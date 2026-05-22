Giá vàng trong nước ngược chiều so với vàng thế giới
Mai Nhi
22/05/2026, 10:39
Trong phiên sáng 22/5, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 159,4 triệu – 162,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm hơn 0,4% so với phiên hôm qua (21/5)...
Trong phiên hôm qua (21/5), dù bật tăng tới
2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nhưng chốt phiên, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chỉ tăng trong biên độ hẹp, dao động ở ngưỡng
từ 400-900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng nay (22/5), thị trường vàng miếng lại quay về trạng thái im ắng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị
kinh doanh đồng loạt chững lại, neo ở mức phổ
biến là 162,4 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ 30 phút
ngày 22/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC
giữ nguyên ở mức 159,4 triệu và giá
bán là 162,4 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 21/5.
Mức giá giao dịch 159,4 triệu – 162,4 triệu
đồng/lượng cũng được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh khác trên thị trường như DOJI, PNJ,
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 21/5, giá
mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.
Trong khi đó tại khu vực phía Nam, các thương hiệu này điều chỉnh tăng nhẹ giá vàng miếng SJC, tuy nhiên giá giao dịch vàng nhẫn vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp phía Bắc khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi giảm 300
nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên
chiều bán trong phiên 21/5, mở cửa
phiên sáng nay, giá vàng miếng tại Mi Hồng tăng trở lại.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giữ nguyên
chiều bán, đặt giá giao dịch ở mức 160 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp niêm yết giá
mua, bán vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Sau khi giảm tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng
với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng với chiều bán trong 2 phiên liên tiếp
(20-21/5), Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng trong phiên sáng nay.
Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở
mức 158,4 triệu – 161,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay, tăng 400 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị
kinh doanh trong đầu phiên sáng, giá giao dịch
vàng nhẫn “4 số 9” cũng gần như không
thay đổi so với phiên hôm qua (21/5) sau khi tăng từ 400 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Dù Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá bán thấp nhất thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao cao nhất, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệchgiá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại đều ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 22/5, Ngọc Thẩm đặt
giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 148 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch
trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, không đổi so với phiên 21/5. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn thấp
nhất trên thị trường.
Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng
miếng và vàng nhẫn “4 số 9” đều thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Trong phiên
sáng, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 10 triệu
đồng/lượng.
Trong khi đó, mở cửa phiên
sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158,9 triệu đồng/lượng và
giá bán là 161,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ
30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
So với giá chốt phiên 21/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán. So với giá niêm yết vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” chỉ thấp
hơn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược lại, các doanh nghiệp còn lại vẫn đồng loạt giữ nguyên giá
vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong phiên sáng nay.
DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh
Vượng ở mức 159,4 triệu – 162,4 triệu
đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30
phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 159,4 triệu – 162,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 21/5.
Sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi trong
phiên 21/5, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải không
ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên ở mức 159,4 triệu – 162,4 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa
phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, các doanh nghiệp
này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch
trên.
Tương tự, tại Phú Quý, doanh
nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159,4 triệu – 162,4triệu đồng/lượng trong suốt
phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/5, giá vàng nhẫn tại Phú Quý cũng không đổi đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 22/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm
hơn 0,4% so với phiên 21/5, quay về ngưỡng 4.521 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong
nước diễn biến ngược chiều so với giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,09 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,19 triệu – 17,09 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
