Mỹ và Thụy Sỹ đã đạt một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ giảm thuế quan cho Thụy Sỹ từ 39% về 15% - theo công bố của Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer với hãng tin CNBC vào ngày 14/11.

Về phần mình, Chính phủ Thụy Sỹ cho biết để đổi lấy việc được Mỹ giảm thuế quan, các công ty Thụy Sỹ cam kết đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào Mỹ trong thời gian từ nay đến cuối năm 2028. Một phần số vốn đầu tư này sẽ được rót vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

“Về cơ bản, chúng tôi đã đạt thỏa thuận thương mại với Thụy Sỹ. Họ sẽ mang nhiều hoạt động sản xuất sang Mỹ, trong các lĩnh vực dược phẩm, tinh luyện vàng, thiết bị đường sắt… Chúng tôi rất hào hứng về thỏa thuận và ý nghĩa của thỏa thuận đối với nền sản xuất của Mỹ ”, ông Greer nói với CNBC.

Ông nói thêm rằng chi tiết cụ thể hơn về thỏa thuận đã được đàm phán từ suốt tháng 4 này sẽ được công bố sau trên website của Nhà Trắng.

Mức thuế 15% đối với hàng hóa Thụy Sỹ mà thỏa thuận này đưa ra bằng với mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).

“Giống như tất cả các thỏa thuận thương mại khác của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi vẫn áp một mức thuế quan nhất định. Chúng tôi giữ thuế quan như vậy vì chúng tôi cần phải kiểm soát thâm hụt thương mại. Thụy Sỹ đã nhất trí quản lý thặng dư thương mại của họ với Mỹ, bằng các xác định những lĩnh vực họ có thặng dư lớn với chúng tôi gồm dược phẩm và vàng… và các công ty của họ sẽ sản xuất những mặt hàng đó ở Mỹ. Và như vậy, một phần nguồn gốc thặng dư thương mại của Thụy Sỹ với Mỹ sẽ được loại trừ”, ông Greer nói.

Đại diện thương mại Mỹ đề cập đến hãng dược phẩm khổng lồ Roche của Thụy Sỹ - doanh nghiệp trước đó trong năm nay đã cam kết đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ.

“Việc công bố giảm thuế quan bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Thụy Sỹ sẽ giúp ổn định quan hệ thương mại song phương. Dù tổng thuế quan vẫn cao hơn so với trước khi thuế quan bổ sung được công bố vào tháng 4, thỏa thuận giảm thuế quan bổ sung được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế Thụy Sỹ”, tuyên bố của Chính phủ Thụy Sỹ có đoạn viết.

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump nâng thuế quan đối ứng đối với Thụy Sỹ lên 39% từ mức 31% công bố vào tháng 4. Mức thuế 39% đã khiến Chính phủ Thụy Sỹ “choáng váng” vì phái đoàn của họ đã nỗ lực hết sức để đàm phán ở Washington để rồi nước này vẫn bị ông Trump áp mức thuế quan thuộc hàng cao nhất.

Là một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu, Thụy Sỹ đã chịu tác động nặng nề từ mức thuế quan nói trên. Trong tháng 10 vừa qua, giới chức Thụy Sỹ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026, nói rằng thuế quan của Mỹ là “gánh nặng lớn” đối với nhiều ngành công nghiệp của nước này.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sỹ gồm đồng hồ, dược phẩm và kim loại quý, bên cạnh những sản phẩm nổi tiếng khác như hàng xa xỉ, chocolate và mỹ phẩm.