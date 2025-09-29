Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10

Nguyễn Thuấn

29/09/2025, 11:11

Trong đêm 28 rạng sáng 29/9, bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa bàn, khiến hàng loạt ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thậm chí sập đổ. Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa và Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, đưa nhiều người ra khỏi nơi nguy hiểm...

Lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai cứu hộ trong đêm
Lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai cứu hộ trong đêm

Tại Thanh Hóa, đêm 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh gãy đổ, hàng chục ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng. Ở xã Hoằng Phú, một căn nhà bị sập khiến bốn ông cháu phải chạy xuống khu vệ sinh để tránh trú.

Ngôi nhà bị sập trong đêm
Ngôi nhà bị sập trong đêm

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức triển khai cứu hộ. Khi nghe tiếng kêu cứu, các chiến sĩ đã tiếp cận, giải cứu thành công bốn nạn nhân và đưa đến nơi sơ tán an toàn.

                                Sau nhiều giờ nỗ lực, cả 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu an toàn                                                 
                                Sau nhiều giờ nỗ lực, cả 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu an toàn                                                 
 Bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa bàn, khiến hàng loạt ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thậm chí sập đổ
 Bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa bàn, khiến hàng loạt ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thậm chí sập đổ
Tại xã Hoằng Phú, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, sập tường; nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ chắn đường ray, gây ách tắc đường sắt và mất điện diện rộng. 
Tại xã Hoằng Phú, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, sập tường; nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ chắn đường ray, gây ách tắc đường sắt và mất điện diện rộng. 
Chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng công an, dân quân và người dân khẩn trương khắc phục ban đầu.
Chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng công an, dân quân và người dân khẩn trương khắc phục ban đầu.

Sáng 29/9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, xác nhận trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do bão. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ). Khoảng 6h sáng, trên đường trở về sau ca trực chống bão tại Nhà văn hóa thôn, ông Hùng không may bị cây xà cừ lớn bật gốc đổ đè trúng, dẫn đến tử vong. Chính quyền địa phương đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lo hậu sự.

Tại Nghệ An, mưa bão rạng sáng 29/9 cũng gây ra nhiều sự cố nguy hiểm. Khoảng 2h55, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận tin báo một căn nhà cấp 4 ở số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh bị tốc mái, xà gồ rơi xuống khiến bốn người mắc kẹt, trong đó có một người bị thương.

Nhiều người dân đã được giải cứu khỏi những căn nhà sập mái trong bão
Nhiều người dân đã được giải cứu khỏi những căn nhà sập mái trong bão

Lực lượng cứu hộ đã huy động hai xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng cắt dỡ vật cản, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn; người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cảnh sát PCCC&CNCH xuyên bão giúp dân
Cảnh sát PCCC&CNCH xuyên bão giúp dân

Đến khoảng 4h03, đơn vị tiếp tục nhận tin báo về sự cố tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Do mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, bốn người mắc kẹt bên trong nhà cấp 4. Đội cứu hộ khẩn trương triển khai phương án, sau gần một giờ đã giải cứu toàn bộ nạn nhân, đưa về Đội CC&CNCH số 8 để ổn định sức khỏe.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi, điều trị
Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi, điều trị

Trong đêm và sáng 29/9, bão số 10 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại cả Thanh Hóa và Nghệ An, làm nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, nhà cửa hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng hai địa phương vẫn đang tập trung toàn lực khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ khóa:

Bão số 10 cứu hộ nghệ an nhà sập Thanh Hóa

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy