Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

Hạ Chi

23/01/2026, 09:27

Trong lần xuất hiện tại WEF mới đây, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số...

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại WEF mới đây - Ảnh: Associated Press.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại WEF mới đây - Ảnh: Associated Press.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một phần bài phát biểu để lý giải động cơ đằng sau các chính sách tiền điện tử của Mỹ, trong đó nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc như một nhân tố thúc đẩy then chốt.

Theo Tổng thống Mỹ, việc ký ban hành Đạo luật GENIUS, đạo luật tập trung xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thanh toán bằng stablecoin, vào tháng 7 mang nhiều ý nghĩa chiến lược.

“Tiền điện tử là một chủ đề được quan tâm về mặt chính trị, ông Trump nói, “nhưng điều quan trọng hơn nhiều là chúng tôi phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực này. Một khi họ đã có lợi thế, chúng tôi sẽ không thể giành lại được”.

Bài phát biểu tại Davos đánh dấu lần thứ hai ông Trump xuất hiện trước WEF kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Trước đó, tại kỳ họp WEF năm 2025, ông phát biểu trực tuyến từ Washington, D.C. và cam kết sẽ biến Mỹ trở thành “thủ đô toàn cầu của trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử”.

Trong lần xuất hiện mới nhất, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số, có khả năng là Đạo luật CLARITY. Tuy nhiên, dự luật này hiện vẫn đang bị đình trệ sau khi Giám đốc điều hành Coinbase, ông Brian Armstrong, công khai tuyên bố không thể ủng hộ.

Ông Brian Armstrong cùng nhiều lãnh đạo trong ngành tiền điện tử cũng tham dự các hoạt động bên lề WEF tại Davos trong tuần này, trong bối cảnh các cuộc vận động chính sách xung quanh tiền số vẫn diễn ra sôi động.

Dù Đạo luật GENIUS đã được ký ban hành từ tháng 7, nhưng theo quy định, luật chỉ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi các cơ quan liên bang hoàn tất việc ban hành quy định hướng dẫn, hoặc muộn nhất là 18 tháng sau khi được thông qua. 

Về Đạo luật CLARITY, một số chuyên gia cảnh báo nếu không được thiết kế hợp lý, Đạo luật có thể khiến các stablecoin neo theo đồng USD rơi vào thế bất lợi, đặc biệt khi so sánh với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số CBDC của Trung Quốc. 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng thương mại trong nước trả lãi đối với các khoản tiền gửi bằng nhân dân tệ kỹ thuật số kể từ tháng 1. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều ngân hàng vẫn đang vận động để đưa vào Đạo luật CLARITY các điều khoản cấm nền tảng và các bên phát hành thứ ba chi trả lợi nhuận cho người nắm giữ stablecoin.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vẫn chưa có kế hoạch xem xét lại Đạo luật CLARITY. Một số nhà lập pháp và đại diện ngành cho rằng, có thể phải mất thêm vài tuần nữa trước khi dự luật này được đưa trở lại chương trình nghị sự.

Từ khóa:

Brian Armstrong Đạo luật CLARITY đạo luật GENIUS diễn đàn kinh tế thế giới kinh tế số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc stablecoin thị trường tài sản số tiền điện tử Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đọc thêm

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Dòng sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là thiết bị cài áo tích hợp AI, trang bị nhiều camera, micro và loa…

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt 810 triệu đồng đối với nền tảng Zalo và 880 triệu đồng dành cho TikTok vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng…

Khi di sản lên app, du lịch Ninh Bình thêm gần du khách

Khi di sản lên app, du lịch Ninh Bình thêm gần du khách

Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy