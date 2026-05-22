Trang chủ Kinh tế số

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng

Bạch Dương

22/05/2026, 14:22

Việc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội sẽ chịu mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. 

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Trong đó có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Các nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng cũng bị xử phạt nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng xử phạt hành vi đăng tải thông tin mô tả tỉ mỉ các hành động chém giết, tai nạn, nội dung kinh dị, rùng rợn; chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền hoặc thuộc diện cấm lưu hành.

Đáng chú ý, hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm cũng thuộc nhóm bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

Ngoài ra, các hành vi cung cấp hoặc chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn tới các nội dung bị cấm trên mạng cũng nằm trong diện xử phạt.

Nghị định còn quy định xử phạt đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí trái quy định.

Đáng chú ý, mức phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; hay tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ chịu mức phạt tương tự. 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, khóa tài khoản, trang cộng đồng hoặc kênh nội dung vi phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Việc thực thi các quy định cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các nền tảng mạng xã hội để đảm bảo việc phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Đồng thời, người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để góp phần xây dựng một cộng đồng mạng văn minh.

