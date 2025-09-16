Thứ Ba, 16/09/2025

Thế giới

Thuế quan 15% của Mỹ với ô tô Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 16/9

Đức Anh

16/09/2025, 09:38

Điều này mang lại lợi thế cho ô tô Nhật Bản so với các đối thủ trong khu vực như Hàn Quốc. Ô tô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ hiện vẫn chịu thuế quan 27,5%...

Ảnh minh họa - Ảnh: EPA
Ảnh minh họa - Ảnh: EPA

Từ ngày 16/9, thuế quan với ô tô và phụ tùng ô tô Nhật Bản nhập khẩu vào Mỹ sẽ được áp dụng mức 15%, giảm từ mức 27,5% hiện hành.

Hướng dẫn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ nêu rõ mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực với “xe chở khách và xe tải nhẹ cũng như phụ tùng ô tô là sản phẩm của Nhật Bản và được nhập khẩu để tiêu thụ hoặc được lấy ra khỏi kho để tiêu thụ vào hoặc sau 0h01 ngày 16/9/2025 theo giờ miền Đông (Mỹ)”.

Hôm 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành giảm thuế quan với ô tô Nhật Bản xuống còn 12,5% theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước hồi tháng 7 nhưng chưa đưa ra thời điểm hiệu lực. Cộng với thuế quan 2,5% đã áp dụng từ trước, tổng thuế quan của Mỹ với ô tô Nhật Bản sẽ là 15%.

Thuế quan mới sẽ được áp dụng hồi tố cho giai đoạn từ ngày 7/8 tới ngày 15/9. Các khoản thuế quan đã thu vượt mức thuế quan mới mà Mỹ đã thu sẽ được hoàn trả.

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật Bản được công bố vào tháng 7, theo đó giảm thuế đối ứng của chính quyền ông Trump với hàng hóa Nhật Bản còn 15% nhưng có điều khoản riêng cho một số lĩnh vực như ô tô.

Việc thúc đẩy Mỹ giảm thuế quan với ô tô có vai trò quan trọng với ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, vốn là một ngành chủ lực của nền kinh tế nước này. Ngành ô tô hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ và đóng vai trò là một trụ cột tạo việc làm cũng như dẫn đầu xu hướng tăng lương tại Nhật.

Việc được Mỹ giảm thuế quan cũng mang lại lợi thế cho ngành ô tô Nhật so với các đối thủ trong khu vực như Hàn Quốc. Hiện tại, ô tô Hàn Quốc xuất khẩu vào Mỹ vẫn chịu thuế quan theo ngành 25% - được chính quyền ông Trump áp đặt theo Khoản 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962. Cộng với mức thuế quan 2,5% từ trước, con số này là 27,5%.

Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn đạt được hồi tháng 7, chính quyền ông Trump cũng đã đồng ý giảm thuế quan cho ô tô Hàn Quốc xuống còn 15% nhưng vẫn chưa xác định thời điểm hiệu lực do hai bên vẫn đang đàm phán các nội dung cụ thể của thỏa thuận.

Cũng theo sắc lệnh điều hành được ông Trump ký ngày 4/9, hơn 490 loại linh kiện hàng không vũ trụ của Nhật Bản như bộ phận động cơ, pin, màn hình trên máy bay, thiết bị radar và điều hòa không khí, được miễn thuế quan khi xuất khẩu vào Mỹ.

Trước đây, một số linh kiện hàng không vũ trụ được liệt kê là sản phẩm phái sinh của thép và nhôm, do đó phải chịu thuế quan với nhôm và thép. Tuy nhiên, khi sắc lệnh điều hành ngày 4/9 của ông Trump có hiệu lực, những sản phẩm này sẽ không còn bị áp dụng thuế quan nhôm và thép.

Sắc lệnh điều hành ngày 4/9 của ông Trump cũng đề cập tới kế hoạch giảm thuế quan với các loại dược phẩm gốc do Nhật Bản sản xuất và các thành phần của thuốc xuống mức 0%.

Nằm trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, Nhật Bản cam kết thành lập một quỹ đầu tư 550 tỷ USD để đầu tư vào Mỹ. Đây là một nhượng bộ quan trọng để được chính quyền ông Trump giảm thuế đối ứng.  Tuy nhiên, quỹ đầu tư này đang đối mặt nhiều hoài nghi về nguồn tiền trong bối cảnh hai bên đưa ra những thông tin khác nhau về cam kết đầu tư.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đầu tháng này cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nếu không thực hiện cam kết đầu tư của mình.

Theo một biên bản ghi nhớ hai bên ký kết hôm 5/9, ông Trump có toàn quyền quyết định các khoản đầu tư của Nhật sẽ được rót vào những dự án nào. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư của Nhật phải được thực hiện trước ngày 19/1/2029, ngày làm việc cuối cùng trong nhiệm kỳ này của ông Trump.

Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản

18:50, 09/09/2025

Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

16:49, 09/09/2025

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

14:32, 08/09/2025

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Từ khóa:

Nhật bản ô tô nhật bản thuế quan thuế quan Mỹ

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Đọc nhiều nhất

1

Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Thị trường

3

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Thế giới

4

Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Chứng khoán

5

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thế giới

