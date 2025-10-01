Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

EU chuẩn bị đánh thuế biên giới carbon với nhôm, thép và nhiều mặt hàng

Ngọc Trang

01/10/2025, 09:59

Một số quốc gia tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả, trong khi một số khác cảnh báo thuế biên giới carbon của EU có thể cản trở thay vì hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Từ ngày 1/1/2026, Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp thuế biên giới carbon đối với các mặt hàng như thép, phân bón, xi măng, nhôm và khí hydro nhập khẩu từ bên ngoài khối này.

Theo đó, EU sẽ trở thành nơi đầu tiên thu thuế biên giới carbon trên quy mô lớn với những hàng hóa mức phát thải carbon cao trong quá trình sản xuất.

Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giảm khí thải nhà kính từ các ngành công nghiệp nặng và thúc đẩy quy trình sản xuất hơn trên toàn cầu.

Theo chính sách thuế biên giới carbon của EU, các công ty nhập khẩu tại khối này sẽ phải mua chứng chỉ CBAM cho lượng khí thải liên quan của mình. Chi phí của các chứng chỉ này dự kiến sẽ tương đương với giá thị trường trên Hệ thống Giao dịch Khí thải EU (EU ETS).

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng đồng tình với thuế biên giới carbon của EU. Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là bốn trong số nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại về loại thuế này.

Một số nước tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả, trong khi một số khác cảnh báo chính sách này có thể cản trở thay vì hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Cơ chế thuế biên giới carbon và thuế quan tích hợp của EU sẽ định hình lại thương mại toàn cầu theo cách mà hầu hết doanh nghiệp vẫn chưa thích ứng được. Các ngành liên quan đến thép, xi măng, phân bón và nhôm sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên”, ông Nicolas Endress, nhà sáng lập kiêm CEO công ty giải pháp phần mềm ClimEase, nhận xét với hãng tin CNBC.

Theo ông, "không ngạc nhiên" khi các quốc gia như Mỹ, Brazil và Ấn Độ bày tỏ lo ngại về chính sách này. Ông cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia chưa có hệ thống giao dịch khí thải (ETS) sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan này.

Về phía EU, khối này cho biết CBAM được thiết kế để đặt ra “một mức giá công bằng” với carbon phát thải trong quá trình sản xuất các mặt hàng có cường độ carbon cao. Thuế biên giới carbon cũng được thiết kế để ngăn chặn "rò rỉ carbon" - hiện tượng xảy ra khi các công ty chuyển hoạt động sản xuất đến các quốc gia có chính sách khí hậu ít nghiêm ngặt hơn.

Mỹ cũng cảnh báo rằng các quy định về khí hậu của EU có thể đe dọa thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận khung về thương mại với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, theo đó Washington bắt đầu áp mức thuế quan trần 15% với hầu hết hàng hóa EU kể từ tháng 8. Mức thuế quan này giảm đáng kể so với mức 30% mà ông Trump trước đó thông báo sẽ áp đặt với hàng nhập khẩu từ EU, nhưng vẫn cao hơn mức cơ sở 10% mà EU hướng tới.

Trong một chia sẻ với tờ báo Financial Times vào tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nếu không có những sửa đổi đáng kể, cơ chế CBAM của EU - cùng với các chính sách quản lý khí hậu khác - sẽ gây ra "rủi ro pháp lý rất lớn" cho các công ty Mỹ đang xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch vào châu Âu.

Nhiều quốc gia khác cũng chỉ trích kế hoạch này của EU. Theo CNBC, Ấn Độ đã tuyên bố trả dũa thuế biên giới carbon và nói rằng các quốc gia thu nhập cao - nơi phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng khí hậu sau thời kỳ phát triển công nghiệp - nên nỗ lực hơn nữa để giảm khí thải nhà kính.

Tại các cuộc đàm phàn về khí hậu của Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc, Brazil và Nga đều bày tỏ quan ngại về thuế biên giới carbon của EU.

Ý tưởng về thuế biên giới carbon được nhắc đến trong bài phát biểu của bà von der Leyen khi nhậm chức chủ tịch EC năm 2019. Bà cho rằng thuế này sẽ ngăn chặn tình trạng “rò rỉ carbon” và giúp các công ty EU "cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng". Sau đó, chính sách này được công bố, nằm trong nỗ lực giảm ít nhất 55% khí thải nhà kính của EU vào cuối thập kỷ này.

Đề xuất áp thuế phát thải carbon đầu tiên trên thế giới

13:05, 25/03/2024

Đề xuất áp thuế phát thải carbon đầu tiên trên thế giới

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

09:44, 25/09/2025

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

10:15, 18/09/2025

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Từ khóa:

EU thế giới Thuế biên giới carbon

Đọc thêm

Chính phủ Mỹ chảy máu chất xám: Hơn 150.000 công chức thôi việc trong 1 tuần

Chính phủ Mỹ chảy máu chất xám: Hơn 150.000 công chức thôi việc trong 1 tuần

Hơn 150.000 công chức liên bang Mỹ sẽ bị gạch tên khỏi bảng lương của Chính phủ trong tuần này...

Khủng hoảng dân số: Hàng thập kỷ tăng trưởng của Hàn Quốc có thể bị đảo ngược

Khủng hoảng dân số: Hàng thập kỷ tăng trưởng của Hàn Quốc có thể bị đảo ngược

Hàn Quốc, một trong những quốc gia được mệnh danh là một trong "Bốn con hổ châu Á" nhờ vào sự phát triển kinh tế vượt bậc sau chiến tranh, hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng...

Thị trường M&A toàn cầu đạt 1 nghìn tỷ USD trong quý 3/2025

Thị trường M&A toàn cầu đạt 1 nghìn tỷ USD trong quý 3/2025

Tổng cộng, đã có 47 thương vụ M&A có giá trị trên 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm...

Cổ phiếu công ty khai thác vàng Trung Quốc đạt vốn hóa gần 40 tỷ USD

Cổ phiếu công ty khai thác vàng Trung Quốc đạt vốn hóa gần 40 tỷ USD

Cổ phiếu Zijin Gold đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên tăng 68,5% so với giá IPO...

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, do Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người Hà Nội vẫn "bì bõm" sau ngày mưa lớn

Dân sinh

2

Bất chấp nâng hạng đến gần, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng tại Đông Nam Á

Chứng khoán

3

Tổng Bí thư: Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, đổi mới sáng tạo chậm chạp

Kinh tế số

4

Cử tri phàn nàn giấy chuyển tuyến gây "khó khăn, tốn thời gian", Bộ Y tế nói gì?

Dân sinh

5

Vietcap tự tin sẽ được nâng hạng trong tuần sau, ước tính 10 tỷ USD vốn ngoại sẽ đổ vào

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy