Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Đức Anh

25/09/2025, 13:09

Cuộc điều tra với các mặt hàng này được tiến hành theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động các cuộc điều tra nhằm vào robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế nhập khẩu. Các cuộc điều tra như thế này thường được thực hiện để làm cơ sở áp thuế quan mới.

Theo thông báo từ tờ Công báo Liên bang của Chính phủ Mỹ ngày 24/9, Bộ Thương mại nước này đang tiến hành các cuộc điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với các mặt hàng trên. Các cuộc điều tra đã được bắt đầu vào ngày 2/9.

Theo Đạo luật Thương mại của Mỹ, Tổng thống thống có quyền đánh thuế quan đối với các mặt hàng được xem là có vai trò quan trọng với an ninh quốc gia. Bộ Thương mại có 270 ngày để đưa ra các khuyến nghị chính sách liên quan.

Các cuộc điều tra mới trên sẽ mở rộng danh sách các lĩnh vực có nguy cơ bị tăng thuế quan khi xuất khẩu vào Mỹ, trong bối cảnh chính quyền ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước ở các ngành công nghiệp chủ chốt.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào dược phẩm, con chip, máy bay, khoáng sản quan trọng, ô tô tải hạng trung đến hạng nặng và một số sản phẩm nhập khẩu khác. Đến nay, chính quyền ông Trump đã sử dụng Mục 232 của Đạo luật Thương mại để áp thuế quan với ô tô, kim loại đồng, thép và nhôm.

Việc triển khai các cuộc điều tra theo luật này để tăng thuế quan được xem là một giải pháp quan trọng để ông Trump tiếp tục triển khai chương trình nghị sự thương mại của mình, trong trường hợp chính sách thuế đối ứng của ông bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Phán quyết của một tòa án phúc thẩm vào cuối tháng trước nói rằng ông Trump đã vượt quyền hạn khi áp thuế đối ứng với hầu hết các đối tác thương mai của Mỹ. Chính quyền ông Trump đã đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết này lên Tòa án Tối cao.

Thuế quan được ban hành theo Mục 232 có thể tồn tại lâu hơn, kể cả khi có sự thay đổi giữa các chính quyền tổng thống. Tuy nhiên, để áp thuế quan theo Mục này cần nhiều thời gian hơn so với áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế - đạo luật được ông Trump sử dụng để ban hành thuế đối ứng.

Các cuộc điều tra mới của Washington cho thấy mối lo ngại của một bộ phận quan chức trong chính quyền về sự phụ thuộc của Mỹ vào các mặt hàng nhập khẩu như thiết bị và vật tư y tế tiêu hao, bao gồm ống tiêm, chỉ khâu, ống thông và gạc. Bộ Thương mại dự kiến cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng hoạt động nhập khẩu đồ dùng bảo hộ cá nhân, như găng tay và khẩu trang bằng những mặt hàng phổ biến trong đại dịch Covid-19.

Thông báo về cuộc điều tra thiết bị y tế không đề cập thuốc kê đơn, thuốc sinh học và các loại dược phẩm khác - những mặt hàng đang nằm trong một cuộc điều tra khác của Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, cuộc điều tra với robot và máy móc công nghiệp sẽ tập trung vào các hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính, máy phay, máy dập và máy ép dùng trong các nhà máy.

Theo các nhà phân tích, thuế quan mới với các mặt hàng này có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng, các bệnh viện và nhà sản xuất Mỹ trong bối cảnh thuế đối ứng đang làm tăng giá của nhiều mặt hàng nhập khẩu ở nước này.

"Nhiều công ty trong lĩnh vực y tế đã bày tỏ lo ngại về chuỗi cung ứng và chúng ta không thể để chi phí y tế của bệnh nhân hay hệ thống y tế tăng cao thêm nữa. Thực tế là, bất kỳ chi phí tăng thêm nào cũng sẽ do các chương trình y tế công cộng như Medicare, Medicaid và Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh (VHA) gánh chịu", ông Scott Whitaker, CEO AdvaMed, tổ chức thương mại đại diện cho các nhà sản xuất công nghệ và thiết bị y tế, nhận xét với hãng tin CNBC.

Còn theo ông Rick Pollack, giám đốc Hiệp hội Bệnh viện Mỹ, bất kỳ sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng thiết bị y tế quan trọng - trong đó có nhiều sản phẩm nhập khẩu - có thể gây gián đoạn việc chăm sóc y tế cho người bệnh.

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

10:08, 04/09/2025

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

10:44, 16/09/2025

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

08:05, 19/09/2025

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

Từ khóa:

máy móc công nghiệp Mỹ robot thiết bị y tế thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia châu Âu ngừng ngay lập tức việc mua dầu Nga, cho rằng đây là cách để tối đa hóa sức ép đối với điện Kremlin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine...

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Theo tiết lộ của nguồn tin từ Nhà Trắng với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký thỏa thuận về nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok với Trung Quốc vào ngày thứ Năm (25/9)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy