Bến Đế đạt tới 4,8 mét. Để ứng phó, chính quyền xã đã vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, kê cao tài sản trong nhà, đồng thời huy động lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn bị xuồng máy, áo phao, thuốc men để hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt. Các trạm bơm Hoàng Quyển, Gia Viễn cũng được huy động vận hành liên tục nhằm tiêu thoát nước.

Trên toàn địa bàn Ninh Bình, hiện có hơn 5.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của mưa lũ, tập trung tại nhiều xã của Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư và một số phường nội thành Ninh Bình. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp, từ gia cố đê kè, vận chuyển vật tư cứu hộ, đến đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, với mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại và bảo đảm an toàn cho nhân dân.