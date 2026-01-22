Khi di sản lên app, du lịch Ninh Bình thêm gần du khách

Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.

Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, đồng thời tìm lời giải cho bài toán quảng bá Di sản Tràng An và các danh thắng theo hướng hiện đại, tương tác, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo.

Không chỉ là một ứng dụng di động, Ninhbinhtourisminfo được xem như “cánh cửa số” mở ra hành trình khám phá Cố đô theo cách tiện lợi và linh hoạt hơn. Thay vì những cuốn cẩm nang dày, du khách chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, lên lịch trình và trải nghiệm Ninh Bình theo nhu cầu cá nhân.

Ứng dụng được thiết kế hiện đại, hoạt động ổn định trên cả hai nền tảng Android và iOS. Từ khi đưa vào sử dụng, Ninhbinhtourisminfo nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều du khách, đặc biệt là nhóm khách trẻ, khách tự túc.

MỘT CHẠM DU LỊCH, ĐA TẦNG TIỆN ÍCH

Điểm nổi bật của Ninhbinhtourisminfo là cách tổ chức nội dung khoa học, tích hợp nhiều tiện ích trong một nền tảng thống nhất. Ứng dụng cung cấp thông tin du lịch qua 7 chuyên mục cốt lõi gồm: Khám phá (gợi ý hành trình), tham quan (di tích, danh thắng), lưu trú, nhà hàng – ẩm thực, nổi bật (tour, sự kiện), tin tức và thời tiết. Nhờ đó, du khách dễ dàng tiếp cận bức tranh toàn diện về du lịch Ninh Bình chỉ trong vài thao tác.

Bản đồ số thông minh được coi là “trái tim” của ứng dụng. Không chỉ giúp định vị chính xác vị trí người dùng, bản đồ còn tích hợp dữ liệu của hàng trăm điểm đến, cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm. Việc tìm đường, tìm nhà hàng đặc sản hay chỗ nghỉ phù hợp trở nên nhanh gọn, trực quan.

Ứng dụng du lịch Ninh Bình

Đáng chú ý, tính năng kiến tạo hành trình cá nhân hóa cho phép du khách tự xây dựng lịch trình tham quan dựa trên sở thích, thời gian và khoảng cách di chuyển. Ứng dụng sẽ gợi ý, sắp xếp các điểm đến hợp lý, giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao trải nghiệm trong suốt chuyến đi.

Song song đó, hệ thống chatbot hỗ trợ 24/7 được lập trình để trả lời các câu hỏi thường gặp, cung cấp thông tin về tour tuyến, sự kiện và kết nối tổng đài hỗ trợ khi cần thiết. Điều này giúp du khách luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, ngay cả trong những tình huống phát sinh.

Thực tế cho thấy, công nghệ đang đóng vai trò “người dẫn đường” hiệu quả cho nhiều chuyến đi. Chị Bảo Trâm (Thanh Hóa) chia sẻ, sau khi xem các video quảng bá Ninh Bình trên fanpage và TikTok, chị đặc biệt ấn tượng với mùa lúa chín ở Tam Cốc, mùa bướm rừng Cúc Phương hay cảnh chim bay rợp trời tại Thung Nham. “Tôi tìm hiểu thêm thông tin trên Google, xem lưu ý theo mùa, đặt vé, đặt phòng trước nên khi đến Ninh Bình cảm thấy khá thoải mái, không bị bỡ ngỡ”, chị Trâm nói.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số không chỉ thay đổi phương thức quản lý, quảng bá mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân, góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập một cách bền vững. “Trước đây, gia đình tôi làm du lịch chủ yếu dựa vào khách quen và các đoàn nhỏ, lượng khách không ổn định. Từ khi được hướng dẫn quảng bá trên các nền tảng số về du lịch, như mạng xã hội và các ứng dụng đặt phòng, homestay của gia đình được nhiều du khách biết đến hơn. Khách tìm đến qua mạng ngày càng tăng, nhất là vào mùa cao điểm. Nhờ đó, thu nhập của gia đình cũng cải thiện rõ rệt, chúng tôi có điều kiện đầu tư thêm cơ sở vật chất và dịch vụ để phục vụ du khách tốt hơn,” một hộ làm du lịch phường Nam Hoa Lư chia sẻ.

SỐ HÓA DI SẢN, KÉO GẦN KHOẢNG CÁCH TRẢI NGHIỆM

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, vùng đất Ninh Bình mới không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn gia tăng chiều sâu văn hóa. Với gần 5.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 8 Di tích quốc gia đặc biệt và 33 Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa – di sản được xác định là hướng đi tất yếu. Việc số hóa không chỉ phục vụ công tác quản lý, bảo tồn mà còn giúp các giá trị di sản được lan tỏa rộng rãi hơn, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, hệ thống thông tin và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ du khách

Tiêu biểu, thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cho các hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh. Nhờ ứng dụng công nghệ, du khách tham quan bảo tàng có thể tiếp cận hiện vật theo cách trực quan, sinh động thông qua các mũi tên chỉ dẫn trên màn hình và hệ thống thuyết minh đã được ghi âm, cài đặt sẵn.

Website của Bảo tàng Ninh Bình, triển khai từ năm 2022 theo chương trình chuyển đổi số của tỉnh, ghi nhận lượng truy cập ngày càng tăng. Nhiều hiện vật quý trước đây chỉ lưu trữ nay đã được số hóa, trình chiếu hoa văn, chi tiết tại Nhà trưng bày “Di sản văn hóa thời Đinh – Tiền Lê”, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu lịch sử.

Tại Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Các giá trị địa chất, thẩm mỹ và văn hóa của di sản được số hóa thành dữ liệu chi tiết, giới thiệu trên nền tảng số. Du khách chỉ cần quét mã QR để tra cứu thông tin, qua đó nâng cao trải nghiệm tham quan.

Cùng với ngành văn hóa, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã triển khai mô hình “Số hóa các địa chỉ đỏ” tại phường Tây Hoa Lư. Việc gắn mã QR tại các di tích lịch sử, văn hóa giúp du khách tiếp cận thông tin đa chiều chỉ bằng một thao tác quét đơn giản trên điện thoại thông minh.

Thời gian tới, ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, hệ thống thông tin và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ du khách. Đồng thời, việc huy động lực lượng trẻ tham gia sáng tạo nội dung số cũng được chú trọng.