TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác về hạ tầng thanh toán xuyên biên giới

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới 2026, TP. Hồ Chí Minh đã công bố một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng thanh toán xuyên biên giới và tài chính số…

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn kinh tế thế giới 2026 (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ và tài chính quốc tế.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trao đổi với ông Kyriakos Triantafyllidis, Giám đốc Chiến lược và tăng trưởng, Trung tâm Chuỗi cung ứng và sản xuất tiên tiến WEF. (Ảnh: HCMC C4IR).

Đoàn công tác do ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, dẫn đầu cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh và đại diện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực tài chính, fintech và công nghệ như HDBank, TTC AgriS, Exabyte, Sky Mavis và Tether.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC TẾ CHO TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Các hoạt động bên lề WEF do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chủ trì tập trung vào ba nội dung then chốt.

Thứ nhất, giới thiệu TP. Hồ Chí Minh trong không gian phát triển mới. Trong đó, cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư – kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên cùng những chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, các hoạt động tạo diễn đàn kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của hợp tác công – tư trong phát triển công nghiệp, sản xuất thông minh, đô thị thông minh, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hình thành các dòng vốn tài chính quốc tế cho thành phố.

Thứ ba, chương trình dành trọng tâm cho các phiên đối thoại chính sách giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Nội dung trao đổi tập trung vào định hướng phát triển thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số gắn với công nghệ số, blockchain và tài sản số; nhu cầu và lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, khuyến nghị từ đối tác nhằm hoàn thiện định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, tạo nền tảng thúc đẩy kết nối, xúc tiến hợp tác và đầu tư trong thời gian tới.

Điểm nhấn là Chương trình kết nối doanh nghiệp (Business Networking), trong đó TP. Hồ Chí Minh đã công bố các MoU giữa các thành viên của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu và các đối tác quốc tế. Cụ thể, MoU được ký kết với Crystal Intelligence về phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới, và với Sumsub về giải pháp thanh toán tiền điện tử.

Chương trình nhằm thúc đẩy kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và các trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài chính – công nghệ. Thông qua đó, TP. Hồ Chí Minh truyền tải thông điệp rõ ràng về cam kết tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo như những động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Các thỏa thuận hợp tác đạt được không chỉ ghi nhận những kết quả kết nối bước đầu mang tính thực chất, mà còn phản ánh sự quan tâm và cam kết đồng hành của các đối tác quốc tế trong việc phát triển hệ sinh thái tài chính – công nghệ, qua đó hỗ trợ định hướng hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

HƯỚNG TỚI SIÊU ĐÔ THỊ TÍCH HỢP SẢN XUẤT THÔNG MINH

Bên cạnh đó, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều cuộc làm việc song phương với các đối tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Thành phố trao đổi với Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel về vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu cơ chế hợp tác thông qua HCMC C4IR trong các lĩnh vực như AI, sản xuất thông minh, an ninh mạng và đô thị thông minh.

Về đào tạo và nghiên cứu, TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đại học Zurich nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, cũng như kết nối nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực đầu tư công nghệ cao, Thành phố trao đổi với Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group (Đức) về khả năng mở rộng đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, cơ khí chính xác, robot, AI và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đồng thời thống nhất tiếp tục kết nối thông qua HCMC C4IR và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) để nghiên cứu các định hướng hợp tác lâu dài.

Liên quan đến định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với Tập đoàn Binance nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, tài sản số, đào tạo nguồn nhân lực, bảo mật thông tin và phòng, chống rửa tiền. Các bên hướng tới việc nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) phù hợp với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.

Song song đó, lãnh đạo Thành phố cũng có buổi làm việc với Thành phố Lugano (Thụy Sĩ) để trao đổi kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản số và tiền mã hóa dựa trên khung pháp lý minh bạch, gắn với mô hình hợp tác công – tư. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các đầu mối HCMC C4IR và VIFC-HCM.

Đoàn công tác Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh gặp và làm việc với ông Rajiv Nandwani, Trưởng phòng phát triển kinh doanh toàn cầu Biance (thứ ba từ trái sang) (Ảnh: HCMC C4IR).

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kết nối với mạng lưới C4IR toàn cầu, làm việc với C4IR Azerbaijan và Malaysia nhằm chia sẻ mô hình vận hành, cơ chế phối hợp với Chính phủ và kinh nghiệm triển khai các chương trình chuyển đổi công nghiệp, phổ cập kiến thức khoa học – công nghệ.

Riêng với WEF, TP. Hồ Chí Minh khẳng định mong muốn Diễn đàn tiếp tục là đối tác chiến lược, đồng hành trong triển khai các nội dung của Tuyên bố chung ký tháng 11/2025 về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong công nghiệp đến năm 2035, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đô thị thông minh, năng lượng và phát triển bền vững.

Chuỗi hoạt động bên lề WEF được triển khai trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh định hướng xây dựng mô hình “siêu đô thị”, giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực. Thông qua Davos, thành phố mong muốn quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Chuyến công tác 2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ kinh tế – tài chính toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thu hút nguồn lực quốc tế, thúc đẩy hợp tác dài hạn và hỗ trợ thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.