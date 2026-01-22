Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Dòng sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là thiết bị cài áo tích hợp AI, trang bị nhiều camera, micro và loa…

Theo báo cáo của The Information, Apple đang phát triển một chiếc ghim cài áo tích hợp AI, có hình dáng tương tự AirTag nhưng dày và phức tạp hơn.

Thiết bị này được cho là sẽ trang bị nhiều camera, micro và loa, cho phép vừa ghi nhận hình ảnh, âm thanh từ môi trường xung quanh, vừa tương tác trực tiếp với người dùng.

Vỏ thiết bị có thể được hoàn thiện từ nhôm và kính – vật liệu quen thuộc trong các sản phẩm của Apple – với cụm camera kép ở mặt trước, gồm một ống kính tiêu chuẩn và một ống kính góc rộng.

Nhờ hệ thống camera, sản phẩm ghim cài này có thể chụp ảnh, quay video, trong khi ba micro đảm nhiệm việc thu âm âm thanh xung quanh người đeo. Thiết bị cũng có loa để phát âm thanh phản hồi, cùng khả năng được trang bị một nút bấm vật lý ở cạnh bên nhằm hỗ trợ thao tác nhanh.

Thiết bị được cho là sẽ sạc pin bằng cơ chế từ tính, tương tự Apple Watch, qua đó giúp thao tác sạc trở nên đơn giản và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, dự án ghim cài AI này vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Apple chưa có kế hoạch cụ thể cho việc thương mại hóa sản phẩm, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Thiết bị có thể ra mắt sớm nhất vào năm tới, hoặc cũng có thể bị dừng lại hoàn toàn. Hiện cũng chưa rõ Apple sẽ bán chiếc ghim này như một sản phẩm độc lập hay thiết kế nó để đi kèm, bổ trợ cho các thiết bị đeo khác.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Apple vừa công bố sẽ sử dụng Gemini AI của Google để hỗ trợ Siri và bộ tính năng Apple Intelligence trong các bản cập nhật sắp tới. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Apple và Google có thể sâu sắc hơn dự đoán ban đầu, đồng thời phản ánh nỗ lực đẩy mạnh AI của Apple không chỉ ở phần mềm mà còn ở phần cứng.