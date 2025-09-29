Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Thu Hà
29/09/2025, 14:20
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa tiếp tục được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025 tại Hội nghị Quản trị Doanh nghiệp 2025 vào ngày 27/09 vừa qua. Đây là ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992-21/10/2025)…
Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên. Đồng thời, có sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín thế giới nhằm tìm kiếm và vinh doanh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bảng xếp hạng này được sắp xếp dựa trên ba chỉ số tài chính cốt lõi của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS). Đây là những thước đo phản ánh rõ nét năng lực quản trị và triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp niêm yết.
Đây là lần thứ hai liên tiếp Nam A Bank nhận được vinh danh này, minh chứng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định của ngân hàng này. Theo đó, Nam A Bank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của ban tổ chức.
Doanh thu (tổng thu nhập hoạt động) trong những năm gần đây của Nam A Bank tăng trưởng liên tục, từ hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2023 lên hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2024. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 tổng thu nhập hoạt động ngân hàng này đạt gần 5.000 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước).
Song song đó, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ gần 210.000 tỷ đồng (cuối năm 2023) lên hơn 245.000 tỷ đồng (cuối năm 2024) và bứt phá lên gần 315.000 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng trưởng hơn 28% so với đầu năm). Đây là nền tảng vững chắc để ngân hàng mở rộng hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh.
Hiệu quả kinh doanh của Nam A Bank được thể hiện qua khả năng sinh lời trên nền tảng vốn vững chắc. Tổng vốn chủ sở hữu đã tăng từ hơn 15.200 tỷ đồng (cuối năm 2023) lên gần 19.300 tỷ đồng (cuối năm 2024) và tiếp tục tăng lên hơn 21.200 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh mẽ trên một nền tảng vốn ngày càng được củng cố là minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.
Nam A Bank thể hiện khả năng sinh lời tốt hơn so với trung bình ngành, với biên lãi ròng (NIM) tăng từ 3,1% lên 3,6% trong giai đoạn 2020–2024, cao hơn mức tăng của ngành (2,8% lên 3,3%). Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Ngân hàng cũng tăng từ 0,7% lên 1,6%, vượt mức 0.7% lên 1,3% của trung bình ngành trong cùng giai đoạn. Tính đến nửa đầu năm 2025, NIM và ROA của Ngân hàng (tính theo số liệu 4 quý gần nhất) đạt 3,3% và 1,5%, đều cao hơn trung vị ngành (3,2% và 1,4%).
Giá trị dành cho cổ đông luôn là ưu tiên hàng đầu của Nam A Bank, điều này thể hiện qua sự tăng trưởng của chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS). Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, EPS đạt 1.465 đồng/cổ phiếu, tăng 12% cùng kỳ so với năm 2024. Trước đó, cả năm 2024 – năm cổ phiếu NAB niêm yết trên sàn HOSE đã chứng kiến mức tăng trưởng EPS vượt trội, từ 1.937 đồng/cổ phiếu năm 2023 lên 2.702 đồng/cổ phiếu năm 2024 (tăng 39,5%).
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều thách thức, Nam A Bank đã kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và quản trị rủi ro thận trọng. Với nền tảng quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế (IFRS, Basel III, ESMS…), ngân hàng này đã từng bước khẳng định phát triển minh bạch, ổn định trên thị trường.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Nam A Bank đã chủ động tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 854 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một "bộ đệm" an toàn, đảm bảo chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trước những biến động của thị trường. Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025 đã giảm 6% xuống còn 1.618 tỷ đồng so với mức hơn 1.719 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động đã giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Ngân hàng giảm dần, từ 47,6% trong năm 2022 xuống 44,0% trong năm 2024 và tiếp tục xu hướng giảm.
Đại diện Nam A Bank cho biết: “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là “số” và “xanh” mà chúng tôi kiên định theo đuổi. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro chặt chẽ và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.”
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…
PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế
Vừa qua, tại thành phố Huế, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Lễ trao tặng xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế.
PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá
Ngày 26/9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bưu điện (VNPost) tỉnh Tây Ninh đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm thấu chi bưu tá – giải pháp tín chấp hỗ trợ lực lượng bưu tá trong quá trình công tác.
Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững
Các chuyên gia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững không thể dựa vào nới lỏng tiền tệ kéo dài, mà cần cải cách cơ cấu, đổi mới chính sách thuế và phát triển thị trường vốn để giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: