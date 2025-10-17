Ngăn chặn tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Phan Dương
17/10/2025, 15:37
Trước bối cảnh gá vật liệu xây dựng liên tục "leo thang", Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm, góp phần ngăn chặn tình trạng tăng giá và đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn cung vật liệu trên địa bàn.
Ngày 17/10, Bộ Xây dựng đã có công điện 77/CĐ -BXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng; thực hiện rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương.
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÃ TĂNG 2 CON SỐ
“Qua theo dõi tình hình triển khai tại các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy còn tình trạng một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định về thời gian, thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng. Theo số liệu theo dõi trên thị trường, giá một số vật liệu xây dựng khai thác (như cát, đá, đất đắp...) có xu hướng biến động mạnh, tăng cao trong các tháng vừa qua”, Công điện của Bộ Xây dựng cho biết.
Số liệu của Bộ cũng chỉ rõ: trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục ghi nhận sự tăng giá theo từng quý kể từ đầu năm đến nay, trong đó, giá cát tự nhiên có khu vực đã tăng đến 58,4%; giá đá xây dựng tăng từ 10-18%...
Thực hiện yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc tiếp tục hướng dẫn các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng đã chỉ đạo tại Công điện số 85/CĐ- TTg, các giải pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các văn bản đã gửi địa phương; nghiên cứu, triển khai các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản và các văn bản có liên quan.
Theo Công điện, UBND các tỉnh, thành cần lưu ý: Chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định về nội dung, thời điểm theo quy định. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thu thập thông tin giá thị trường vật liệu xây dựng thông qua các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng lớn (theo quy định của Luật Giá về niêm yết, kê khai giá) và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn để có nguồn dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, công bố giá vật liệu xây dựng.
KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM, ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành cũng cần chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định rõ các nguyên nhân tác động đến việc tăng giá đối với các loại vật liệu xây dựng tại địa phương; triển khai các giải pháp khắc phục, nhằm ổn định thị trường vật liệu xây dựng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương. Cùng với đó là rà soát, khoanh định và bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển; đá xây dựng; đất san lấp,...) có tiềm năng vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (nhóm III, nhóm IV) để tăng nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm, góp phần ngăn chặn tình trạng tăng giá và đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn cung vật liệu trên địa bàn.
Công điện trên cũng cho biết trước đó, triển khai Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, bình ổn và công tác khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng đáp ứng tình hình sau sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Trong đó, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện: Tăng cường kiểm soát cung cầu, giá vật liệu xây dựng; Nâng cao chất lượng công tác công bố giá vật liệu xây dựng; Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xây dựng nhiều chính sách thông thoáng để giải quyết tình trạng khó khăn, khan hiếm về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp phục vụ xây dựng các dự án, công trình quan trọng quốc gia; dự án đầu tư khẩn cấp, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định; dự án đầu tư công; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Luật Xây dựng 2014 sau 10 năm thi hành đã bộc lộ một số bất cập, đồng thời, quá trình thực thi cũng phát sinh nhiều yêu cầu mới về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp… Do đó, sửa đổi Luật Xây dựng là việc cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay.
Trong bức tranh phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, Phú Mỹ đang nổi lên như một "điểm sáng mới" của Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi hội tụ những yếu tố đủ đầy để bứt phá: Hạ tầng cảng biển quy mô, mạng lưới giao thông đồng bộ và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn trong và ngoài nước.
Công trình xanh được xem là hướng đi tất yếu trong tiến trình phát triển bền vững của lĩnh vực xây dựng – đô thị. Việc hình thành cơ chế, chính sách đồng bộ để thúc đẩy và lan tỏa mô hình này sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu; hạn chế phát thải CO2; đồng thời khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng môi trường sống đô thị…
Khu Đông TP.HCM đang vươn lên trở thành tâm điểm của làn sóng bất động sản cao cấp, trong bối cảnh thị trường phục hồi tích cực với nhu cầu ở thực tăng mạnh và dòng vốn đầu tư dần quay trở lại.
Trong quý 3 vừa qua, tại các thành phố lớn, giá căn hộ chung cư tiếp tục "leo thang" ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Tình trạng này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ra nhiều lo ngại về những tác động tiêu cực đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản cũng như công tác an sinh xã hội…
