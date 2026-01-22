Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Hạ Chi

22/01/2026, 22:14

Dòng sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là thiết bị cài áo tích hợp AI, trang bị nhiều camera, micro và loa…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của The Information, Apple đang phát triển một chiếc ghim cài áo tích hợp AI, có hình dáng tương tự AirTag nhưng dày và phức tạp hơn.

Thiết bị này được cho là sẽ trang bị nhiều camera, micro và loa, cho phép vừa ghi nhận hình ảnh, âm thanh từ môi trường xung quanh, vừa tương tác trực tiếp với người dùng. 

Vỏ thiết bị có thể được hoàn thiện từ nhôm và kính – vật liệu quen thuộc trong các sản phẩm của Apple – với cụm camera kép ở mặt trước, gồm một ống kính tiêu chuẩn và một ống kính góc rộng.

Nhờ hệ thống camera, sản phẩm ghim cài này có thể chụp ảnh, quay video, trong khi ba micro đảm nhiệm việc thu âm âm thanh xung quanh người đeo. Thiết bị cũng có loa để phát âm thanh phản hồi, cùng khả năng được trang bị một nút bấm vật lý ở cạnh bên nhằm hỗ trợ thao tác nhanh.

Thiết bị được cho là sẽ sạc pin bằng cơ chế từ tính, tương tự Apple Watch, qua đó giúp thao tác sạc trở nên đơn giản và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, dự án ghim cài AI này vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Apple chưa có kế hoạch cụ thể cho việc thương mại hóa sản phẩm, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra. 

Thiết bị có thể ra mắt sớm nhất vào năm tới, hoặc cũng có thể bị dừng lại hoàn toàn. Hiện cũng chưa rõ Apple sẽ bán chiếc ghim này như một sản phẩm độc lập hay thiết kế nó để đi kèm, bổ trợ cho các thiết bị đeo khác.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Apple vừa công bố sẽ sử dụng Gemini AI của Google để hỗ trợ Siri và bộ tính năng Apple Intelligence trong các bản cập nhật sắp tới. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Apple và Google có thể sâu sắc hơn dự đoán ban đầu, đồng thời phản ánh nỗ lực đẩy mạnh AI của Apple không chỉ ở phần mềm mà còn ở phần cứng.

Apple chính thức “vượt mặt” Samsung về thị phần sau 14 năm

10:28, 13/01/2026

Apple chính thức “vượt mặt” Samsung về thị phần sau 14 năm

Apple hé lộ thu nhập của CEO Tim Cook

15:58, 11/01/2026

Apple hé lộ thu nhập của CEO Tim Cook

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

17:20, 07/12/2025

Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Từ khóa:

AI Apple kinh tế số thiết bị công nghệ

Đọc thêm

Sửa đổi Nghị định 76, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Sửa đổi Nghị định 76, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ chưa cập nhật, đồng bộ với pháp luật hiện hành, chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

Trong lần xuất hiện tại WEF mới đây, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số...

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt 810 triệu đồng đối với nền tảng Zalo và 880 triệu đồng dành cho TikTok vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy