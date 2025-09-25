Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...

“Nhà Trắng kiên quyết ủng hộ các đồng minh của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đang đàm phán với phía Argentina về một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD với Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA). Động thái nhằm hỗ trợ Tổng thống Javier Milei chống lại những kẻ đầu cơ”, ông Bessent cho biết một chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 24/9.

Ông Bessent cũng biết Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng mua trái phiếu USD của Argentina nhưng sẽ làm vậy với điều kiện đảm bảo.

Đề cập tới một quỹ của Bộ Tài chính Mỹ được sử dụng để cứu trợ Mexico vào năm 1995, ông Bessent cho biết “chúng tôi sẵn sàng cung cấp một khoản tín dụng dự phòng lớn thông qua Quỹ ổn định tỷ giá hối đoái và chúng tôi đang tích cực thảo luận với chính quyền của Tổng thống Milei để triển khai”.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, chính phủ của ông Milei đang đối mặt nhiều thách thức lớn khi nền kinh tế vẫn chưa thoát khủng hoảng dù nhận được gói cứu trợ hàng chục tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức tín dụng đa phương.

Thất bại nặng nề của đảng La Libertad Avanza của ông Milei trong cuộc bầu cử khu vực tháng này cùng vụ bê bối tham nhũng của quan chức trong chính quyền gây chấn động lớn trên thị trường tài chính Argentina. Làn sóng tháo chạy của nhà đầu tư khỏi đồng peso được dự báo có thể gây ra bất ổn lớn với thị trường tiện tệ Argentina nếu không có giải pháp ngăn chặn.

"Chúng tôi sẽ không để sự hỗn loạn trên thị trường gây trở ngại cho chiến lược cải cách kinh tế lớn của Tổng thống Milei. Tôi nghĩ thị trường vẫn chưa mất niềm tin vào ông ấy”, ông Bessent phát biểu với Fox News ngày 24/9.

Giá trái phiếu bằng USD của Argentina đã tăng nhẹ sau phát biểu mới nhất của ông Bessent, sau khi phục hồi mạnh hôm thứ Hai (22/9) - thời điểm chính quyền ông Trump lần đầu thông báo về việc sẽ hỗ trợ Argentina vượt khủng hoảng. Từ thứ Hai đến nay, đồng peso đã tăng 10%, trở lại mức trước khi lao dốc do thất bại của đảng La Libertad Avanza trong cuộc bầu cử ở Buenos Aires hai tuần trước.

Chỉ số Merval của chứng khoán Argentina cũng tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày 24/9, dù vẫn giảm 12% trong vòng một tháng qua.

“Xin cảm ơn Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent vì đã ủng hộ và tin tưởng quyết liệt của hai vị đối với người dân Argentina. Cùng với nhau, chúng ta sẽ xây dựng hành trình hướng tới sự ổn định, thịnh vượng và tự do”, ông Milei viết trên X sau phát biểu của ông Bessent.

Một số nhà đầu tư dự báo Mỹ sẽ trực tiếp mua vào đồng peso - một giải pháp được ông Bessent nhắc tới đầu tuần này - để giữ ổn định cho đồng nội tệ Argentina so với USD.

Hiện tại, Argentina đang thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 18 tỷ USD với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (BPOC) nhưng mới chỉ đang triển khai khoảng 5 tỷ USD.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump trước đây chỉ trích gay gắt việc Buenos Aires hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc. Do đó, các nhà phân tích cho rằng một điều kiện cho thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ là Argentina phải chấm dứt thỏa thuận với Trung Quốc.

“Thông báo của ông Bessent đủ để xoa dịu nỗ lo của nhà đầu tư về nguy cơ phá giá đồng peso và nguy cơ vỡ nợ trong ngắn hạn của Argentina. Tuy nhiên, Tổng thống Milei cần tận dụng điều này để đưa ra những thay đổi lớn hơn về chính sách nếu muốn duy trì ổn định lâu dài”, ông Ramiro Blazquez Giomi, chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính StoneX, nhận định với tờ báo Financial Times.