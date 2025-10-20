Giới nhà giàu Pháp chuyển tài sản sang Luxembourg và Thụy Sỹ

Giới nhà giàu Pháp đang ngày càng lo ngại về tình hình chính trị bất ổn trong nước, dẫn đến việc họ chuyển tài sản ra nước ngoài, đặc biệt là sang Luxembourg và Thụy Sỹ...

Xu hướng này đã trở nên rõ rệt hơn kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào tháng 6 năm ngoái - sự kiện dẫn đến sự chia rẽ trong Quốc hội Pháp và một loạt các chính phủ phải giải thể do các đảng phái không ngừng tranh cãi về các biện pháp ngân sách. Chính phủ hiện tại của Pháp, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Sebastien Lecornu, một đồng minh thân cận của ông Macron, đang tính đến các biện pháp tăng thuế đối với người có thu nhập cao nhất để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách lớn.

Ông Guillaume Lucchini, người sáng lập công ty quản lý tài sản Scala Patrimoine tại Paris, tiết lộ với tờ báo Financial Times: "Phần lớn tài sản chúng tôi quản lý không còn ở Pháp mà đang chuyển sang các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Luxembourg, và xu hướng dịch chuyển này đang thực sự tăng tốc”. Bên cạnh đó, một lượng lớn vốn cũng đang chuyển đến Thụy Sỹ, nơi mà ông Lucchini có một chi nhánh kinh doanh.

Dữ liệu từ cơ quan giám sát bảo hiểm của Luxembourg cho thấy, đầu tư của khách hàng Pháp vào bảo hiểm nhân thọ tại Luxembourg đã tăng hơn 58% trong năm 2024, đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 13,8 tỷ euro. Số liệu của năm nay chưa có sẵn theo quốc tịch, nhưng dòng tiền vào bảo hiểm nhân thọ tại Luxembourg đã tăng trở lại trong nửa đầu năm và các cố vấn tài chính dự đoán một năm 2025 đầy hứa hẹn.

Luật sư Olivier Roumelian, một người chuyên làm việc với các công ty bảo hiểm tại Luxembourg, cho biết: "Dòng tiền không ngừng chảy vào Luxembourg từ cuộc bầu cử sớm ở Pháp vào năm ngoái và đến nay vẫn tiếp tục”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các nhà môi giới hầu như không cần phải thực hiện bất kỳ công việc tiếp thị nào để thu hút khách hàng.

Việc chuyển tài sản ra nước ngoài không chỉ là một biện pháp phòng ngừa mà còn là một bước chuẩn bị cho khả năng di cư trong tương lai. Việc chuyển tài sản ra nước ngoài phổ biến hơn việc di cư, nhưng trên thực tế, nhiều người Pháp và người Anh giàu có đã quyết định chuyển đến một khu vực có mức thuế nhẹ hơn.

Ông Philippe Kenel, một luật sư tại Thụy Sỹ chuyên về thuế, di sản và quản lý tài sản, cho biết: "Nhiều người Pháp đã chuyển đến Thụy Sỹ trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến khoảng năm 2010. Xu hướng này giảm nhiều sau khi ông Macron được bầu làm Tổng thống vào năm 2017 và mọi người hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ, xu hướng di cư đó đang trở lại”.

Ông Macron có nhiều chính sách thân thiện với doanh nghiệp, bao gồm việc loại bỏ thuế tài sản và thay thế bằng một loại thuế nhẹ hơn đối với tài sản. Tuy nhiên, ông khó có thể thể thực hiện thêm các chính sách thân thiện với doanh nghiệp trước khi kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2027. Cuộc bầu cử sớm vào năm ngoái đã dẫn đến một quốc hội chia rẽ, và Thủ tướng Lecornu đang phải phụ thuộc vào sự ủng hộ từ Đảng Xã hội, mà đảng cánh tả này đang kêu gọi thực hiện một loại thuế tài sản.

Ông Lecornu đang phản đối ý tưởng về một loại thuế nhắm vào những người giàu nhất nước Pháp, nhưng Chính phủ của ông đang tìm cách tăng thêm 2,5 tỷ euro vào năm tới từ các loại thuế mới đối với các công ty cổ phần và các khoản thuế một lần đối với 20.000 người có thu nhập cao nhất.

Luật sư Kenel cho biết có nhiều người Pháp đang tìm cách chuyển đến Thụy Sỹ theo một thỏa thuận thuế trọn gói dành cho những người không làm việc tại nước này, hoặc với các gói thỏa thuận khác cho những cá nhân muốn sống và làm việc tại đó.

Việc chuyển tiền sang Luxembourg cũng có thể là bước đệm cho kế hoạch di cư của nhiều người Pháp muốn tránh sự tăng thuế trong nước. Việc đặt tài sản ở Luxembourg thực ra không mang lại lợi thế về thuế, và công dân Pháp vẫn phải khai báo ở Pháp số lợi nhuận họ có được ở nước ngoài, nhưng họ không bị đánh thuế hai lần và do đó có thể cất tài sản bên ngoài Pháp trong lúc họ xem xét các lựa chọn.

Bà Sandrine Genet, nhà đồng sáng lập công Carat Capital, nói: "Nhiều người có thể chưa sẵn sàng di cư khỏi Pháp, nhưng việc chuyển tài sản đi trước giúp họ di cư dễ dàng hơn sau này nếu cần”.

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Luxembourg có rào cản gia nhập cao, yêu cầu đầu tư từ 250.000 euro trở lên. Nhưng việc có tài sản ở nước này mang lại "lợi thế tâm lý" ngay cả khi không mang lại lợi ích tài chính rõ ràng - theo ông Benjamin Le Maitre, người đồng sáng lập văn phòng gia đình Avant-Garde.

Mối bất an về những gì có thể xảy ra tiếp theo ở Pháp đang thúc đẩy lĩnh vực quản lý tài sản, dù áp lực đối với Thủ tướng Lecornu đã được tạm thời giải tỏa.

Một nhà ngân hàng tại Thụy Sỹ tiết lộ: "Cách đây 18 tháng, một cặp vợ chồng giàu có người Pháp ở độ tuổi 80 nói với tôi rằng họ lo lắng về việc Đảng Xã hội lên nắm quyền và muốn đưa khoảng 20% tài sản sang Thụy Sỹ để có được sự an toàn. Gần đây, họ lại đến gặp tôi và nói rằng họ muốn đưa thêm tài sản vào Thụy Sỹ vì họ lo lắng về phe cực hữu”.