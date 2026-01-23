Thứ Sáu, 23/01/2026

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, mốc 5.000 USD/oz trong tầm tay

Điệp Vũ

23/01/2026, 07:56

Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), thiết lập lại xu hướng tăng và hướng tới mốc lớn 5.000 USD/oz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Sau hai phiên bán ròng liên tiếp, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 103,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,14%, đạt 4.936,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt qua mốc 4.900 USD/oz, sau khi chinh phục hai mốc 4.700 USD/oz và 4.800 USD/oz nội trong tuần này.

Để có được mốc giá 4.900 USD/oz, phe đầu cơ giá lên trên thị trường vàng đã tạo ra một cú “lội ngược dòng ấn tượng”. Trước đó, trong phiên giao dịch cùng ngày tại thị trường châu Á, giá vàng có lúc giảm mạnh về vùng 4.770 USD/oz khi căng thẳng địa chính trị liên quan tới Greenland có vẻ dịu đi.

Giá bạc giao ngay tăng 3,08 USD/oz, tương đương tăng 3,31%, chốt ở mức 96,31 USD/oz, cũng là một mức cao chưa từng thấy.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 1,6%, chốt phiên ở mức kỷ lục 4.913,4 USD/oz.

Tình hình địa chính trị bất ổn là động lực để các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở vàng. Cùng với đó, đồng USD xuống giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường kim loại quý.

Căng thẳng liên quan tới Greenland tưởng như đã dịu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 tuyên bố đã đạt được với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một thỏa thuận khung về vấn đề Greenland và đã hủy kế hoạch áp thuế quan mới lên các nước châu Âu.

Dù vậy, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố tại một cuộc họp báo ngày 22/1 rằng ông chưa hề hay biết gì về thỏa thuận mà ông Trump nói tới. Ngoài ra, ông Nielsen khẳng định không một thỏa thuận nào liên quan tới Greenland có thể được ký kết mà không có sự tham gia của chính quyền Greenland và Chính phủ Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng “những giới hạn đỏ” của Greenland, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vùng lãnh thổ này.

Giới đầu tư xem đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng xung quanh Greenland vẫn âm ỉ nóng, và do vậy, nhu cầu phòng ngừa rủi ro một lần nữa được đẩy lên cao.

“Căng thẳng địa chính trị, đồng USD suy yếu, kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay là những yếu tố góp phần vào xu hướng lớn là phi đôla hóa và điều này vẫn đang chi phối nhu cầu vàng”, chiến lược giá Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz -  Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz -  Nguồn: Trading Economics.

Số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất được công bố ngày 22/1 là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số này tăng 2,8% trong tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Sau báo cáo trên, thị trường duy trì dự báo Fed sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm nay, sau khi giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại trong nửa đầu năm.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,5% trong phiên này, chốt ở mức gần 98,3 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm gần 1,1% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

“Mỗi lần thoái lui của giá vàng trong ngắn hạn đều được xem là cơ hội mua. Chúng tôi cho rằng mốc 5.000 USD/oz và tiếp đó là ngưỡng kỹ thuật 5.187,79 USD/oz là hoàn toàn khả thi”, ông Grant nói.

Nhà phân tích cấp cao Nikos Tzabouras của công ty Tradu cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng thậm chí còn mạnh hơn so với vàng. “Bạc có thể không phải là một tài sản dự trữ như vàng, nhưng vẫn đang hưởng lợi từ nhu cầu ngừa rủi ro và sự suy yếu của USD”, bên cạnh nhu cầu cho sản xuất công nghiệp - ông nêu rõ.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.079,7 tấn vàng.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.940 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 157 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.051 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra), tăng 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

