Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Tỷ giá tự do nhích tăng sau giai đoạn điều chỉnh

Kỳ Phong

29/09/2025, 11:10

Sáng 29/9, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán trong khi giá USD tại ngân hàng thương mại giảm nhẹ 2 đồng…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 29/9 giảm nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước (26/9), xuống mức 25.192 VND/USD. Tỷ giá trần neo ở mức 26.451 VND/USD.

Giá mua và bán USD của Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 2 đồng, lần lượt ở mức 23.983 VND và 26.401 VND. 

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá gần như đi ngang so với cuối tuần trước (26/9). Cụ thể, giá mua vào giảm 2 đồng xuống 26.181 VND/USD, giá bán ra giảm còn 26.451 VND/USD, trong khi tỷ giá chuyển khoản ở mức 26.211 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá ghi nhận xu hướng tăng, với mức mua vào đạt 26.520 VND/USD và bán ra ở 26.620 VND/USD, tăng 30 đồng so với ngày 26/09.

Trong tuần trước (từ 22/9 - 26/9), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên cuối tuần trước đó; tỷ giá liên ngân hàng tăng 26 đồng; tỷ giá tự do tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tuy nhiên, so với mức đỉnh được thiết lập trong các ngày từ 7-10/9 (26.915 - 27.015 VND/USD), tỷ giá tự do đã giảm 395 đồng mỗi chiều mua và bán.

Fed thận trọng với lạm phát, kinh tế Mỹ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực

Phát biểu tại Phòng Thương mại Greater Providence ngày 23/09, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Jerome Powell) nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự vững vàng, dù phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn liên quan đến thương mại, nhập cư, chính sách tài khóa và căng thẳng địa chính trị.

Ông Powell lưu ý rằng nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại: tăng trưởng chững lại, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên, và tăng trưởng việc làm suy yếu, trong khi lạm phát vẫn neo ở mức cao. Những yếu tố này khiến Fed dần điều chỉnh chính sách tiền tệ về mức trung lập, thay vì duy trì lập trường thắt chặt. Ông cũng cảnh báo tác động kéo dài của các chính sách thuế quan mới có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn trong vài quý tới.

Fed khẳng định sẽ tiếp tục dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế để điều hành chính sách, nhằm đạt được mục tiêu kép: hỗ trợ thị trường lao động và đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% một cách bền vững.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 9, dự kiến công bố vào ngày 3/10 theo giờ Việt Nam, để đánh giá rõ hơn triển vọng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Tuần từ 22/9 - 26/9, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn, đặc biệt trong phiên 25/9 nhưng đã hạ nhiệt trong phiên 26/9 sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh. Kết thúc ngày 26/9, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,36%/năm (+0,44 đpt); 1 tuần 5,66% (+1,38 đpt); 2 tuần 5,7% (+0,78 đpt); 1 tháng 5,56% (+0,32 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua, tuy nhiên chốt tuần về gần mốc tham chiếu. Chốt phiên 26/9, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,09%/năm (-0,01 đpt); 1 tuần 4,13% (không thay đổi); 2 tuần 4,18% (-0,02 đpt) và 1 tháng 4,22% (-0,03 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 22/9 - 26/9, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 85.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 79.811,04 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 50.498,96 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 29.312,08 tỷ đồng vào thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến ngày 26.9, có 168.852,35 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước bơm 27,8 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với đầu tuần

19:39, 25/09/2025

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước bơm 27,8 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với đầu tuần

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

22:25, 24/09/2025

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

19:08, 18/09/2025

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed lãi suất lạm phát ngân hàng nhà nước tỷ giá usd

Đọc thêm

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ra mắt MB PriLand, giải pháp tài chính chuyên biệt cho phân khúc bất động sản hạng sang và siêu sang.

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) và Visa, một trong những công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ để số hóa bảo hiểm và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới có biểu hiện chững lại trước ngưỡng cản tâm lý quan trọng 3.800 USD/oz dù có tuần tăng thứ 6 liên tiếp...

Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn

Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp...

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Tài chính

2

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Tài chính

3

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thế giới

4

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Thị trường

5

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy