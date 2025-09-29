Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10
Nguyễn Thuấn
29/09/2025, 11:11
Trong đêm 28 rạng sáng 29/9, bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa bàn, khiến hàng loạt ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thậm chí sập đổ. Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa và Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, đưa nhiều người ra khỏi nơi nguy hiểm...
Tại Thanh Hóa, đêm 28/9, mưa lớn
kèm gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh gãy đổ, hàng chục ngôi nhà ven biển bị
tốc mái, hư hỏng. Ở xã Hoằng Phú, một căn nhà bị sập khiến bốn ông cháu phải chạy
xuống khu vệ sinh để tránh trú.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức triển khai cứu hộ. Khi nghe tiếng
kêu cứu, các chiến sĩ đã tiếp cận, giải cứu thành công bốn nạn nhân và đưa đến
nơi sơ tán an toàn.
Sáng 29/9, ông Lê Văn Tuấn, Bí
thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, xác nhận trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong
do bão. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện
3, xã Dân Lý cũ). Khoảng 6h sáng, trên đường trở về sau ca trực chống bão tại
Nhà văn hóa thôn, ông Hùng không may bị cây xà cừ lớn bật gốc đổ đè trúng, dẫn
đến tử vong. Chính quyền địa phương đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động
viên và hỗ trợ lo hậu sự.
Tại Nghệ An, mưa bão rạng sáng
29/9 cũng gây ra nhiều sự cố nguy hiểm. Khoảng 2h55, Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận tin báo một căn nhà cấp 4 ở số 159, đường Nguyễn
Phong Sắc, phường Trường Vinh bị tốc mái, xà gồ rơi xuống khiến bốn người mắc kẹt,
trong đó có một người bị thương.
Lực lượng cứu hộ đã huy động hai xe cùng 12
cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng cắt dỡ vật cản, đưa các nạn
nhân ra ngoài an toàn; người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Đến khoảng 4h03, đơn vị tiếp tục
nhận tin báo về sự cố tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Do
mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, bốn người mắc kẹt
bên trong nhà cấp 4. Đội cứu hộ khẩn trương triển khai phương án, sau gần một
giờ đã giải cứu toàn bộ nạn nhân, đưa về Đội CC&CNCH số 8 để ổn định sức khỏe.
Trong đêm và sáng 29/9, bão số 10
đã gây mưa lớn trên diện rộng tại cả Thanh Hóa và Nghệ An, làm nhiều nơi ngập lụt,
chia cắt, nhà cửa hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng hai địa phương vẫn đang tập
trung toàn lực khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân.
Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10
10:11, 29/09/2025
Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10
Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10
Do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn Quảng Trị đã ghi nhận 12 người mất tích, trong đó phần lớn là ngư dân. Các lực lượng chức năng đang dốc toàn lực triển khai tìm kiếm trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp...
Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026
Từ năm 2026, sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo đề xuất của Bộ Y tế...
Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội
Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hàng triệu lao động, nhu cầu về chỗ ở bức thiết, do đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...
Ấm lòng nơi tránh trú bão
Không chỉ đưa hàng nghìn người dân đến nơi an toàn trước bão số 10, chính quyền các địa phương còn lo chu đáo từng bữa ăn, chỗ nghỉ, để bà con vững tâm cùng nhau vượt qua những ngày mưa gió...
Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?
Hiện nay, khối trường mầm non công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: