Nam Long và Thrive hợp tác triển khai mô hình lưu trú và chăm sóc cao cấp cho người cao tuổi

Việc hợp tác triển khai hệ sinh thái mô hình lưu trú và chăm sóc cho người cao tuổi giữa Nam Long và Thrive hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi tại Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa chiến lược mở rộng các tài sản vận hành, và gia tăng giá trị sử dụng thực tế, xây dựng cộng đồng dân cư chất lượng và bền vững...

Nam Long Commercial Property, thành viên của Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG), vừa ký kết hợp tác chiến lược với Thrive - công ty có 25 năm kinh nghiệm toàn cầu về nhà ở và dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi. Hợp tác chiến lược này nhằm triển khai mô hình cộng đồng nhà ở cao cấp cho người cao tuổi (Senior Living) tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, nơi không chỉ để lưu trú mà còn là hệ sinh thái sống trọn vẹn dành cho cư dân lớn tuổi, bao gồm không gian sinh hoạt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiện ích cộng đồng và hệ thống vận hành hỗ trợ toàn diện.

Với kinh nghiệm quản lý 59 cộng đồng Senior Living tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc, Thrive là mảnh ghép chiến lược, cùng Nam Long kiến tạo sản phẩm độc đáo và sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian sống chuyên biệt, mở ra cách tiếp cận mới mẻ, hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi tại Việt Nam.

Dự án đầu tiên đặt tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) với quy mô dự kiến khoảng 400 căn, 600 giường, được trang bị đầy đủ tiện ích, thiết bị hiện đại và thiết kế phù hợp với người cao tuổi.

Khu đô thị Waterpoint sở hữu mật độ xây dựng thấp (chỉ khoảng 30%) trải dọc 6 km sông Vàm Cỏ Đông với hành lang thực vật tự nhiên ven sông rộng 50 m, hệ thống kênh đào 8 km, công viên vịnh nước ngọt quy mô 8,6 ha, công viên trung tâm rộng 95 ha tạo nên một không gian thiên nhiên vô cùng lý tưởng để những cư dân lớn tuổi tận hưởng thiên nhiên ngay trong đô thị đầy đủ tiện ích, dịch vụ.

Chọn thành phố bên sông Waterpoint để khởi đầu dự án, Nam Long cho thấy những bước đi chiến lược trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích cho đa thế hệ tại khu đô thị tích hợp kiểu mẫu, nơi cư dân có thể Sống - Học tập - Làm việc - Mua sắm - Giải trí chỉ trong vòng vài phút di chuyển.

Cộng đồng nhà ở cao cấp cho người cao tuổi của Nam Long được triển khai đa cấp độ, bao gồm chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà và lưu trú dài hạn, với các dịch vụ từ sống độc lập đến chăm sóc y tế chuyên sâu. Các gói dịch vụ cũng bao gồm nhiều hạng mục hỗ trợ chăm sóc và phản ứng khẩn cấp, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án sẽ cung cấp nhân viên theo dõi và hỗ trợ 24/7, báo cáo y tế định kỳ online dành cho gia đình, báo cáo chi tiết về thực đơn dinh dưỡng thường nhật… theo yêu cầu. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý sức khỏe, dinh dưỡng, vận hành và giám sát sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và kết nối giữa người cao tuổi với gia đình, mang đến trải nghiệm cuộc sống thoải mái cùng các kết nối cộng đồng ý nghĩa.

Ông Dan Cerf, Giám đốc điều hành Thrive khu vực Đông Nam Á, cho hay: “Tại Waterpoint, tiêu chuẩn hàng đầu của chúng tôi là lấy chất lượng vận hành, năng lực chăm sóc và trải nghiệm sống của cư dân làm trọng tâm. Cùng với Nam Long Commercial Property, chúng tôi sẽ kiến tạo nên những cộng đồng đáng sống - nơi người cao tuổi tiếp tục phát triển, tận hưởng và sống trọn vẹn mỗi ngày. Đồng thời, hệ sinh thái nhà ở và dịch vụ chăm sóc toàn diện, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các gia đình đa thế hệ”.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property, nhấn mạnh: “Nam Long luôn hướng đến mục tiêu kiến tạo những cộng đồng sống trọn vẹn, nơi cư dân an tâm gắn bó lâu dài qua nhiều thế hệ. Mô hình tiên phong Senior Living tiếp tục phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với tương lai của y tế lão khoa và bất động sản phục vụ người cao tuổi. Đây sẽ là nền tảng chiến lược, có khả năng nhân rộng ở quy mô lớn và sẵn sàng dẫn dắt thị trường, định hình chuẩn mực chăm sóc mới tại Việt Nam”.

Theo Cục Thống kê, năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và con số này dự báo sẽ tăng lên 20,9 triệu người vào năm 2034. Trong khi đó, số liệu từ Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho thấy cả nước hiện có 218 cơ sở chăm sóc người cao tuổi với khoảng 15.000 người được chăm sóc. Thực tế này đã thúc đẩy Bộ Y tế đề xuất các mô hình điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng nhằm giải quyết khoảng trống an sinh khi hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại vẫn chưa theo kịp tốc độ già hóa dân số.

Việc mở rộng dịch vụ và sản phẩm mới đánh dấu bước đi chiến lược của Nam Long Commercial Property hướng tới đáp ứng nhu cầu cấp thiết về không gian sống và chăm sóc chuyên biệt cho người lớn tuổi, đồng thời hiện thực hóa chiến lược mở rộng các tài sản vận hành, và gia tăng giá trị sử dụng thực tế, xây dựng cộng đồng dân cư chất lượng và bền vững.