TP.HCM áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội mới từ 1/7/2026
Thu Hằng
22/05/2026, 16:07
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn chi tiết thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2026, khi mức tham chiếu (mức lương cơ sở) tăng lên 2.530.000 đồng/tháng...
Mức đóng các
khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tiền lương làm căn cứ đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh
nghề nghiệp,thấp nhất bằng mức tham chiếu và
cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất bằng mức
tham chiếu; cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
Mức
đóng bảo hiểm xã hội tự
nguyện
Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ
nghèo khu vực nông thôn, là 1.500.000 đồng; cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 50.600.000 đồng.
Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%), trên
mức đóng bảo hiểm xã hội
hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa
10 năm (120 tháng).
Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác
nhau, thì được hỗ trợ theo mức cao nhất.
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình
Mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên
Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ những học sinh, sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những học sinh, sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà
nước Việt Nam.
Đối với học sinh, sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thì phải chuyển
sang tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục để được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Mức đóng cụ thể đối với học sinh như sau: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = Mức tham chiếu x 4,5% x số tháng tham
gia, cụ thể:
Đối với sinh viên: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = Mức tham chiếu x 4,5% x số
tháng tham gia.
Về phương thức và thời gian đóng, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và đóng tiền tại cơ sở giáo
dục nơi đang theo học ngay từ đầu năm học, khóa học. Cơ sở giáo dục có trách
nhiệm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế theo danh sách đang
quản lý, tổ chức thu tiền đóng bảo hiểm y tế của sinh viên. Chuyển nộp tiền và danh sách cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh đang theo học tại nhà trường, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng vào các tháng còn lại trong
năm 2026, hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế trước đó, thì chỉ tham gia đóng tiền bảo hiểm y tế cho
những tháng còn lại đến 31/12/2026 (năm tài chính). Sau đó, thực hiện tham gia
bảo hiểm y tế theo các phương thức nêu trên cho cả năm 2027.
Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ
gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương. Nếu chưa
tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương, thì tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại trường.
Nếu sau đó được cấp
thẻ theo đối tượng khác, thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã
đóng từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).
Học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban
cơ yếu; nghèo; cận nghèo…), nếu hết giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và không tiếp tục
tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ
tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục đang theo học, đến hết thời hạn chung của cơ
sở giáo dục.
Để tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sử dụng phần mềm
VssID - Bảo hiểm xã hội số, hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội:
baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuuthoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
Mức đóng bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
theo quy định của Luật, Nghị định, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, thì số tiền phải đóng bảo hiểm y tế = mức tham chiếu x 4,5% x số tháng tham gia.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, hoặc 6 tháng
hoặc 12 tháng một lần,
hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, mà trong thời gian đó có sự thay đổi về đối tượng được hỗ trợ, hoặc thay đổi mức chuẩn hộ
nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng bảo hiểm y tế, mức tham chiếu thì không điều chỉnh mức chênh lệch
số tiền đã đóng.
Người
tham gia và ngân sách
nhà nước không phải đóng bổ sung,
hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại
mà người tham gia đã đóng bảo
hiểm y tế.
Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội
13:55, 12/05/2026
Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ
19:13, 11/05/2026
Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc
Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề
Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...
Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: Cơ hội tái gia nhập thị trường lao động
Không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tài chính, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng thể hiện rõ chức năng kết nối và điều tiết thị trường lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, qua đó có điều kiện chuyển đổi công việc hoặc nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường…
[Trực tiếp]: Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”…
Sắp diễn ra tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp"
Ngày 20/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”...
Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7
Người đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cũng được tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: