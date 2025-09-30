Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 100% lên phim sản xuất ở nước ngoài

Điệp Vũ

30/09/2025, 07:11

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 tuyên bố áp thuế quan 100% lên tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Quyết định này, được công bố qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ ngành công nghiệp điện ảnh và các chuyên gia kinh tế.

Theo hãng tin CNN, nếu thuế quan trên được thực thi, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ áp thuế quan lên dịch vụ thay vì hàng hóa, đánh dấu một bước đi chưa từng có trong chính sách thương mại của Mỹ.

Ông Trump không nêu rõ thời điểm hay cách thức thực hiện chính sách này, nhưng nếu được triển khai, kế hoạch thuế quan này sẽ gây ra những tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, trong đó có kinh đô điện ảnh Hollywood.

Hồi tháng 5 năm nay, ông Trump đã nêu ý tưởng áp thuế quan lên phim sản xuất ở nước ngoài, với lý do các quốc gia khác đang cung cấp các ưu đãi thuế để thu hút các nhà làm phim, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, đặc biệt là tại California. Mặc dù bang này và nhiều bang khác của Mỹ đã đưa ra những chính sách ưu đãi thuế để hỗ trợ các hãng phim, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng Tổng thống.

Phản ứng từ Hollywood là bất ngờ và lo ngại. Một nguồn tin trong ngành cho biết việc áp thuế quan như vậy có thể dẫn đến sự ngưng trệ hoàn toàn của các hoạt động sản xuất phim và làm giảm sức cạnh tranh của ngành điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Trump không có thẩm quyền để thực hiện chính sách này và việc thực thi thuế quan đó sẽ gặp nhiều khó khăn do tính phức tạp của ngành dịch vụ.

Một trong những lý do khiến các hãng phim Mỹ chọn quay phim ở nước ngoài là chi phí sản xuất thấp hơn. Ông Jay Sures, Phó chủ tịch của United Talent Agency, cho biết rằng việc quay phim ở nước ngoài có thể tiết kiệm chi phí đáng kể cho các hãng phim, từ chi phí lao động đến các khoản hoàn thuế. Điều này đã khiến nhiều bộ phim lớn của Hollywood được sản xuất ở các quốc gia khác, nơi chi phí sản xuất rẻ hơn.

Hollywood nói chung vẫn ổn nhưng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ hiện đang phải đối mặt với không ít thách thức. Doanh thu phòng vé tại Mỹ đã giảm mạnh kể từ đại dịch, khi số lượng phim lớn ra rạp giảm và người tiêu dùng chuyển sang các nền tảng phát trực tuyến để xem phim tại nhà.

Doanh thu phòng vé tại Mỹ đạt đỉnh gần 12 tỷ USD vào năm 2018, nhưng đã giảm xuống chỉ còn hơn 2 tỷ USD vào năm 2020 khi nhiều rạp chiếu phim phải đóng cửa vì Covid-19. Mặc dù các rạp chiếu phim đã phục hồi, nhưng số lượng phim phát hành hiện nay chỉ bằng một nửa so với năm 2019 và tổng doanh thu phòng vé nội địa chưa có năm nào vượt qua 9 tỷ USD kể từ đó.

Ngoài phim ảnh, ông Trump cũng đang chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa. Từ ngày 1/10, Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế 100% lên các loại thuốc có thương hiệu, với một số ngoại lệ; thuế 25% lên xe tải hạng nặng; thuế 50% lên tủ bếp và tủ trang điểm; cũng như thuế 30% lên đồ nội thất bọc nệm. Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội vào thứ Hai, Trump cho biết ông dự định áp thuế "đáng kể" lên tất cả đồ nội thất nhập khẩu vào Mỹ.

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

07:49, 29/09/2025

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

07:48, 29/09/2025

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-27/9/2025: Mỹ áp thêm thuế quan, giá vàng và giá bạc đều nóng

19:11, 27/09/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-27/9/2025: Mỹ áp thêm thuế quan, giá vàng và giá bạc đều nóng

thế giới thuế quan Trump

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Mỹ và Thụy Sỹ vừa đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề tiền tệ sau nhiều năm hai bên căng thẳng liên quan tới các động thái can thiệp ngoại hối của Bern...

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản phải đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng đòi hỏi này của ông chủ Nhà Trắng đang gặp trở ngại vì những dấu hiệu lưỡng lự từ cả Tokyo và Seoul...

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Hãng pin CATL của Trung Quốc lên kế hoạch đưa 2.000 lao động tới xây dựng nhà máy pin trị giá 4 tỷ euro ở Tây Ban Nha...

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

