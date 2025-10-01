Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Nguyễn Thuấn
01/10/2025, 21:05
Trong vòng hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng ba cơn bão, gây tổng thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng tê liệt, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng...
Ngày 1/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về mức độ thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) gây ra, đồng thời kiến nghị hỗ trợ nguồn lực khắc phục hậu quả.
Theo thống kê, chỉ trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão số 5, 6 và 10, gây tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi, tổng mức thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 6.000 tỷ đồng.
Bão Bualoi đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Đây là cơn bão có phạm vi gió mạnh rộng nhất từ trước tới nay tại địa phương này. So với bão số 10 năm 2017, Bualoi có cường độ tương đương nhưng thời gian quần thảo kéo dài tới 12 giờ, từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9.
Hậu quả để lại là một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà bị hư hỏng; 1.552 ha hoa màu và gần 1.000 ha nuôi trồng thủy sản ngập sâu. Ngoài ra, hơn 2.000 cột điện bị gãy đổ, 437 điểm trường học hư hỏng nặng.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp thiệt hại nghiêm trọng: hệ thống băng tải bị sập, kho nguyên liệu ướt hỏng, mái nhà xưởng tốc bay. Riêng Nhà máy Nhiệt điện 2 bị bão quật bay khoảng 50.000 m2 tôn.
Đứng trước thiệt hại lớn và khó khăn về ngân sách, Hà Tĩnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão. Trong đó, 560 tỷ đồng để sửa chữa 130 hồ chứa; 1.100 tỷ đồng gia cố các tuyến đê xung yếu; 1.050 tỷ đồng khắc phục hệ thống trường học, y tế và hạ tầng giao thông (gồm 350 tỷ đồng cho giáo dục, 400 tỷ đồng cho y tế và 300 tỷ đồng cho thủy lợi, giao thông).
Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đầu tư nâng cấp hồ Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, giảm thiểu rủi ro trong những đợt mưa bão khốc liệt sau này.
15:46, 01/10/2025
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…
Đến 16 hôm nay, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên. Đặc biệt tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, hàng loạt xe máy vẫn lao vào điểm ngập sâu và chết máy…
Đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực của Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1–2 m, đặc biệt tập trung ở các xã Nông Cống, Kim Tân, khiến đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
