Vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức: Nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn khống, trốn thuế

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, bị can Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ, qua đó chiếm đoạt hơn 79,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Có 23 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

BÁN 107 LÍT XĂNG DẦU KHÔNG HÓA ĐƠN, CHIẾM ĐOẠT 79,1 TỶ ĐỒNG

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức được cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ năm 2016. Công ty là thương nhân đầu mối, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá, đây là quỹ được hạch toán riêng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu.

Tuy nhiên, lợi dụng việc quyết định mức trích lập quỹ bình ổn giá theo chu kỳ (15 ngày/kỳ), bị can Chu Thị Thành đã làm trái các quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ này.

Theo đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid 19 nên bị can Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá rẻ hơn cho khách hàng. Việc này nhằm thu tiền ngay để đầu tư các dự án của công ty và không phải trích lập quỹ bình ổn giá (thời điểm bán hàng, tỷ lệ trích quỹ rất cao, từ 500 đồng – 1.600 đồng/lít).

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 – 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán 78.375.011 lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28.745.408 lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai; không trích lập quỹ bình ổn giá hơn 67,3 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty với khối lượng hơn 97,1 triệu lít xăng dầu để được chi sử dụng quỹ bình ổn giá là hơn 11,8 tỷ đồng.

Để che giấu vi phạm, theo chỉ đạo của bị can Chu Thị Thành, các bị can là kế toán công ty đã lập báo cáo định kỳ (tháng/năm) quỹ bình ổn giá bằng số liệu, nội dung không đúng thực tế.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Chu Thị Thành chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện bán hàng không xuất hóa đơn số lượng hơn 107 triệu lít xăng dầu, chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn giá là hơn 79,1 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị can bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.

MUA BÁN HÓA ĐƠN TRÁI PHÉP VÀ TRỐN THUẾ

Ngoài ra, trong vụ này, cơ quan điều tra làm rõ nhiều sai phạm về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế tại nhiều doanh nghiệp liên quan.

Tại Công ty Thiên Minh Đức, kết luận điều tra thể hiện, do bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng dẫn đến trong sổ kế toán tồn lượng xăng dầu lớn. Để cân đối lượng hàng mua vào phục vụ kê khai thuế và trích lập quỹ bình ổn giá, các bị can đã mua bán hóa đơn khống, thu phí từ 300 đồng – 500 đồng/lít.

Theo chỉ đạo của bị can Chu Thị Thành, các nhân viên kinh doanh đã liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn khống mặt hàng xăng dầu. Từ năm 2020 – 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán “khống” 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu nhằm thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Với hành vi này, bị can Chu Thị Thành và 10 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Về phía các khách hàng, bị can Cao Bảo Ngọc – nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung đã mua, sử dụng 15 hóa đơn khống để hạch toán hàng hóa đầu vào, trốn thuế hơn 24,2 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Kim, giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Hoàng Kim mua và sử dụng 14 hóa đơn khống, trốn thuế hơn 9,4 tỷ đồng... Tương tự, các bị can còn lại bị cáo buộc mua và sử dụng hóa đơn khống nhằm trốn thuế số tiền từ vài trăm triệu đồng - vài tỷ đồng.

Ngoài ra, có 5 công ty mua hóa đơn khống của Công ty Thiên Minh Đức nhưng cơ quan điều tra xác định đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.