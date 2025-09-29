Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10

Nguyễn Thuấn

29/09/2025, 10:11

Do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn Quảng Trị đã ghi nhận 12 người mất tích, trong đó phần lớn là ngư dân. Các lực lượng chức năng đang dốc toàn lực triển khai tìm kiếm trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên sông Gianh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên sông Gianh.

Bão số 10 đã gây mưa to đến rất to trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ 13 giờ ngày 27/9 đến 5 giờ ngày 29/9, lượng mưa phổ biến 150–250 mm, nhiều nơi cao gấp đôi, như Hương Sơn 482 mm, Tân Lâm 427 mm, Tà Rụt 395 mm, Thạch Hãn 371 mm, Đông Hà 367 mm, Hóa Thanh 349 mm, Hướng Hóa 324 mm.

Nhiều tuyến sông của địa phương này cũng đang dâng nhanh, đạt mức báo động 2, gây ngập lụt tại nhiều vùng thấp trũng, trong đó ngư nghiệp là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị sáng 29/9, có 12 người mất tích, gồm: em Trương Thanh Đ. (SN 2009, xã Kim Phú); 2 thuyền viên tàu BV-4670-TS (TP Hồ Chí Minh) chìm tại khu vực Cửa Việt; và 9 thuyền viên tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS mất tích khi neo đậu tại cảng Gianh.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 ngày 28/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại bờ Bắc, Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn. Đã có 4 thuyền viên bơi vào bờ an toàn, 9 người còn lại hiện chưa liên lạc được.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, ven bờ và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, sáng nay, một thi thể nam giới cũng được phát hiện trôi dạt vào khu vực Đồn Biên phòng Cửa Tùng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính.

Từ khóa:

Bão số 10 mưa lớn ngập lụt quảng trị

Từ năm 2026, sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo đề xuất của Bộ Y tế...

