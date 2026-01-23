“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 23/01/2026
Hạ Chi
23/01/2026, 09:27
Trong lần xuất hiện tại WEF mới đây, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một phần bài phát biểu để lý giải động cơ đằng sau các chính sách tiền điện tử của Mỹ, trong đó nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc như một nhân tố thúc đẩy then chốt.
Theo Tổng thống Mỹ, việc ký ban hành Đạo luật GENIUS, đạo luật tập trung xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thanh toán bằng stablecoin, vào tháng 7 mang nhiều ý nghĩa chiến lược.
“Tiền điện tử là một chủ đề được quan tâm về mặt chính trị, ông Trump nói, “nhưng điều quan trọng hơn nhiều là chúng tôi phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực này. Một khi họ đã có lợi thế, chúng tôi sẽ không thể giành lại được”.
Bài phát biểu tại Davos đánh dấu lần thứ hai ông Trump xuất hiện trước WEF kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Trước đó, tại kỳ họp WEF năm 2025, ông phát biểu trực tuyến từ Washington, D.C. và cam kết sẽ biến Mỹ trở thành “thủ đô toàn cầu của trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử”.
Trong lần xuất hiện mới nhất, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số, có khả năng là Đạo luật CLARITY. Tuy nhiên, dự luật này hiện vẫn đang bị đình trệ sau khi Giám đốc điều hành Coinbase, ông Brian Armstrong, công khai tuyên bố không thể ủng hộ.
Ông Brian Armstrong cùng nhiều lãnh đạo trong ngành tiền điện tử cũng tham dự các hoạt động bên lề WEF tại Davos trong tuần này, trong bối cảnh các cuộc vận động chính sách xung quanh tiền số vẫn diễn ra sôi động.
Dù Đạo luật GENIUS đã được ký ban hành từ tháng 7, nhưng theo quy định, luật chỉ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi các cơ quan liên bang hoàn tất việc ban hành quy định hướng dẫn, hoặc muộn nhất là 18 tháng sau khi được thông qua.
Về Đạo luật CLARITY, một số chuyên gia cảnh báo nếu không được thiết kế hợp lý, Đạo luật có thể khiến các stablecoin neo theo đồng USD rơi vào thế bất lợi, đặc biệt khi so sánh với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số CBDC của Trung Quốc.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng thương mại trong nước trả lãi đối với các khoản tiền gửi bằng nhân dân tệ kỹ thuật số kể từ tháng 1. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều ngân hàng vẫn đang vận động để đưa vào Đạo luật CLARITY các điều khoản cấm nền tảng và các bên phát hành thứ ba chi trả lợi nhuận cho người nắm giữ stablecoin.
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vẫn chưa có kế hoạch xem xét lại Đạo luật CLARITY. Một số nhà lập pháp và đại diện ngành cho rằng, có thể phải mất thêm vài tuần nữa trước khi dự luật này được đưa trở lại chương trình nghị sự.
Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...
Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.
Dòng sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là thiết bị cài áo tích hợp AI, trang bị nhiều camera, micro và loa…
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt 810 triệu đồng đối với nền tảng Zalo và 880 triệu đồng dành cho TikTok vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng…
Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: