Trang chủ Thế giới

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

An Huy

25/09/2025, 09:44

Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia châu Âu ngừng ngay lập tức việc mua dầu Nga, cho rằng đây là cách để tối đa hóa sức ép đối với điện Kremlin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga, một động thái được thúc đẩy bởi sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - trang Euronews đưa tin.

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn, EU đang tìm cách cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng từ Moscow, sau khi đã áp lệnh cấm hoàn toàn đối với dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga vào năm 2022.

Tuy nhiên, Hungary và Slovakia - hai quốc gia thành viên EU nằm hoàn toàn trong nội địa - đã được miễn trừ để tiếp tục nhập khẩu dầu Nga qua đường ống Druzhba. Sự miễn trừ này, lẽ ra chỉ là tạm thời nhưng chưa bao giờ được xem xét lại, đang gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ khối.

Theo thông tin từ ông Olof Gill, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC), đề xuất thuế quan đối với dầu Nga là nhằm tăng chi phí vật chất cho Hungary và Slovakia trong việc nhập khẩu dầu Nga, từ đó thúc đẩy sự cấp bách trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Mức thuế quan cụ thể hiện chưa được công bố.

Ông Gill cho biết: “Chúng tôi sẽ sớm trình bày những gì chúng tôi đang nghĩ đến”.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng sáng kiến này sẽ tách biệt với gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga mà EC hiện đang được xem xét. Nếu được triển khai, thuế quan của EU đối với dầu Nga sẽ là một nỗ lực mới nhằm tăng tốc việc khối này chấm dứt sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch từ Nga, với mục tiêu hoàn tất vào năm 2027.

Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia châu Âu ngừng ngay lập tức việc mua dầu Nga, cho rằng đây là cách để tối đa hóa sức ép đối với điện Kremlin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 24/9, ông Trump nhấn mạnh: “Trung Quốc và Ấn Độ… tiếp tục mua dầu Nga, nhưng thật không thể chấp nhận được việc ngay cả các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng chưa cắt giảm nhiều việc mua năng lượng từ Nga”.

Phát biểu của Trump đã tạo ra một áp lực lớn lên các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Hungary và Slovakia, những quốc gia vẫn đang duy trì quan hệ năng lượng với Moscow.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định rằng khối này đang quyết tâm loại bỏ “lượng dầu và khí đốt cuối cùng” từ Nga. Bà nói trong một cuộc họp báo cùng ngày: “Tổng thống Trump hoàn toàn đúng. Chúng tôi đang thực hiện điều đó. Chúng tôi đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt từ Nga. Chúng tôi đã hoàn toàn rút khỏi than đá của Nga và cũng đã giảm mạnh nguồn cung dầu, nhưng vẫn còn một lượng dầu Nga nhất định được nhập khẩu vào châu Âu”.

Về phần mình, Hungary và Slovakia đã phản đối mạnh mẽ việc loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga, cho rằng điều này sẽ đe dọa an ninh năng lượng, làm tăng giá cho người tiêu dùng và dẫn đến các vụ kiện tốn kém.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Peter Szijjarto, đã nhấn mạnh rằng việc cung cấp dầu và khí đốt là một “vấn đề hoàn toàn vật lý” phụ thuộc vào kết nối giữa quốc gia không có biển này và các nhà cung cấp năng lượng. Ông nói: “Chúng tôi không thể đảm bảo nguồn cung an toàn [các sản phẩm năng lượng] cho đất nước mình mà không có nguồn dầu hoặc khí đốt từ Nga”.

Vị Ngoại trưởng bày tỏ sự đồng tình với cách tiếp cận của ông Trump, cho rằng việc tìm kiếm nguồn cung thay thế là điều lý tưởng, nhưng nói thêm rằng thực tế lại phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng hiện có.

Từ khóa:

dầu nga Nga thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy