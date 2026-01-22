Hoàn thiện khung pháp lý về sản xuất, buôn bán thuốc thú y

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Chu Khôi
22/01/2026, 22:55
Nghị định 32/2026/NĐ-CP đã làm rõ và thống nhất quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc thú y; đồng thời tăng cường yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
Nghị định này tập trung điều chỉnh, hoàn thiện các quy định liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc thú y, trong đó trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc thú y, góp phần bảo đảm chất lượng thuốc, an toàn dịch bệnh và trật tự trong hoạt động chăn nuôi, thú y.
Một nội dung quan trọng của Nghị định 32/2026/NĐ-CP là bổ sung Điều 16a, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm và vaccine).
Theo quy định, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gồm: đơn đăng ký; bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất thuốc thú y; đăng ký môi trường hoặc văn bản đánh giá môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.
Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đến cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở. Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y sẽ được cấp. Trường hợp không cấp, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nghị định cho phép thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm khiến việc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường không thể thực hiện.
Sau khi địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh, việc đánh giá trực tiếp tại hiện trường sẽ được tiến hành bổ sung. Đồng thời, Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi ngay đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và bị xử lý theo quy định.
Về gia hạn Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất thuốc thú y phải nộp đơn đăng ký gia hạn trước thời điểm Giấy chứng nhận hết hạn 3 tháng. Trình tự, thủ tục gia hạn được thực hiện tương tự như thủ tục cấp mới.
Bên cạnh quy định về sản xuất, Nghị định 32/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP về điều kiện buôn bán thuốc thú y. Theo đó, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải tuân thủ Điều 92 của Luật Thú y và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Cơ sở buôn bán thuốc thú y phải có trang thiết bị phù hợp để bảo đảm điều kiện bảo quản theo đúng thông tin ghi trên nhãn sản phẩm; đồng thời trang bị nhiệt kế, ẩm kế để theo dõi điều kiện bảo quản.
Đối với cơ sở buôn bán vaccine và chế phẩm sinh học, Nghị định quy định phải có máy phát điện dự phòng, cùng với vật dụng, phương tiện vận chuyển và phân phối vaccine bảo đảm đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm.
Nghị định số 32/2026/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 17a, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Theo đó, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y gồm: đơn đăng ký; bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật; chứng chỉ hành nghề thú y.
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đến cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở. Nếu đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y sẽ được cấp. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y bị sai sót hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký, hồ sơ đề nghị cấp lại gồm đơn đề nghị cấp lại và các tài liệu liên quan. Thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu không cấp, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Đối với việc gia hạn Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc thú y phải nộp đơn đăng ký gia hạn trước thời hạn 3 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn.
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Kiểm kê, định lượng phát thải ngày càng trở thành hạ tầng dữ liệu phục vụ mục tiêu: tuân thủ, quản trị rủi ro, đáp ứng khách hàng chuỗi cung ứng, công bố ESG và thậm chí tạo dòng tiền từ tín chỉ carbon. Song điều này lại đang tạo ra một "ma trận" thách thức doanh nghiệp...
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 15/1 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít. Tương tự các loại dầu cũng có mức tăng từ 138 đồng/lít - 226 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 2 đồng/kg…
Với mức điểm 80, cao nhất trong 7 năm qua, Chỉ số BCI quý 4/2025 khẳng định niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam. Sự phục hồi này củng cố vị thế Việt Nam là điểm đến đầu tư chiến lược và động lực tăng trưởng hàng đầu khu vực…
Tập đoàn Nestlé phát hiện nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Sức khỏe
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: