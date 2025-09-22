Thách thức kinh tế chồng chất, Argentina rút 1 tỷ USD dự trữ để bảo vệ tỷ giá

Argentina đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khi Chính phủ của Tổng thống Javier Milei phải đối mặt với áp lực lớn từ thị trường tài chính...

Theo tờ báo Financial Times, rong ba ngày liên tiếp của tuần vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Argentina đã phải rút hơn 1 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng peso, một động thái cho thấy sự bất ổn trong nền kinh tế và chính trị của quốc gia này.

Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Argentina đã bán ra 678 triệu USD vào thứ Sáu, sau khi bán 379 triệu USD vào hôm thứ Năm và 53 triệu USD vào ngày thứ Tư - khi đồng peso chạm đáy trong biên độ tỷ giá được cho phép của đồng tiền này so với USD.

Tổng thống Milei đã áp dụng hệ thống biên độ tỷ giá từ tháng 4 năm nay, khi ông nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ đã áp dụng bấy lâu, nhằm có được khoản vay 20 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Khoản vay này hiện chiếm phần lớn trong tổng dự trữ 39 tỷ USD của Argentina. Tuy nhiên, việc bán ngoại tệ với tốc độ nhanh chóng đã làm dấy lên nghi ngờ trong giới đầu tư về khả năng của ông Milei trong việc duy trì hệ thống biên độ tỷ giá.

Theo nhận xét của ông Gabriel Caamano, một nhà kinh tế tại công ty tư vấn tài chính Outlier, việc rút dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng peso là không bền vững. Ông cho rằng không chỉ vì ngân hàng trung ương có thể cạn kiệt ngoại tệ, mà còn vì việc rút nhiều peso khỏi lưu thông để chuyển đổi sang USD sẽ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế.

Trong vòng hai tuần, đồng peso đã giảm 9% giá trị, sau khi Đảng Tự do của ông Milei gặp thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương tại tỉnh Buenos Aires - cuộc bầu cử mà vị Tổng thống coi là một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng lãnh đạo của ông.

Kết quả bầu cử này đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng của ông Milei trong việc bảo vệ các chính sách thị trường tự do mà ông đang thúc đẩy. Sự biến động của đồng peso, điều thường thấy ở Argentina trước các cuộc bầu cử, đang tăng thêm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào ngày 26/10 tới.

Trong những tuần gần đây, Milei đã gặp khó khăn trong việc bảo vệ các chính sách “thắt lưng buộc bụng” ngân sách mà ông đang theo đuổi, bởi Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số đã thông qua một loạt các khoản tăng chi tiêu.

Đồng thời, một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người em gái đồng thời là chánh văn phòng của ông Milei là bà Karina đã kéo tụt tỷ lệ ủng hộ của vị Tổng thống.

Giá trái phiếu chính phủ Argentina, vốn đã tăng mạnh trong năm đầu tiên cầm quyền của ông Milei, đang sụt giảm trở lại, khi việc bán dự trữ và sự bấp bênh chính trị làm dấy lên lo ngại về khả năng của Chính phủ nước này trong việc thanh toán các khoản nợ.

Lợi suất trái phiếu đô la của Argentina đã tăng 5,5 điểm phần trăm trong 2 tuần qua, lên mức cao hơn 14,5 điểm phần trăm so với lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn tương đương.

Các nhà phân tích cho rằng Chính phủ Argentina cần phải làm dịu thị trường bằng cách thể hiện sức mạnh chính trị hoặc tìm kiếm các nguồn ngoại tệ mới để ngăn chặn tình trạng rút vốn khỏi đồng peso. Nếu không, Argentina sẽ buộc phải thay đổi chế độ tỷ giá - một động thái sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nước này và có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sắp tới.