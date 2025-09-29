Tỷ giá tự do nhích tăng sau giai đoạn điều chỉnh

Sáng 29/9, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán trong khi giá USD tại ngân hàng thương mại giảm nhẹ 2 đồng…

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 29/9 giảm nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước (26/9), xuống mức 25.192 VND/USD. Tỷ giá trần neo ở mức 26.451 VND/USD.

Giá mua và bán USD của Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 2 đồng, lần lượt ở mức 23.983 VND và 26.401 VND.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá gần như đi ngang so với cuối tuần trước (26/9). Cụ thể, giá mua vào giảm 2 đồng xuống 26.181 VND/USD, giá bán ra giảm còn 26.451 VND/USD, trong khi tỷ giá chuyển khoản ở mức 26.211 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá ghi nhận xu hướng tăng, với mức mua vào đạt 26.520 VND/USD và bán ra ở 26.620 VND/USD, tăng 30 đồng so với ngày 26/09.

Trong tuần trước (từ 22/9 - 26/9), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên cuối tuần trước đó; tỷ giá liên ngân hàng tăng 26 đồng; tỷ giá tự do tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tuy nhiên, so với mức đỉnh được thiết lập trong các ngày từ 7-10/9 (26.915 - 27.015 VND/USD), tỷ giá tự do đã giảm 395 đồng mỗi chiều mua và bán.

Fed thận trọng với lạm phát, kinh tế Mỹ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực Phát biểu tại Phòng Thương mại Greater Providence ngày 23/09, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Jerome Powell) nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự vững vàng, dù phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn liên quan đến thương mại, nhập cư, chính sách tài khóa và căng thẳng địa chính trị. Ông Powell lưu ý rằng nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại: tăng trưởng chững lại, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên, và tăng trưởng việc làm suy yếu, trong khi lạm phát vẫn neo ở mức cao. Những yếu tố này khiến Fed dần điều chỉnh chính sách tiền tệ về mức trung lập, thay vì duy trì lập trường thắt chặt. Ông cũng cảnh báo tác động kéo dài của các chính sách thuế quan mới có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn trong vài quý tới. Fed khẳng định sẽ tiếp tục dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế để điều hành chính sách, nhằm đạt được mục tiêu kép: hỗ trợ thị trường lao động và đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% một cách bền vững. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 9, dự kiến công bố vào ngày 3/10 theo giờ Việt Nam, để đánh giá rõ hơn triển vọng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Tuần từ 22/9 - 26/9, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn, đặc biệt trong phiên 25/9 nhưng đã hạ nhiệt trong phiên 26/9 sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh. Kết thúc ngày 26/9, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,36%/năm (+0,44 đpt); 1 tuần 5,66% (+1,38 đpt); 2 tuần 5,7% (+0,78 đpt); 1 tháng 5,56% (+0,32 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua, tuy nhiên chốt tuần về gần mốc tham chiếu. Chốt phiên 26/9, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,09%/năm (-0,01 đpt); 1 tuần 4,13% (không thay đổi); 2 tuần 4,18% (-0,02 đpt) và 1 tháng 4,22% (-0,03 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 22/9 - 26/9, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 85.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 79.811,04 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 50.498,96 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 29.312,08 tỷ đồng vào thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến ngày 26.9, có 168.852,35 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.