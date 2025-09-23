Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Ngày 22/9, Mỹ đã công bố ý định hỗ trợ tài chính cho Argentina nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra...

Theo thông tin từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, “tất cả các lựa chọn” đều được xem xét để ổn định tình hình tài chính của Argentina, bao gồm thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và mua trực tiếp đồng tiền của nước này.

Theo hãng tin Reuters, ông Bessent nhấn mạnh sự tin tưởng của Tổng thống Donald Trump vào Tổng thống Argentina Javier Milei và đội ngũ kinh tế của ông. Thông tin này đã tạo ra một làn sóng phản ứng tích cực trên thị trường tài chính Argentina, với các tài sản tài chính của nước này đồng loạt tăng giá mạnh.

Ông Bessent cho biết bất kỳ hành động nào từ phía Mỹ sẽ được thực hiện một cách "lớn lao và mạnh mẽ", nhưng Washington sẽ không hành động trước khi ông và Tổng thống Trump có cuộc gặp với Tổng thống Milei tại New York trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Ông Bessent cũng từ chối tiết lộ các bước cụ thể mà Mỹ có thể thực hiện, nhưng khẳng định rằng sự can thiệp này sẽ không đi kèm với các điều kiện mới ngoài việc Argentina phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận vay vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thị trường tài chính Argentina đã có phản ứng tích cực trước thông tin này. Cụ thể, chỉ số chứng khoán đo giá các cổ phiếu Argentina giao dịch tại Mỹ đã tăng 14%, trong khi chỉ số chứng khoán nội địa cũng ghi nhận mức tăng 7% sau khi giảm hơn 15% trong hai tuần trước đó. Đồng peso Argentina tăng gần 5%, đạt 1.408,5 peso đổi 1 USD.

Sự phục hồi này được xem như một biện pháp “ngắt mạch” cần thiết cho các tài sản của Argentina, giúp chính quyền Tổng thống Milei có thêm thời gian để điều chỉnh chính sách trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 10 tới.

Trước đó, thị trường tài chính Argentina đã trải qua những tuần đầy biến động, với các trái phiếu quốc tế của nước này giảm giá hơn 20% trong năm nay và đồng peso liên tục chịu áp lực sụt giảm. Mối lo ngại về khả năng thực hiện các cải cách kinh tế của Tổng thống Milei, đặc biệt là sau những cáo buộc tham nhũng trong nội bộ chính quyền của ông và thất bại trong cuộc bầu cử địa phương tại Buenos Aires, đã khiến nhà đầu tư cảm thấy bất an.

Ngoài ra tín hiệu hỗ trợ từ Mỹ, Chính phủ Argentina cũng đã thông báo sẽ gỡ bỏ thuế xuất khẩu đối với tất cả các loại ngũ cốc trong tháng tới, nhằm tăng cường nguồn thu từ xuất khẩu mặt hàng này và cung cấp thêm nguồn ngoại tệ cho thị trường. Biện pháp dỡ bỏ thuế đó được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường nguồn cung USD cho các nhà đầu tư tổ chức, những người đang lo ngại về tình hình chính trị bất ổn ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo rằng sự hỗ trợ từ Mỹ có thể chỉ mang tính chất tạm thời. Theo ông Pramol Dhawan, nhà quản lý danh mục đầu tư thị trường mới nổi tại công ty đầu tư trái phiếu PIMCO, Argentina hiện không có đủ USD để đảm bảo mức tỷ giá hối đoái hiện tại. Ông cho rằng thị trường đang kiểm tra tính khả thi của chế độ tỷ giá hối đoái mà Argentina đang áp dụng và những điều chỉnh khó khăn, đặc biệt là việc giảm giá đồng tiền, sẽ là cần thiết để cân bằng nền kinh tế.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng Mỹ không thấy nguy cơ lây rủi ro lan tài chính từ tình hình của Argentina và bày tỏ sự tự tin vào khả năng thực hiện các cải cách kinh tế của chính quyền Milei. Kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2023, ông Milei đã có một số thành công trong việc kiềm chế lạm phát cao và đạt được thặng dư ngân sách. Tuy nhiên, ông Bessent cũng nhấn mạnh rằng tỷ giá hối đoái hiện tại của đồng peso Argentina đang quá cao và cần phải được điều chỉnh.

Vào tháng 4 năm nay, Argentina đã ký một thỏa thuận vay mới trị giá 20 tỷ USD trong 4 năm với IMF - định chế mà Mỹ là cổ đông lớn nhất. Thỏa thuận này yêu cầu Argentina phải dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ kéo dài nhiều năm và nới lỏng sự kiểm soát đối với đồng peso, nhưng các nhà kinh tế cho rằng đồng tiền này vẫn bị định giá quá cao.

Ngân hàng Trung ương Argentina đã thực hiện cuộc bán ra USD lớn nhất trong 1 ngày trong gần 6 năm trở lại đây vào hôm thứ Sáu vừa rồi để bảo vệ tỷ giá. Trong 3 ngày tính đến ngày thứ Sáu, cơ quan này bán ra khoảng 1 tỷ USD.

Hồi tháng 4, Argentina đã củng cố dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt của nước này bằng cách gia hạn thêm 1 năm hạn mức hoán đổi tiền tệ trị giá 5 tỷ USD với Trung Quốc.