Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Mỹ và Thụy Sỹ vừa đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề tiền tệ sau nhiều năm hai bên căng thẳng liên quan tới các động thái can thiệp ngoại hối của Bern...

Ngày thứ Hai (29/9), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung thống nhất quan điểm về các vấn đề ngoại hối. Theo đó, hai bên cam kết không “nhắm mục tiêu vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh”.

Tuyên bố cũng công nhận rằng các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ là một công cụ phù hợp để xử lý biến động tiền tệ hoặc những biến động "bất thường" về tỷ giá hối đoái.

“Mỹ đang công nhận SNB có quyền can thiệp thị trường. Vì vậy, tuyên bố chung này có thể giống như bật “đèn xanh” để cơ quan này tiếp tục làm vậy trong tương lai”, chiến lược gia về tiền tệ Lee Hardman của công ty MUFG nhận xét với tờ báo Financial Times.

Tuyên bố chung trên được đưa ra sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước liên quan tới các động thái can thiệp tiền tệ của Thụy Sỹ, trong đó SNB thường xuyên can thiệp vào thị trường để kiềm chế đồng franc tăng giá.

Tỷ giá đồng franc thường leo thang ở những giai đoạn thị trường căng thẳng do đồng tiền này có vai trò là một kênh trú ẩn an toàn đối với các nhà đầu tư. Đồng nội tệ tăng giá gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu của Thụy Sỹ và làm giảm lạm phát, khiến tỷ giá hối đoái luôn là một tâm điểm trong chính sách của SNB.

Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đưa Thụy Sỹ vào danh sách theo dõi về hoạt động tiền tệ và kinh tế. Động thái này diễn ra sau khi Thụy Sỹ bị Mỹ gắn nhãn là quốc gia thao túng tiền tệ vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Năm nay, đồng franc Thụy Sỹ tăng giá mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư đổ xô vào các kênh trú ẩn an toàn để tránh những biến động từ cuộc chiến thương mại toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã tăng gần 15% so với USD. Trong tháng 9/2025, lần đầu tiên kể từ cú sốc tăng giá của franc vào năm 2015, đồng tiền này giao dịch ở mức dưới 0,8 franc đổi 1 USD.

Sự tăng giá của đồng nội tệ, cùng với mối đe dọa từ thuế quan Mỹ, đã kéo tụt lạm phát của Thụy Sỹ xuống dưới mức mục tiêu của SNB. Năm nay, có thời điểm Thụy Sỹ ghi nhận lạm phát âm.

Biến động tỷ giá franc so với USD từ đầu năm nay

Theo các nhà phân tích, thỏa thuận trên với Washington giúp SNB có thêm dư địa để xoay xở trong trường hợp đồng franc tiếp tục tăng giá.

“Căng thẳng giữa Bern và Washington dịu xuống sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra những phản ứng chính trị dữ dội trong trường SNB cần làm suy yếu đồng franc. Việc này cũng giúp SNB giảm được rủi ro phải giảm lãi suất xuống mức âm nhằm ngăn đồng nội tệ tiếp tục tăng giá”, ông Stefan Gerlach, nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn tài chính EFG của Thụy Sỹ, nhận xét.

Sau cuộc họp chính sách tuần trước, SNB quyết định giữ nguyên lãi suất do lạm phát đã tăng nhẹ từ mức -0,1% trong tháng 5 lên 0,2% trong tháng 8. Thị trường hiện cũng giảm đặt cược vào khả năng cơ quan này sẽ đưa lãi suất về mức âm.

Thỏa thuận về tiền tệ được đưa ra trong bối cảnh Thụy Sỹ đang tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ. Chính quyền ông Trump hồi tháng 8 đã tăng thuế quan với hàng hóa Thụy Sỹ lên 39%, đưa nước này trở thành một trong những đối tác thương mại chịu thuế quan đối ứng của Mỹ cao nhất. Căng thẳng chưa hạ nhiệt khi Thụy Sỹ đã đưa ra nhiều đề nghị nhưng chưa được Washington chấp nhận giảm thuế quan.

“Tuyên bố chung trên dù không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có thể được hiểu là một bước tiến trong quan hệ và thông lệ song phương giữa thời điểm phức tạp”, ông Edoardo Beretta, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Svizzera Italiana, nhận xét.