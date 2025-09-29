Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 33% từ mức đỉnh vào đầu tháng 9

Phương Linh

29/09/2025, 11:54

Trong phiên sáng 29/9, chênh lệch giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và giá vàng thế giới giảm gần 5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 14,2 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 32,81%...

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 33% từ mức đỉnh vào đầu tháng 9
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 33% từ mức đỉnh vào đầu tháng 9

Mở cửa phiên giao dịch sáng 29/9, tất cả các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC sau khi ghi nhận tổng mức tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong tuần qua (20 – 27/9).

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI và PNJ niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 133,5 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 135,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 29/9, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều; đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 134 triệu – 136 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (27/9), giá vàng miếng SJC tại 3 thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/9, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Phú Quý, giá vàng miếng mua vào niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng còn tại Mi Hồng là 135 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/9, giá vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 133,5 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 27/9, giá vàng miếng SJC tại 3 thương hiệu trên tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu cũng ghi nhận xu hướng tăng so với phiên cuối tuần trước (27/9), tuy nhiên mức độ tăng có sự phân hoá rõ rệt. 

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn hẳn so với mặt bằng chung với 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 29/9.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đã giảm gần 30% so với mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và giá vàng thế giới giảm gần 5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh trong phiên 6/9 là 14,2 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm gần 33%.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 129,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 132,6 triệu đồng/lượng.

Sau nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ ngày 29/9, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 130,1 triệu – 133,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều tỏng phiên sáng 29/9. 

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/9, DOJI và PNJ là hai thương hiệu điều chỉnh giá vàng nhẫn mua vào tăng mạnh hơn giá vàng nhẫn bán ra.

Mở cửa phiên, hai thương hiệu trên cùng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 129,1 triệu – 132 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra tăng mạnh hơn giá vàng nhẫn mua vào trong phiên sáng 29/9.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 120,5 triệu – 123,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán nhưng chiều mua giữ nguyên so với phiên 27/9.

Chỉ sau 1 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, nâng giá mua vào vàng nhẫn lên mức 121 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra lên mức 124 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/9, thương hiệu này tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 122 triệu – 125 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong phiên sáng 29/9, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng và giá vàng bán ra tăng 2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đây vẫn là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 29/9 so với phiên 27/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 29/9 so với phiên 27/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 129,1 triệu – 131,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 27/9, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/9, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 129,2 triệu – 132,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 29/9.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 129,8 triệu – 132,7 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, sau 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng. So với phiên 27/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải không đổi.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến tăng. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/9, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,7%, tiến lên mốc 3795 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,74 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,54 – 10,84 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này ở mức 2,74 triệu đồng/lượng.

VnEconomy