MyTV B2B - Khi công nghệ nâng tầm trải nghiệm lưu trú và lan tỏa giá trị Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Thu Ngân
23/10/2025, 08:43
Một chuyến đi trọn vẹn không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cảm giác được chào đón và thoải mái như ở nhà. Nếu trước đây chiếc TV trong phòng nghỉ chỉ là “vật trang trí” sau một ngày dài, thì nay cùng sự phát triển của công nghệ, đó đã trở thành cánh cửa mở ra thế giới giải trí, văn hóa và thông tin ngay tại khách sạn, resort hay căn hộ dịch vụ.
Với du khách hiện đại, kỳ nghỉ không chỉ dừng ở việc có chỗ nghỉ chân mà còn là cơ hội tận hưởng tiện ích gắn liền với phong cách sống số. Họ muốn xem tiếp bộ phim đang dang dở, cho con nhỏ thưởng thức chương trình thiếu nhi yêu thích, hay cùng bạn bè xem lại trận bóng kinh điển.
Từ nhu cầu đó, chị Minh Hòa, chủ một homestay tại An Giang, đã tìm kiếm giải pháp mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao, đồng thời có thể cá nhân hóa theo thương hiệu và giới thiệu dịch vụ nội bộ đến khách lưu trú. Sau khi tham khảo nhiều lựa chọn, chị quyết định triển khai MyTV B2B – giải pháp truyền hình dành riêng cho ngành lưu trú của VNPT.
Ngay sau khi lắp đặt, 20 phòng nghỉ tại homestay của chị Hòa được trang bị hệ thống MyTV B2B với hàng trăm kênh truyền hình trong và ngoài nước, kho nội dung phim truyện, âm nhạc, thể thao, thiếu nhi cùng dịch vụ xem theo yêu cầu (VOD). Giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng giúp khách ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng thuận tiện.
Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, MyTV B2B còn giúp doanh nghiệp lưu trú gia tăng doanh thu. Màn hình TV trở thành kênh truyền thông thương hiệu tinh tế, giới thiệu dịch vụ spa, nhà hàng, tour địa phương hay chương trình ưu đãi ngay trên giao diện hiển thị. Thông tin được truyền tải đúng lúc, giúp khách dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng trải nghiệm thêm các dịch vụ khác.
Chị Minh Hòa chia sẻ: “Nhờ MyTV B2B, tôi có thể truyền tải thông tin đến khách hàng đúng thời điểm khi họ đang thư giãn và sẵn sàng trải nghiệm thêm dịch vụ. Chỉ sau ba tháng, doanh thu từ các dịch vụ nội bộ đã tăng hơn 20% so với trước.”
Điểm mạnh của MyTV B2B nằm ở việc VNPT cung cấp trọn gói từ đường truyền Internet tốc độ cao, thiết bị đầu cuối, hệ thống quản trị đến kho nội dung giải trí. Doanh nghiệp không cần phối hợp nhiều nhà cung cấp hay lo lắng về bảo trì kỹ thuật. Đội ngũ kỹ thuật VNPT hỗ trợ 24/7, đảm bảo đường truyền ổn định và nội dung được cập nhật thường xuyên.
Với mô hình linh hoạt, MyTV B2B dễ dàng triển khai tại mọi loại hình lưu trú từ khách sạn 3 sao đến resort cao cấp hay homestay với chi phí đầu tư hợp lý và khả năng mở rộng trong tương lai. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp “chạm” đến cảm xúc khách hàng, bởi đôi khi một phút giây thư giãn trong căn phòng nhỏ cũng đủ tạo nên ấn tượng lớn về một điểm đến.
Không chỉ là sản phẩm giải trí, MyTV B2B còn mang ý nghĩa xã hội rõ nét. Khi công nghệ truyền hình và hạ tầng số được tích hợp sâu vào ngành lưu trú, đó là bước tiến góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
Từ khách sạn ven biển, resort cao nguyên đến những căn hộ dịch vụ giữa lòng đô thị, MyTV B2B đang âm thầm kết nối hàng triệu du khách, lan tỏa văn hóa Việt qua từng chương trình, bộ phim, bản nhạc. Hệ thống giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mang đến trải nghiệm văn minh, hiện đại cho du khách trong và ngoài nước.
Với những khu du lịch mới phát triển hay khách sạn ở vùng xa, MyTV B2B còn là cầu nối giúp du khách tiếp cận nội dung văn hóa giải trí đa dạng, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Ở một khía cạnh khác, đây cũng là cách VNPT lan tỏa giá trị Việt bằng chính công nghệ Việt.
Sự hiện diện bền bỉ của MyTV B2B trong suốt nhiều năm qua là minh chứng cho năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới của VNPT – doanh nghiệp luôn đặt người dùng ở trung tâm. Với MyTV B2B, VNPT không chỉ cung cấp dịch vụ truyền hình mà còn mang đến một nền tảng kết nối thông minh, nơi công nghệ phục vụ con người, và du lịch Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực quốc tế.
* Liên hệ để được tư vấn và trải nghiệm MyTV B2B: Hotline 1800 1166.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
