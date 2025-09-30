Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ
Ngọc Trang
30/09/2025, 09:58
Mỹ và Thụy Sỹ vừa đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề tiền tệ sau nhiều năm hai bên căng thẳng liên quan tới các động thái can thiệp ngoại hối của Bern...
Ngày thứ Hai (29/9), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) và Bộ
Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung thống nhất quan điểm về các vấn đề ngoại hối.
Theo đó, hai bên cam kết không “nhắm mục tiêu vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh
tranh”.
Tuyên bố cũng công nhận rằng các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ
là một công cụ phù hợp để xử lý biến động tiền tệ hoặc những biến động "bất
thường" về tỷ giá hối đoái.
“Mỹ đang công nhận SNB có quyền can thiệp thị trường. Vì vậy,
tuyên bố chung này có thể giống như bật “đèn xanh” để cơ quan này tiếp tục làm vậy
trong tương lai”, chiến lược gia về tiền tệ Lee Hardman của công ty MUFG nhận
xét với tờ báo Financial Times.
Tuyên bố chung trên được đưa ra sau nhiều năm căng thẳng giữa
hai nước liên quan tới các động thái can thiệp tiền tệ của Thụy Sỹ, trong đó
SNB thường xuyên can thiệp vào thị trường để kiềm chế đồng franc tăng giá.
Tỷ giá đồng franc thường leo thang ở những giai đoạn thị trường căng thẳng do đồng tiền này có vai trò là một kênh trú ẩn an toàn đối với các nhà đầu tư. Đồng nội tệ tăng giá gây áp
lực lên hoạt động xuất khẩu của Thụy Sỹ và làm giảm lạm phát, khiến tỷ giá
hối đoái luôn là một tâm điểm trong chính sách của SNB.
Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đưa Thụy Sỹ vào danh sách
theo dõi về hoạt động tiền tệ và kinh tế. Động thái này diễn ra sau khi Thụy Sỹ
bị Mỹ gắn nhãn là quốc gia thao túng tiền tệ vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu
tiên của Tổng thống Donald Trump.
Năm nay, đồng franc Thụy Sỹ tăng giá mạnh trong bối cảnh nhà
đầu tư đổ xô vào các kênh trú ẩn an toàn để tránh những biến động từ cuộc chiến
thương mại toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã tăng gần
15% so với USD. Trong tháng 9/2025, lần đầu tiên kể từ cú sốc tăng giá của
franc vào năm 2015, đồng tiền này giao dịch ở mức dưới 0,8 franc đổi 1 USD.
Sự tăng giá của đồng nội tệ, cùng với mối đe dọa từ thuế
quan Mỹ, đã kéo tụt lạm phát của Thụy Sỹ xuống dưới mức mục tiêu của SNB. Năm
nay, có thời điểm Thụy Sỹ ghi nhận lạm phát âm.
Theo các nhà phân
tích, thỏa thuận trên với Washington giúp SNB có thêm dư địa để xoay xở trong
trường hợp đồng franc tiếp tục tăng giá.
“Căng thẳng giữa Bern và Washington dịu xuống sẽ giúp giảm
nguy cơ xảy ra những phản ứng chính trị dữ dội trong trường SNB cần làm suy yếu
đồng franc. Việc này cũng giúp SNB giảm được rủi ro phải giảm lãi suất xuống mức
âm nhằm ngăn đồng nội tệ tiếp tục tăng giá”, ông Stefan Gerlach, nhà kinh tế
trưởng tại tập đoàn tài chính EFG của Thụy Sỹ, nhận xét.
Sau cuộc họp chính sách tuần trước, SNB quyết định giữ
nguyên lãi suất do lạm phát đã tăng nhẹ từ mức -0,1% trong tháng 5 lên 0,2%
trong tháng 8. Thị trường hiện cũng giảm đặt cược vào khả năng cơ quan này sẽ
đưa lãi suất về mức âm.
Thỏa thuận về tiền tệ được đưa ra trong bối cảnh Thụy Sỹ
đang tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ. Chính quyền ông Trump hồi tháng 8 đã
tăng thuế quan với hàng hóa Thụy Sỹ lên 39%, đưa nước này trở thành một trong
những đối tác thương mại chịu thuế quan đối ứng của Mỹ cao nhất. Căng thẳng
chưa hạ nhiệt khi Thụy Sỹ đã đưa ra nhiều đề nghị nhưng chưa được Washington chấp
nhận giảm thuế quan.
“Tuyên bố chung trên dù không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có thể được hiểu là một bước tiến
trong quan hệ và thông lệ song phương giữa thời điểm phức tạp”, ông Edoardo
Beretta, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Svizzera Italiana, nhận xét.
