Hoàn thiện khung pháp lý về sản xuất, buôn bán thuốc thú y

Nghị định 32/2026/NĐ-CP đã làm rõ và thống nhất quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc thú y; đồng thời tăng cường yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Nghị định này tập trung điều chỉnh, hoàn thiện các quy định liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc thú y, trong đó trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc thú y, góp phần bảo đảm chất lượng thuốc, an toàn dịch bệnh và trật tự trong hoạt động chăn nuôi, thú y.

BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Một nội dung quan trọng của Nghị định 32/2026/NĐ-CP là bổ sung Điều 16a, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm và vaccine).

Theo quy định, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gồm: đơn đăng ký; bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất thuốc thú y; đăng ký môi trường hoặc văn bản đánh giá môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đến cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở. Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y sẽ được cấp. Trường hợp không cấp, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định cho phép thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm khiến việc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường không thể thực hiện.

Sau khi địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh, việc đánh giá trực tiếp tại hiện trường sẽ được tiến hành bổ sung. Đồng thời, Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi ngay đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và bị xử lý theo quy định.

Về gia hạn Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất thuốc thú y phải nộp đơn đăng ký gia hạn trước thời điểm Giấy chứng nhận hết hạn 3 tháng. Trình tự, thủ tục gia hạn được thực hiện tương tự như thủ tục cấp mới.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Bên cạnh quy định về sản xuất, Nghị định 32/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP về điều kiện buôn bán thuốc thú y. Theo đó, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải tuân thủ Điều 92 của Luật Thú y và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Cơ sở buôn bán thuốc thú y phải có trang thiết bị phù hợp để bảo đảm điều kiện bảo quản theo đúng thông tin ghi trên nhãn sản phẩm; đồng thời trang bị nhiệt kế, ẩm kế để theo dõi điều kiện bảo quản.

Đối với cơ sở buôn bán vaccine và chế phẩm sinh học, Nghị định quy định phải có máy phát điện dự phòng, cùng với vật dụng, phương tiện vận chuyển và phân phối vaccine bảo đảm đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm.

Nghị định số 32/2026/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 17a, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Theo đó, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y gồm: đơn đăng ký; bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật; chứng chỉ hành nghề thú y.

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đến cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở. Nếu đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y sẽ được cấp. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y bị sai sót hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký, hồ sơ đề nghị cấp lại gồm đơn đề nghị cấp lại và các tài liệu liên quan. Thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu không cấp, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đối với việc gia hạn Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc thú y phải nộp đơn đăng ký gia hạn trước thời hạn 3 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn.