Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Cuộc điều tra với các mặt hàng này được tiến hành theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974...

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động các cuộc điều tra nhằm vào robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế nhập khẩu. Các cuộc điều tra như thế này thường được thực hiện để làm cơ sở áp thuế quan mới.

Theo thông báo từ tờ Công báo Liên bang của Chính phủ Mỹ ngày 24/9, Bộ Thương mại nước này đang tiến hành các cuộc điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với các mặt hàng trên. Các cuộc điều tra đã được bắt đầu vào ngày 2/9.

Theo Đạo luật Thương mại của Mỹ, Tổng thống thống có quyền đánh thuế quan đối với các mặt hàng được xem là có vai trò quan trọng với an ninh quốc gia. Bộ Thương mại có 270 ngày để đưa ra các khuyến nghị chính sách liên quan.

Các cuộc điều tra mới trên sẽ mở rộng danh sách các lĩnh vực có nguy cơ bị tăng thuế quan khi xuất khẩu vào Mỹ, trong bối cảnh chính quyền ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước ở các ngành công nghiệp chủ chốt.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào dược phẩm, con chip, máy bay, khoáng sản quan trọng, ô tô tải hạng trung đến hạng nặng và một số sản phẩm nhập khẩu khác. Đến nay, chính quyền ông Trump đã sử dụng Mục 232 của Đạo luật Thương mại để áp thuế quan với ô tô, kim loại đồng, thép và nhôm.

Việc triển khai các cuộc điều tra theo luật này để tăng thuế quan được xem là một giải pháp quan trọng để ông Trump tiếp tục triển khai chương trình nghị sự thương mại của mình, trong trường hợp chính sách thuế đối ứng của ông bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Phán quyết của một tòa án phúc thẩm vào cuối tháng trước nói rằng ông Trump đã vượt quyền hạn khi áp thuế đối ứng với hầu hết các đối tác thương mai của Mỹ. Chính quyền ông Trump đã đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết này lên Tòa án Tối cao.

Thuế quan được ban hành theo Mục 232 có thể tồn tại lâu hơn, kể cả khi có sự thay đổi giữa các chính quyền tổng thống. Tuy nhiên, để áp thuế quan theo Mục này cần nhiều thời gian hơn so với áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế - đạo luật được ông Trump sử dụng để ban hành thuế đối ứng.

Các cuộc điều tra mới của Washington cho thấy mối lo ngại của một bộ phận quan chức trong chính quyền về sự phụ thuộc của Mỹ vào các mặt hàng nhập khẩu như thiết bị và vật tư y tế tiêu hao, bao gồm ống tiêm, chỉ khâu, ống thông và gạc. Bộ Thương mại dự kiến cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng hoạt động nhập khẩu đồ dùng bảo hộ cá nhân, như găng tay và khẩu trang bằng những mặt hàng phổ biến trong đại dịch Covid-19.

Thông báo về cuộc điều tra thiết bị y tế không đề cập thuốc kê đơn, thuốc sinh học và các loại dược phẩm khác - những mặt hàng đang nằm trong một cuộc điều tra khác của Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, cuộc điều tra với robot và máy móc công nghiệp sẽ tập trung vào các hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính, máy phay, máy dập và máy ép dùng trong các nhà máy.

Theo các nhà phân tích, thuế quan mới với các mặt hàng này có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng, các bệnh viện và nhà sản xuất Mỹ trong bối cảnh thuế đối ứng đang làm tăng giá của nhiều mặt hàng nhập khẩu ở nước này.

"Nhiều công ty trong lĩnh vực y tế đã bày tỏ lo ngại về chuỗi cung ứng và chúng ta không thể để chi phí y tế của bệnh nhân hay hệ thống y tế tăng cao thêm nữa. Thực tế là, bất kỳ chi phí tăng thêm nào cũng sẽ do các chương trình y tế công cộng như Medicare, Medicaid và Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh (VHA) gánh chịu", ông Scott Whitaker, CEO AdvaMed, tổ chức thương mại đại diện cho các nhà sản xuất công nghệ và thiết bị y tế, nhận xét với hãng tin CNBC.

Còn theo ông Rick Pollack, giám đốc Hiệp hội Bệnh viện Mỹ, bất kỳ sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng thiết bị y tế quan trọng - trong đó có nhiều sản phẩm nhập khẩu - có thể gây gián đoạn việc chăm sóc y tế cho người bệnh.