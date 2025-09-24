Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi
Phan Linh
24/09/2025, 22:25
Ngày 24/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành trên thị trường đạt 133.647,05 tỷ đồng…
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm vốn qua kênh thị trường mở (OMO) với tổng khối lượng trúng thầu đạt 19.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu duy trì ở mức 4%/năm cho tất cả các kỳ hạn.
Cụ thể, kỳ hạn 7 ngày ghi nhận khối lượng trúng thầu 9.000 tỷ đồng với 10 thành viên tham gia; kỳ hạn 14 ngày trúng 6.000 tỷ đồng với 4 thành viên; kỳ hạn 28 ngày trúng 3.000 tỷ đồng với 3 thành viên và kỳ hạn 91 ngày trúng 1.000 tỷ đồng với 2 thành viên.
Trong cùng ngày, khối lượng OMO đáo hạn đạt 6.719,81 tỷ đồng, tương ứng với lượng vốn ròng được bơm vào hệ thống là 12.280,19 tỷ đồng. Không có hoạt động phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành trên thị trường đạt 133.647,05 tỷ đồng.
Ngày 24/9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.186 VND/USD, giảm nhẹ 3 đồng so với phiên hôm qua nhưng đi ngang so với cuối tuần trước (19/9).
Tỷ giá mua vào của Cục Quản lý ngoại hối giữ nguyên tại mức 23.977 VND/USD, trong khi giá bán ra không thay đổi so với hôm qua, duy trì ở 26.395 VND/USD.
Tại các ngân hàng, tỷ giá mua vào phổ biến ở mức 26.195 VND/USD và bán ra ở mức 26.445 VND/USD, giảm 3 đồng so với ngày 23/9.
Trên thị trường tự do, giá USD mua vào ngày 24/9 đạt 26.490 VND/USD và bán ra là 26.590 VND/USD, đi ngang so với chốt phiên 23/9 nhưng tăng 50 đồng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước (19/9).
Mặc dù FED vừa cắt giảm lãi suất và đồng USD được dự báo sẽ duy trì đà giảm về cuối năm nhưng giới phân tích cho rằng các áp lực nội tại sẽ là yếu tố chính góp phần vào đà tăng của tỷ giá, bao gồm: (1) Chênh lệch lãi suất USD/VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong quý 4, qua đó nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản. (2) Nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. (3) Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.
Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế vĩ mô tháng 9, Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay sẽ ở mức 12% – 13%.
MBS chỉ ra những rủi ro hiện hữu đối với hoạt động xuất khẩu.
Thứ nhất, nhu cầu sẽ giảm sau khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hàng hóa trước hạn thuế quan vào đầu tháng 8. Trên thực tế, theo báo cáo PMI của S&P trong tháng 7, đơn hàng xuất khẩu đã giảm liên tục trong 9 tháng liên tiếp.
Thứ hai, các nhà nhập khẩu cũng sẽ cần thêm thời gian để chờ thêm thông tin về định nghĩa cụ thể của các loại hàng hóa, đặc biệt là quy định về nguồn gốc xuất xứ cho “hàng hóa trung chuyển”.
Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa từ Trung Quốc (chiếm 40,4% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam) dự kiến sẽ chững lại do các quy định siết chặt về xuất xứ hàng hóa cũng như nguy cơ phải chịu mức thuế cao hơn.
Tuy nhiên, xu hướng này có thể được bù đắp bởi sự gia tăng nhập khẩu từ Mỹ, với mức tăng 23,4% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2025. Việt Nam đang thúc đẩy nhập khẩu từ thị trường này nhờ mức thuế suất gần như bằng 0%, qua đó thể hiện thiện chí trong việc thu hẹp thâm hụt thương mại song phương với Mỹ.
Dựa vào các yếu tố trên, MBS ước tính tăng trưởng nhập khẩu trong năm nay sẽ ở mức 15%.
Do đó, thặng dư thương mại trong năm nay sẽ dao động trong khoảng 16,3 – 20,4 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 24,77 tỷ USD năm 2024. Đây là một trong những yếu tố bất lợi cho tỷ giá.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: