Nếu thanh khoản tăng, thị trường có khả năng vượt 1700 điểm lên đỉnh cao mới?

Chứng khoán toàn cầu liên tiếp lập đỉnh mới trong tuần qua, tâm lý lạc quan ngập tràn nhờ khi áp lực lạm phát giảm bớt, kết quả kinh doanh doanh nghiệp vẫn tốt và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đang thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số MSCI All Country World – theo dõi hiệu suất của hơn 2.500 cổ phiếu từ cả thị trường phát triển và mới nổi – đã thiết lập kỷ lục mới trong 4 phiên giao dịch liên tiếp. S&P 500 lần đầu tiên đạt mức 6.600 điểm, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản, Kospi của Hàn Quốc và chỉ số Straits Times của Singapore cũng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần vừa qua.

Nhiều số liệu mới đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang yếu đi, đồng thời chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) cũng bất ngờ giảm trong tháng 8, bên cạnh đó CPI tháng 8 phù hợp với dự báo. Tất cả những dữ liệu này củng cố đánh giá rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang yếu đi và Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Kỳ vọng lãi suất này là động lực đưa các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong những phiên gần đây.

Chỉ số Vn-Index lấy lại toàn bộ số điểm đã mất ở phiên giảm mạnh đầu tuần (-42,44 điểm), chốt tuần ở ngưỡng 1.667,26 điểm, tương đương tăng +0,29 điểm (hoặc +0,02%) so với tuần trước.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng với chứng khoán thế giới, chặng đua lịch sử vẫn tiếp tục.

Tâm điểm chứng khoán tuần tới vẫn là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 16-17/9. Xu hướng vượt đỉnh mọi thời đại đang diễn ra ở nhiều thị trường lớn, đặc biệt là ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Chỉ số S&P 500 chính thức đạt mức 6.600 lần đầu tiên trong lịch sử trong tuần vừa qua, hiện tăng 36% kể từ mức đáy vào tháng 4 năm 2025. Đây là một trong những đợt tăng giá 5 tháng tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ.

Đối với thị trường trong nước, phần lớn thời gian trong tuần vừa qua, thị trường test lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm thành công trên nền thanh khoản thấp. Biên độ dao động khá rộng rồi hồi phục trở lại cho thấy lực cầu bắt đáy đã quay trở lại, tín hiệu đáng chú ý ở phiên chỉ số VN-Index giảm hơn 40 điểm về ngưỡng 1.606 điểm rồi hồi phục và tăng gần +15 điểm, biên độ 54 điểm kể từ đáy.

Dù độ rộng thị trường tuần này kém hơn so với tuần trước nhưng ở các phiên thị trường mở biên độ, kiểm tra lực cầu bắt đáy, thị trường đều hồi phục trên diện rộng, củng cố tâm lý lạc quan sau nhịp giảm hơn 100 điểm kể từ đỉnh 1.700 điểm.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong một nhịp tái tích lũy như hồi cuối tháng 7 vừa qua, sau 1 phiên giảm mạnh là 3 phiên tích lũy, sau đó là phiên tăng mạnh đánh dấu nhịp điều chỉnh đã kết thúc.

Thời điểm hiện tại, thanh khoản có phần thấp hơn so với giai đoạn cuối tháng 7, do vậy trong kịch bản thanh khoản bình quân ở vùng 40.000 tỷ đồng như tuần vừa qua thì quá trình tái tích lũy của thị trường sẽ tiếp diễn, vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm có thể còn được test lại thêm lần nữa.

Ngược lại, nếu thanh khoản tăng dần, kịch bản cuối tháng 7 nhiều khả năng sẽ được lặp lại, thị trường có cơ hội để vượt ngưỡng 1.700 điểm để đi tìm đỉnh cao mới như các thị trường lớn ở khu vực Châu Á cũng như chỉ số đại diện cho chứng khoán toàn cầu.

Đối với cổ phiếu riêng lẻ, phần lớn đã tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và có mức chiết khấu nhiều hơn so với thị trường từ đỉnh. Điểm tích cực lúc này là cổ phiếu đã về vùng tích lũy trước so với chỉ số VN-Index. Do vậy, trong kịch bản thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ nhóm trụ hoặc nhóm dẫn dắt như VIC, SSI, … vượt đỉnh, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa cho cổ phiếu vốn đã tạo nền xong và đang phục hồi trở lại.

Trong kịch bản thận trọng hơn, các cổ phiếu trụ nghỉ ngơi, dòng tiền cũng sẽ tìm đến các nhóm cổ phiếu đã có nền tích lũy. Như vậy, dù chỉ số chung có thể tăng chậm lại do yếu tố trụ bị kìm hãm hay dòng tiền dịch chuyển sang tìm cơ hội ở các nhóm khác, xác suất để thị trường tạo vùng tái tích lũy với biên độ 100 điểm vẫn cao hơn là một nhịp điều chỉnh.

MBS đánh giá xu hướng tăng của thị trường vẫn tích cực trong tuần tới. Về kỹ thuật, trong kịch bản cơ sở, xu hướng tăng của thị trường vẫn tích cực trong tuần tới dù hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF quý III hàng năm cũng như phiên đáo hạn phái sinh diễn ra vào 2 phiên cuối tuần, dòng tiền khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Vùng hỗ trợ đối với thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi vùng cản ở khu vực 1.694 – 1.700 điểm.

Nhà đầu tư nên tập trung nhóm cổ phiếu vừa vừa nhỏ trong khi nhóm Bluechips có thể bị ảnh hưởng từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu hàng hóa (Dầu khí, Khai khoáng, hóa chất), nhóm cổ phiếu đầu tư công.