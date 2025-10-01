Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Trong vòng hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng ba cơn bão, gây tổng thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng tê liệt, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng...

Ngày 1/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về mức độ thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) gây ra, đồng thời kiến nghị hỗ trợ nguồn lực khắc phục hậu quả.

Theo thống kê, chỉ trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão số 5, 6 và 10, gây tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi, tổng mức thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 6.000 tỷ đồng.

Bão Bualoi đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Đây là cơn bão có phạm vi gió mạnh rộng nhất từ trước tới nay tại địa phương này. So với bão số 10 năm 2017, Bualoi có cường độ tương đương nhưng thời gian quần thảo kéo dài tới 12 giờ, từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9.

167 điểm trường tại Hà Tĩnh bị hư hỏng do bão số 10 - Bualoi.

Hậu quả để lại là một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà bị hư hỏng; 1.552 ha hoa màu và gần 1.000 ha nuôi trồng thủy sản ngập sâu. Ngoài ra, hơn 2.000 cột điện bị gãy đổ, 437 điểm trường học hư hỏng nặng.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp thiệt hại nghiêm trọng: hệ thống băng tải bị sập, kho nguyên liệu ướt hỏng, mái nhà xưởng tốc bay. Riêng Nhà máy Nhiệt điện 2 bị bão quật bay khoảng 50.000 m2 tôn.

Đứng trước thiệt hại lớn và khó khăn về ngân sách, Hà Tĩnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão. Trong đó, 560 tỷ đồng để sửa chữa 130 hồ chứa; 1.100 tỷ đồng gia cố các tuyến đê xung yếu; 1.050 tỷ đồng khắc phục hệ thống trường học, y tế và hạ tầng giao thông (gồm 350 tỷ đồng cho giáo dục, 400 tỷ đồng cho y tế và 300 tỷ đồng cho thủy lợi, giao thông).

Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đầu tư nâng cấp hồ Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, giảm thiểu rủi ro trong những đợt mưa bão khốc liệt sau này.