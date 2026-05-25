Trang chủ Dân sinh

Hơn 1.200 nhà đầu tư "sập bẫy" hệ sinh thái GMT

Đỗ Mến

25/05/2026, 20:23

Các bị can đã đưa thông tin gian dối về việc Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế… để chiếm đoạt tiền góp vốn của các nhà đầu tư...

Ảnh minh họa.

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có thông báo về lịch xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT (tiền thân là Công ty cổ phần nước CNA) vào ngày 16/6. Tòa án thông báo đến 1.258 người bị hại biết để tham dự phiên xét xử.

Trong vụ án này, bị can Sỹ Anh Tuyên (SN 1976), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967) và Trần Trí Dũng (SN 1983) đều ở Hà Nội bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty GMT do Sỹ Anh Tuyên làm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật. Công ty đăng ký vốn điều lệ 250 tỷ đồng song các thành viên không góp vốn theo quy định.

Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, Tuyên bàn bạc, thống nhất với Nhung và Dũng (đều là Phó Chủ tịch HĐQT) về việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Sỹ Anh Tuyên thành lập và giao cho bị can Nhung làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GMT nước Vạn Xuân, phụ trách về tài chính, quản lý thu, chi của toàn bộ hệ sinh thái. Bị can Trung làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Bộ phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ để thành lập tất cả các công ty tham gia “hệ sinh thái GMT”.

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do Tuyên điều hành đã thành lập 07 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn.

Thông qua “hệ sinh thái GMT”, Tuyên chỉ đạo Nhung ký “giao ước thỏa thuận tài chính”; “biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần”... và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân. Các giám đốc Chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung.

Cáo trạng xác định, từ năm 2022- 2025, dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị can đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế…

Các bị can lừa dối nhà đầu tư rằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao. Các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư vào “hệ sinh thái GMT”, bị can Tuyên bổ nhiệm nguyên giám đốc một bệnh viện làm Đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.

Ngoài ra, các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận lợi nhuận cao khi góp vốn đầu tư. Với cách thức trên, các bị can đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT nhằm thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm nhằm chiếm đoạt hơn 89,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại, đồng thời có văn bản ủy thác điều tra đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước để triệu tập, làm việc với 1.258 cá nhân. Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị can Tuyên phải có trách nhiệm trả lại cho 474 bị hại có yêu cầu tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Đối với số tiền hơn 41 tỷ đồng, các bị hại không yêu cầu phải trả lại nhưng đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Công ty GMT góp vốn hệ sinh thái GMT lừa đảo

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức: Nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn khống, trốn thuế

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục công lập

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo

