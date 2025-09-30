Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 100% lên phim sản xuất ở nước ngoài

Quyết định này, được công bố qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ ngành công nghiệp điện ảnh và các chuyên gia kinh tế.

Theo hãng tin CNN, nếu thuế quan trên được thực thi, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ áp thuế quan lên dịch vụ thay vì hàng hóa, đánh dấu một bước đi chưa từng có trong chính sách thương mại của Mỹ.

Ông Trump không nêu rõ thời điểm hay cách thức thực hiện chính sách này, nhưng nếu được triển khai, kế hoạch thuế quan này sẽ gây ra những tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, trong đó có kinh đô điện ảnh Hollywood.

Hồi tháng 5 năm nay, ông Trump đã nêu ý tưởng áp thuế quan lên phim sản xuất ở nước ngoài, với lý do các quốc gia khác đang cung cấp các ưu đãi thuế để thu hút các nhà làm phim, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, đặc biệt là tại California. Mặc dù bang này và nhiều bang khác của Mỹ đã đưa ra những chính sách ưu đãi thuế để hỗ trợ các hãng phim, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng Tổng thống.

Phản ứng từ Hollywood là bất ngờ và lo ngại. Một nguồn tin trong ngành cho biết việc áp thuế quan như vậy có thể dẫn đến sự ngưng trệ hoàn toàn của các hoạt động sản xuất phim và làm giảm sức cạnh tranh của ngành điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Trump không có thẩm quyền để thực hiện chính sách này và việc thực thi thuế quan đó sẽ gặp nhiều khó khăn do tính phức tạp của ngành dịch vụ.

Một trong những lý do khiến các hãng phim Mỹ chọn quay phim ở nước ngoài là chi phí sản xuất thấp hơn. Ông Jay Sures, Phó chủ tịch của United Talent Agency, cho biết rằng việc quay phim ở nước ngoài có thể tiết kiệm chi phí đáng kể cho các hãng phim, từ chi phí lao động đến các khoản hoàn thuế. Điều này đã khiến nhiều bộ phim lớn của Hollywood được sản xuất ở các quốc gia khác, nơi chi phí sản xuất rẻ hơn.

Hollywood nói chung vẫn ổn nhưng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ hiện đang phải đối mặt với không ít thách thức. Doanh thu phòng vé tại Mỹ đã giảm mạnh kể từ đại dịch, khi số lượng phim lớn ra rạp giảm và người tiêu dùng chuyển sang các nền tảng phát trực tuyến để xem phim tại nhà.

Doanh thu phòng vé tại Mỹ đạt đỉnh gần 12 tỷ USD vào năm 2018, nhưng đã giảm xuống chỉ còn hơn 2 tỷ USD vào năm 2020 khi nhiều rạp chiếu phim phải đóng cửa vì Covid-19. Mặc dù các rạp chiếu phim đã phục hồi, nhưng số lượng phim phát hành hiện nay chỉ bằng một nửa so với năm 2019 và tổng doanh thu phòng vé nội địa chưa có năm nào vượt qua 9 tỷ USD kể từ đó.

Ngoài phim ảnh, ông Trump cũng đang chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa. Từ ngày 1/10, Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế 100% lên các loại thuốc có thương hiệu, với một số ngoại lệ; thuế 25% lên xe tải hạng nặng; thuế 50% lên tủ bếp và tủ trang điểm; cũng như thuế 30% lên đồ nội thất bọc nệm. Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội vào thứ Hai, Trump cho biết ông dự định áp thuế "đáng kể" lên tất cả đồ nội thất nhập khẩu vào Mỹ.