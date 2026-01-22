Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt 810 triệu đồng đối với nền tảng Zalo và 880 triệu đồng dành cho TikTok vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng…

Cụ thể, Zalo đã không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như không có cơ chế cho phép người dùng lựa chọn việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo. Điều này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người dùng, khi họ không có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

Ngoài ra, Zalo còn bị chỉ trích vì không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, cũng như không có chính sách rõ ràng cho nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Những vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Zalo mà còn gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người dùng, đặc biệt là khi Zalo yêu cầu người dùng phải chấp nhận điều khoản dịch vụ mới nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Trước áp lực từ dư luận và cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị chủ quản của Zalo, đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát và hoàn thiện các chính sách liên quan. Tuy nhiên, sự việc này đã để lại một bài học đắt giá cho Zalo và các nền tảng số khác: việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố sống còn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Vụ việc của Zalo là một minh chứng rõ ràng cho thấy, trong thời đại số hóa, quyền lợi người tiêu dùng cần được đặt lên hàng đầu. Các nền tảng số cần phải minh bạch trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, đồng thời phải có cơ chế rõ ràng để người dùng có thể kiểm soát thông tin của mình. Chỉ khi đó, họ mới có thể xây dựng được lòng tin từ phía người dùng và phát triển bền vững trong tương lai.

Ngoài Zalo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (địa chỉ trụ sở tại số 1 Raffles Quay, #26-10, Singapore) với số tiền 880 triệu đồng về các hành vi vi phạm. Theo đó, TikTok đã không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã yêu cầu 2 công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sự việc Zalo, TikTok bị xử phạt là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ ràng rằng, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của họ trong thời đại số hóa.