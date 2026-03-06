Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản HoSE tháng 2 giảm 17%

Hà Anh

06/03/2026, 09:15

Trong tháng 2/2026 sàn HoSE ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 28.891 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 17,07% về khối lượng và 16,75% về giá trị so với tháng trước.

Kết thúc phiên giao dịch 28/2/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.880,33 điểm, VNAllshare đạt 1.926,35 điểm và VN30 đạt 2.061,75 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 28/2/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.880,33 điểm, VNAllshare đạt 1.926,35 điểm và VN30 đạt 2.061,75 điểm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 02/2026.

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 28/2/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.880,33 điểm, VNAllshare đạt 1.926,35 điểm và VN30 đạt 2.061,75 điểm. Trong tháng 2, cả 03 chỉ số chính của thị trường duy trì đà tăng điểm với mức tăng lần lượt là 2,80%, 2,85% và 1,57%.

Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 05 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 01/2026, trong đó ghi nhận tăng mạnh gồm chỉ số ngành năng lượng (VNENE), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) với mức tăng lần lượt là 20,36%, 12,18% và 6,75%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm tiêu biểu gồm ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) và ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) với mức giảm lần lượt là 10,42%, 3,7% và 1,64%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 2/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 28.891 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 17,07% về khối lượng và 16,75% về giá trị so với tháng trước.

VnEconomy

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 69,49 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 128,88 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 10,51% về khối lượng và 2,36% về giá trị so với tháng 01/2026.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,7 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 82,83 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức tăng 39,96% về khối lượng và 28,56% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 02/2026 đạt trên 132.110 tỷ đồng, chiếm 15,24% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 7.921 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 28/2/2026, HOSE có 741 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 404 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 315 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 214.86 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt gần 8.83 triệu tỷ đồng, tăng 3,46% so với tháng trước và tương đương 68,72% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,96% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 28/2/2026, trên HOSE có 56 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG).

Trong khi đó, tính đến ngày 31/1/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

Hoạt động niêm yết: Trong tháng 2/2026, trên HOSE có 02 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) và Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (GEL).

Từ khóa:

chứng khoán VN-Index vốn hóa tỷ USD

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 2-2026

