Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Đức Anh

30/09/2025, 13:43

Nằm trong danh sách chịu sự kiểm soát xuất khẩu có công ty con của nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc gồm Huawai và Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC)...

Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh quy định kiểm soát xuất khẩu - Ảnh: Shutterstock
Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh quy định kiểm soát xuất khẩu - Ảnh: Shutterstock

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thắt chặt các quy định về kiểm soát hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Sự điều chỉnh này nhằm ngăn chặn doanh nghiệp Mỹ tìm cách “lách” quy định hiện hành.

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Hai (29/9), công ty con của các doanh nghiệp có tên trong "danh sách thực thể" của Chính phủ Mỹ - bản danh sách gồm các tổ chức và cá nhân nước ngoài chịu kiểm soát xuất khẩu - sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen.

Theo đó, doanh nghiệp Mỹ sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu mới được bán hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách đen này. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp Mỹ bị từ chối cấp phép xuất khẩu để bán hàng cho thực thể Trung Quốc nằm trong danh sách.

Quy định mới không nhắm riêng tới doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, nằm trong danh sách chịu sự kiểm soát xuất khẩu có công ty con của nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc gồm Huawai và Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC).

Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này muốn ngăn chặn các lỗ hổng được gọi là “cơ chế chuyển hướng” mà nhiều nhà xuất khẩu Mỹ tận dụng để lách quy định hạn chế xuất khẩu để bán hàng cho công ty con của các tập toàn nước ngoài.

“Đây là sự điều chỉnh cần thiết để loại bỏ những điểm yếu trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu của chúng ta”, ông Chris McGuire, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và nhiệm kỳ trước của ông Trump, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Theo ông McGuire, việc cho phép bán hàng hóa cho công ty con của các công ty nằm trong danh sách đen là phi lý. Do đó, quy định mới sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu phải thẩm định kỹ lưỡng hơn khách hàng của mình - “một việc hoàn toàn cần thiết và hợp lý”.

Theo các nhà phân tích, quy định vừa được đưa ra là động thái mới nhất  của chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai để giải quyết mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ Mỹ để hiện đại hóa quân đội.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tháng tới cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Quy định mới áp dụng cho các công ty con có tỷ lệ cổ phần từ 50% trở lên thuộc sở hữu của các tập đoàn trong danh sách đen.

“Đây là một thay đổi rất lớn. Miễn là quy định được thực thi một cách minh bạch và đầy đủ, sẽ không có lỗ hổng. Nếu các yêu cầu quá lỏng lẻo, đến mức các nhà xuất khẩu hầu như không bị phát hiện hành vi vi phạm, thì pháp luật sẽ không thể làm thay đổi hành vi của họ”, ông Gregory Allen, chuyên gia kiểm soát xuất khẩu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.

Theo một phân tích sơ bộ của công ty WireScreen - chuyên phân tích các doanh nghiệp Trung Quốc - quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn công ty con của các tập đoàn nhà nước Trung Quốc và doanh nghiệp khác của Trung Quốc.

Còn theo một cựu quan chức chính phủ Mỹ, với quy định mới, các nhà xuất khẩu Mỹ phải đào sâu phân tích cấu trúc sở hữu phức tạp của doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như các hình thức kiểm soát gián tiếp như có chung thành viên hội đồng quản trị, địa chỉ văn phòng hoặc mối liên hệ với Chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc tập trung vào vấn đề sở hữu cổ phần đồng nghĩa rằng Mỹ “vẫn đang để cửa sau và cửa sổ mở rộng”.

“Các tập đoàn Trung Quốc như Huawei và SMIC đã tái cấu trúc để tránh quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Họ sở hữu các cơ sở sản xuất chip thông qua các công ty vỏ bọc, cơ sở hạ tầng trung, nhân sự và quan hệ với nhà nước. Do đó, về mặt kỹ thuật, họ không sở hữu các cơ sở này”, vị cựu quan chức phân tích.

Gần đây, Bộ Thương mại Mỹ đã tạm dừng triển khai nhiều biện pháp hạn chế mạnh tay nhằm vào Trung Quốc. Theo tin từ Financial Times đầu năm nay, cơ quan này đã hoãn việc đưa nhà sản xuất chip nhớ ChangXin Memory của Trung Quốc vào danh sách đen để tránh tác động tiêu cực đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

15:22, 26/08/2025

Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

“Mỹ đóng băng kiểm soát xuất khẩu nhằm đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc”

10:52, 29/07/2025

“Mỹ đóng băng kiểm soát xuất khẩu nhằm đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc”

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ tăng mạnh

09:28, 21/07/2025

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ tăng mạnh

Từ khóa:

kiểm soát xuất khẩu Mỹ thế giới Trung Quốc

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Mỹ và Thụy Sỹ vừa đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề tiền tệ sau nhiều năm hai bên căng thẳng liên quan tới các động thái can thiệp ngoại hối của Bern...

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản phải đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng đòi hỏi này của ông chủ Nhà Trắng đang gặp trở ngại vì những dấu hiệu lưỡng lự từ cả Tokyo và Seoul...

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy