Trang chủ Bảo hiểm

TP.HCM áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội mới từ 1/7/2026

Thu Hằng

22/05/2026, 16:07

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn chi tiết thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2026, khi mức tham chiếu (mức lương cơ sở) tăng lên 2.530.000 đồng/tháng...

Ảnh minh họa.

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương làm căn cứ đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất bằng mức tham chiếu; cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, là 1.500.000 đồng; cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 50.600.000 đồng.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%), trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau, thì được hỗ trợ theo mức cao nhất.  

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

(Đơn vị tính: VNĐ)

Mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ những học sinh, sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những học sinh, sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Đối với học sinh, sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thì phải chuyển sang tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục để được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Mức đóng cụ thể đối với học sinh như sau: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = Mức tham chiếu x 4,5% x số tháng tham gia, cụ thể:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Đối với sinh viên: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = Mức tham chiếu x 4,5% x số tháng tham gia.

(Đơn vị tính: VNĐ)

Về phương thức và thời gian đóng, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và đóng tiền tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học ngay từ đầu năm học, khóa học. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế theo danh sách đang quản lý, tổ chức thu tiền đóng bảo hiểm y tế của sinh viên. Chuyển nộp tiền và danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh đang theo học tại nhà trường, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng vào các tháng còn lại trong năm 2026, hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế trước đó, thì chỉ tham gia đóng tiền bảo hiểm y tế cho những tháng còn lại đến 31/12/2026 (năm tài chính). Sau đó, thực hiện tham gia bảo hiểm y tế theo các phương thức nêu trên cho cả năm 2027.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương. Nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương, thì tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại trường.

Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác, thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).

Học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo…), nếu hết giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục đang theo học, đến hết thời hạn chung của cơ sở giáo dục.

Để tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sử dụng phần mềm VssID - Bảo hiểm xã hội số, hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội: baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuuthoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Mức đóng bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật, Nghị định, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, thì số tiền phải đóng bảo hiểm y tế = mức tham chiếu x 4,5% x số tháng tham gia.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, mà trong thời gian đó có sự thay đổi về đối tượng được hỗ trợ, hoặc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng bảo hiểm y tế, mức tham chiếu thì không điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung, hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

