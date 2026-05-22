MyTV của VNPT được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026
Thu Ngân
22/05/2026, 18:53
Ngày 21/5/2026, dịch vụ MyTV của Tập đoàn VNPT được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 với hai hạng mục gồm End-to-End IPTV Solution dành cho giải pháp MyTV B2B và OTT and IPTV Program Automation dành cho hệ thống AI ứng dụng trong quy trình sản xuất nội dung số.
Ở hạng mục IPTV, MyTV B2B được đánh giá cao nhờ khả năng triển khai linh hoạt cho khối khách sạn, resort, bệnh viện và doanh nghiệp. Thay vì chỉ dừng ở một dịch vụ truyền hình thông thường, nền tảng này được phát triển theo hướng hệ sinh thái quản trị tập trung, cho phép doanh nghiệp quản lý nội dung, giao diện và dịch vụ trên nhiều địa điểm thông qua cùng một nền tảng vận hành.
MYTV B2B: ĐẨY MẠNH HỆ SINH THÁI IPTV CHO DOANH NGHIỆP
Thông qua việc tích hợp với hệ thống quản lý lưu trú (PMS), doanh nghiệp có thể cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ngay trên màn hình TV như hiển thị thông điệp chào mừng, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đồng bộ thông tin dịch vụ hoặc cập nhật các tiện ích theo thời gian thực. Đây được xem là xu hướng đang được nhiều đơn vị lưu trú ưu tiên trong bối cảnh trải nghiệm số ngày càng trở thành tiêu chí cạnh tranh quan trọng.
Một trong những yếu tố giúp MyTV Hospitality mở rộng khả năng triển khai là tính tương thích với nhiều mô hình hạ tầng khác nhau như multicast, OTT hay hybrid, đồng thời hỗ trợ trực tiếp trên các dòng Hospitality TV phổ biến của Samsung, LG và Android TV. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng công nghệ hiện có.
Theo VNPT, giải pháp MyTV Hospitality hiện đã được triển khai tại 34 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ đa dạng mô hình lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ.
AI TRỞ THÀNH NỀN TẢNG VẬN HÀNH TRONG SẢN XUẤT NỘI DUNG SỐ
Ở hạng mục OTT and IPTV Program Automation, hội đồng giải thưởng ghi nhận hệ thống MyTV AI for Content Production – bộ giải pháp ứng dụng AI trong toàn bộ quy trình xử lý và vận hành nội dung số.
Khác với cách ứng dụng AI theo từng tác vụ riêng lẻ, hệ thống của MyTV được phát triển theo hướng đồng bộ hóa quy trình sản xuất. Các khâu như kiểm duyệt nội dung, tạo phụ đề, lồng tiếng hay tạo highlight đều được xử lý trong cùng một pipeline vận hành, giúp tối ưu tốc độ xử lý và giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.
Hiện hệ thống AI của MyTV gồm 4 nhóm công nghệ chính:
AI Highlight tự động nhận diện các phân đoạn nổi bật để tạo clip ngắn và trailer;
AI Subtitle hỗ trợ tạo phụ đề đồng bộ theo thời gian thực;
AI Voice ứng dụng công nghệ ASR và TTS để bản địa hóa nội dung;
AI Smart Filter sử dụng thị giác máy tính nhằm hỗ trợ phát hiện nội dung vi phạm hoặc nhạy cảm.
Theo số liệu vận hành từ MyTV, việc ứng dụng AI giúp giảm khoảng 40% thời lượng xử lý hậu kỳ, đồng thời rút ngắn khoảng 35% thời gian đưa nội dung lên nền tảng.
Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên video ngắn, nội dung cá nhân hóa và khả năng cập nhật theo thời gian thực, AI không còn chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ mà đang dần trở thành “hạ tầng vận hành” của các nền tảng truyền hình số. Việc đầu tư vào tự động hóa quy trình sản xuất nội dung cũng được xem là hướng đi giúp các doanh nghiệp truyền hình tối ưu chi phí, tăng tốc độ phân phối và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Ra mắt từ năm 2009, MyTV hiện là một trong những nền tảng truyền hình số có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng tại Việt Nam, phục vụ đồng thời khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 không chỉ ghi nhận năng lực công nghệ của MyTV mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành truyền hình số Việt Nam: lấy trải nghiệm người dùng và năng lực vận hành làm trọng tâm phát triển.
Asia-Pacific Broadcasting+ Awards là chương trình giải thưởng thường niên trong lĩnh vực truyền hình và phát sóng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung ghi nhận các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tế và hiệu quả vận hành rõ rệt. Việc được xướng tên tại giải thưởng khu vực lần này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp công nghệ Việt trong xu hướng chuyển đổi số ngành truyền hình và nội dung số.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang đưa công nghệ dịch thuật thời gian thực vào đời sống hàng ngày, từ các cuộc gọi video quốc tế đến tính năng tự động lồng tiếng trên mạng xã hội. Khi rào cản ngôn ngữ dần bị xóa mờ chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu việc dành nhiều năm để học ngoại ngữ còn thực sự cần thiết?...
Các hệ thống bảo mật truyền thống có nguy cơ mất an toàn trong kỷ nguyên lượng tử
Trong kỷ nguyên lượng tử sắp tới, các quốc gia phải đối diện với chiến lược thu thập dữ liệu trước để chờ giải mã sau của các thế lực có tiềm lực công nghệ mạnh...
Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng
Việc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội sẽ chịu mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng...
VNPT SmartCA được gia hạn chứng thư số đến 2031, củng cố niềm tin khách hàng số
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) vừa công bố chứng thư số của dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA giai đoạn 2026-2031. Đây là dấu mốc tiếp tục khẳng định chất lượng, độ tin cậy và năng lực bảo mật của dịch vụ chữ ký số VNPT trong quá trình chuyển đổi số.
Đông Nam Bộ đối mặt áp lực hạ tầng năng lượng cho làn sóng trung tâm dữ liệu và AI
Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một cuộc đua mới tại khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt ở TP.Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian phát triển (hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu). Cùng với nhu cầu tính toán tăng mạnh, một “điểm nghẽn” mới cũng bắt đầu lộ diện, đó là hạ tầng năng lượng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: